Политика
Экс-министр экономики Украины оценил влияние санкций на российский ВПКРБК 03:31
Суслов был министром экономики Украины в 1997–1998 годах. Летом 2014 года президент Украины Петр Порошенко запретил сотрудничество с Россией в сфере военно-промышленного комплекса.
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Общество
Сталина назвали пособником Гитлера в блокаде Ленинграда
Российская писательница Елена Чижова заявила о том, что Иосиф Сталин помог Адольфу Гитлеру осуществить план по блокаде Ленинграда во время Великой Отечественной войны.
Обновлено в 03:01
Футбол
Гол Азара в ворота «Вест Хэма» признан лучшим в АПЛ в апреле
Английская премьер-лига признала гол полузащитника «Челси» Эдена Азара в матче 33-го тура лиги против «Вест Хэма» лучшим голом апреля.
Обновлено в 05:34
Авто
Стартовали продажи оранжевого УАЗ «Хантер» за 900 тысяч рублей
Стоимость "Хантера" в экспедиционной версии стартует с 886 410 рублей.
Обновлено в 02:15
Происшествия
Последний из выживших пассажиров «Суперджета» снял на видео работу спасателей
Пассажир, последним покинувший загоревшийся после приземления в Шереметьеве самолет "Аэрофлота", снял на видео работу спасателей и бортпроводников на месте трагедии, жертвой которой стал 41 человек.
Обновлено в 05:34
Здоровье
Названа причина роста смертности среди людей в возрасте до 65 лет
Американские исследователи из Северо-Западного Университета заявили об увеличении смертности среди людей в возрасте до 65 лет от сердечной недостаточности, которая, как правило, развивается из-за ожирения и диабета.
Обновлено в 00:55
Общество
Дождь пройдет перед парадом на Красной площади
Фронтальный раздел будет проходить через область прогноза, поэтому любое незначительное изменение может оказать значительное влияние.
Обновлено в 05:25
Политика
В России готовят запрет на одноразовую пластиковую посуду
Ранее стало известно, что Евросоюз запретит продажу одноразовой пластиковой посуды к 2021 году.
Обновлено вчера в 20:10
Технологии
Систему бесперебойной работы Интернета в автомобилях создали в России
Обновлено вчера в 22:22
Наука
В Южной Америке нашли древний клад с препаратами, изменяющими сознание
Исследователи обнаружили кожаный мешок со следами наркотических препаратов на древнем захоронении в Боливии.
Обновлено в 05:01
Общество
Определены аномально голосовавшие за дочь Алсу регионы
Эксперты должны оценить информационную безопасность системы подсчета голосов и определить, имели ли место накрутки.
Обновлено вчера в 23:02
Армия и оружие
Генеральная репетиция Парада Победы завершилась в Москве
В Москве прошла генеральная репетиция Парада Победы, который состоится на Красной площади 9 мая.
Обновлено в 03:00
Гаджеты
ФАС не ограничит eSIM для производителей смартфонов
Ранее глава мобильного оператора Tele2 Сергей Эдмин заявил, что нужно ограничить распространение eSIM в России.
Обновлено в 05:03
Происшествия
Под Киевом пьяный депутат горсовета насмерть сбил двух человек
В Киевской области находившийся в состоянии алкогольного опьянения депутат Яготинского городского совета совершил столкновение с мотоциклом.
Обновлено в 05:56
Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских готовятся к свадьбе
В течение нескольких лет Потап и Настя Каменских были лишь коллегами по популярному дуэту, а теперь у каждого из них сольная карьера.
Обновлено в 04:00
Религия
Радоница без авто: на кладбищах Новокузнецка ограничат доступ
В целях обеспечения безопасности дорожного движения во время Родительского дня, 7 мая, на дорогах Новокузнецка вводят 14 дополнительных экипажей.
Обновлено вчера в 02:12
Происшествия
Шереметьево потребовало наказать снимавших на видео катастрофу SSJ100
Руководство аэропорта Шереметьево прокомментировало появившуюся в Сети видеозапись, на которой «должностные лица, находясь при исполнении обязанностей в служебной зоне аэропорта, снимали происходящее на камеры мобильного телефона, допуская непозволительное поведение».
Обновлено вчера в 17:19
Общество
Собянин сменил главу департамента ЖКХ Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин уволил с должности главу столичного департамента ЖКХ Гасана Гасангаджиева и назначил на эту должность замглавы департамента капремонта Александра Соловьева, соответствующие распоряжения опубликованы на сайте мэра и правительства города.
Обновлено в 04:58
Экономика
«Северсталь» продала завод в Балаково
Сумма сделки составила $215 млн «Северсталь» продала свой завод сортового проката «Балаково» Абинскому электрометаллургическому заводу Ивана Демченко за $215 млн.
Обновлено вчера в 08:12
Политика
Пользователи соцсетей посмеялись над идеей заселить Донбасс евреями
Пользователи Twitter высмеяли слова советника президента РФ Сергея Глазьева о евреях в Донбассе.
Обновлено в 05:57
Происшествия
Следствие рассматривает все версии трагедии в Шереметьево
Помимо действий самих пилотов СКР активно изучает работу наземных служб Шереметьево.
Обновлено вчера в 16:23
Экономика
«Газпром» расформирует подразделение с бюджетом в один триллион рублей
Департамент ПАО «Газпром», курирующий закупки более чем на один триллион рублей, будет расформирован.
Обновлено в 05:00
Происшествия
МАК начал расшифровывать черные ящики с SSJ100
Обновлено вчера в 05:35
Политика
Большинство россиян сочли аресты чиновников борьбой за сферы влияния
Более 50% опрошенных рассматривают такие аресты как следствие борьбы за передел сфер влияния либо отвлечение внимания от реальных проблем в экономике.
Обновлено вчера в 20:43
Общество
В Великобритании нашли самую красивую женщину-сантехника
Обновлено в 01:09
Хоккей
Ларионов станет экспертом Первого канала на время чемпионата мира
Первый канал покажет матчи сборной России на чемпионате мира по хоккею Комментировать их будут Александр Кузмак и Андрей Юртаев, а приглашенным экспертом станет двукратный Олимпийский чемпион и четырехкратный чемпион мира Игорь Ларионов.
Обновлено в 05:57
Происшествия
В Британии назвали героиней стюардессу, спасавшую пассажиров SSJ-100
Пользователи Сети назвали Касаткину героиней, указав на её профессионализм и выдержку. Отрывки из комментариев приводит РИА "Новости".
Обновлено в 00:03
Здоровье
Минздрав назвал способы борьбы с аллергией
Министерство здравоохранения России сообщило, когда наступит пик обострения аллергических реакций, и назвало способы борьбы с ними.
Обновлено в 03:34
Происшествия
Семьям погибших в катастрофе в Шереметьево выплатят по 5 млн рублей
Обновлено вчера в 06:25
Происшествия
Пассажир сгоревшего SSJ100 призвал не травить вышедших с вещами людей
После посадки начался пожар в хвостовой части самолета, в результате погиб 41 человек.
Обновлено вчера в 08:04