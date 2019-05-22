Общество
Экс-министр Улюкаев разводится с женойИзвестия 10:44
Бывший глава Минэкономразвития России Алексей Улюкаев, отбывающий тюремный срок за получение взятки, решил развестись с женой. Об этом в среду, 22 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в окружении экс-министра.
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