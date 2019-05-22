Общество

Экс-министр Улюкаев разводится с женойИзвестия 10:44

Бывший глава Минэкономразвития России Алексей Улюкаев, отбывающий тюремный срок за получение взятки, решил развестись с женой. Об этом в среду, 22 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в окружении экс-министра.
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Алексей Улюкаев
Российский политик
Российский государственный и политический деятель, доктор экономических наук. Министр экономического развития Российской Федерации с 24 июня 2013 года по 15 ноября 2016 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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