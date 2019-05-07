Политика

Экс-министр экономики Украины оценил влияние санкций на российский ВПКРБК 03:31

Суслов был министром экономики Украины в 1997–1998 годах. Летом 2014 года президент Украины Петр Порошенко запретил сотрудничество с Россией в сфере военно-промышленного комплекса.
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Экс-министр экономики Украины оценил влияние санкций на российский ВПК

РБК03:31

Экс-министр экономики Украины заявил о пользе санкций для российского ВПК

РИА Новости00:32

Санкции Киева назвали помощью российскому ВПК

News.ru01:44

Экс-министр Украины заявил о развитии ВПК России из-за действий Киева

RT на русском01:22

Как санкции Киева помогли российскому ВПК, рассказал украинский экс-министр

Газета.Ru01:08

Экс-министр Украины сообщил о пользе санкций Киева для российского ВПК

Московский Комсомолец00:56

Украинские санкции укрепили российскую армию

Lenta.ru02:40
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Общество

Сталина назвали пособником Гитлера в блокаде Ленинграда

Российская писательница Елена Чижова заявила о том, что Иосиф Сталин помог Адольфу Гитлеру осуществить план по блокаде Ленинграда во время Великой Отечественной войны.
Обновлено в 03:01
Футбол

Гол Азара в ворота «Вест Хэма» признан лучшим в АПЛ в апреле

Английская премьер-лига признала гол полузащитника «Челси» Эдена Азара в матче 33-го тура лиги против «Вест Хэма» лучшим голом апреля.
Обновлено в 05:34
Авто

Стартовали продажи оранжевого УАЗ «Хантер» за 900 тысяч рублей

Стоимость "Хантера" в экспедиционной версии стартует с 886 410 рублей.
Обновлено в 02:15
Происшествия

Последний из выживших пассажиров «Суперджета» снял на видео работу спасателей

Пассажир, последним покинувший загоревшийся после приземления в Шереметьеве самолет "Аэрофлота", снял на видео работу спасателей и бортпроводников на месте трагедии, жертвой которой стал 41 человек.
Обновлено в 05:34
Здоровье

Названа причина роста смертности среди людей в возрасте до 65 лет

Американские исследователи из Северо-Западного Университета заявили об увеличении смертности среди людей в возрасте до 65 лет от сердечной недостаточности, которая, как правило, развивается из-за ожирения и диабета.
Обновлено в 00:55
Общество

Дождь пройдет перед парадом на Красной площади

Фронтальный раздел будет проходить через область прогноза, поэтому любое незначительное изменение может оказать значительное влияние.
Обновлено в 05:25
Политика

В России готовят запрет на одноразовую пластиковую посуду

Ранее стало известно, что Евросоюз запретит продажу одноразовой пластиковой посуды к 2021 году.
Обновлено вчера в 20:10
Технологии

Систему бесперебойной работы Интернета в автомобилях создали в России

Обновлено вчера в 22:22
Наука

В Южной Америке нашли древний клад с препаратами, изменяющими сознание

Исследователи обнаружили кожаный мешок со следами наркотических препаратов на древнем захоронении в Боливии.
Обновлено в 05:01
Общество

Определены аномально голосовавшие за дочь Алсу регионы

Эксперты должны оценить информационную безопасность системы подсчета голосов и определить, имели ли место накрутки.
Обновлено вчера в 23:02
Армия и оружие

Генеральная репетиция Парада Победы завершилась в Москве

В Москве прошла генеральная репетиция Парада Победы, который состоится на Красной площади 9 мая.
Обновлено в 03:00
Гаджеты

ФАС не ограничит eSIM для производителей смартфонов

Ранее глава мобильного оператора Tele2 Сергей Эдмин заявил, что нужно ограничить распространение eSIM в России.
Обновлено в 05:03
Происшествия

Под Киевом пьяный депутат горсовета насмерть сбил двух человек

В Киевской области находившийся в состоянии алкогольного опьянения депутат Яготинского городского совета совершил столкновение с мотоциклом.
Обновлено в 05:56
Шоу-бизнес

Потап и Настя Каменских готовятся к свадьбе

В течение нескольких лет Потап и Настя Каменских были лишь коллегами по популярному дуэту, а теперь у каждого из них сольная карьера.
Обновлено в 04:00
Религия

Радоница без авто: на кладбищах Новокузнецка ограничат доступ

В целях обеспечения безопасности дорожного движения во время Родительского дня, 7 мая, на дорогах Новокузнецка вводят 14 дополнительных экипажей.
Обновлено вчера в 02:12
Происшествия

Шереметьево потребовало наказать снимавших на видео катастрофу SSJ100

Руководство аэропорта Шереметьево прокомментировало появившуюся в Сети видеозапись, на которой «должностные лица, находясь при исполнении обязанностей в служебной зоне аэропорта, снимали происходящее на камеры мобильного телефона, допуская непозволительное поведение».
Обновлено вчера в 17:19
Общество

Собянин сменил главу департамента ЖКХ Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин уволил с должности главу столичного департамента ЖКХ Гасана Гасангаджиева и назначил на эту должность замглавы департамента капремонта Александра Соловьева, соответствующие распоряжения опубликованы на сайте мэра и правительства города.
Обновлено в 04:58
Экономика

«Северсталь» продала завод в Балаково

Сумма сделки составила $215 млн «Северсталь» продала свой завод сортового проката «Балаково» Абинскому электрометаллургическому заводу Ивана Демченко за $215 млн.
Обновлено вчера в 08:12
Политика

Пользователи соцсетей посмеялись над идеей заселить Донбасс евреями

Пользователи Twitter высмеяли слова советника президента РФ Сергея Глазьева о евреях в Донбассе.
Обновлено в 05:57
Происшествия

Следствие рассматривает все версии трагедии в Шереметьево

Помимо действий самих пилотов СКР активно изучает работу наземных служб Шереметьево.
Обновлено вчера в 16:23
Транспорт

Российским дорожникам официально разрешат класть асфальт в непогоду

Обновлено в 02:38
Экономика

«Газпром» расформирует подразделение с бюджетом в один триллион рублей

Департамент ПАО «Газпром», курирующий закупки более чем на один триллион рублей, будет расформирован.
Обновлено в 05:00
Происшествия

МАК начал расшифровывать черные ящики с SSJ100

Обновлено вчера в 05:35
Политика

Большинство россиян сочли аресты чиновников борьбой за сферы влияния

Более 50% опрошенных рассматривают такие аресты как следствие борьбы за передел сфер влияния либо отвлечение внимания от реальных проблем в экономике.
Обновлено вчера в 20:43
Общество

В Великобритании нашли самую красивую женщину-сантехника

Обновлено в 01:09
Хоккей

Ларионов станет экспертом Первого канала на время чемпионата мира

Первый канал покажет матчи сборной России на чемпионате мира по хоккею Комментировать их будут Александр Кузмак и Андрей Юртаев, а приглашенным экспертом станет двукратный Олимпийский чемпион и четырехкратный чемпион мира Игорь Ларионов.
Обновлено в 05:57
Происшествия

В Британии назвали героиней стюардессу, спасавшую пассажиров SSJ-100

Пользователи Сети назвали Касаткину героиней, указав на её профессионализм и выдержку. Отрывки из комментариев приводит РИА "Новости".
Обновлено в 00:03
Здоровье

Минздрав назвал способы борьбы с аллергией

Министерство здравоохранения России сообщило, когда наступит пик обострения аллергических реакций, и назвало способы борьбы с ними.
Обновлено в 03:34
Происшествия

Семьям погибших в катастрофе в Шереметьево выплатят по 5 млн рублей

Обновлено вчера в 06:25
Происшествия

Пассажир сгоревшего SSJ100 призвал не травить вышедших с вещами людей

После посадки начался пожар в хвостовой части самолета, в результате погиб 41 человек.
Обновлено вчера в 08:04
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