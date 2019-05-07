Политика

Экс-министр Украины заявил о развитии ВПК России из-за действий КиеваИнфорос 03:12

Со слов бывшего министра экономики Украины Виктора Суслова, Россия создала целый ряд отраслей производства в сфере военно-промышленного комплекса (ВПК) после прекращения военно-технического сотрудничества с Киевом.
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В Совфеде оценили слова экс-министра экономики Украины о российском ВПК

РИА Новости07:53

Экс-министр Украины посетовал на развитие ВПК РФ из-за разрыва с Киевом

Газета.Ru07:16

Экс-министр Украины заявил о развитии ВПК России из-за действий Киева

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Экс-министр экономики Украины оценил влияние санкций на российский ВПК

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Санкции Киева назвали помощью российскому ВПК

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В Госдуме оценили влияние санкций Украины на развитие ВПК РФ

Известия05:34

Экс-министр Украины сообщил о пользе санкций Киева для российского ВПК

Московский Комсомолец00:56
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Происшествия

На суде по делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» пристав потерял сознание

Обновлено в 03:46
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Лазарев рассказал о первой репетиции номера для Евровидения

Обновлено вчера в 07:22
Происшествия

Названы ошибки пилотов сгоревшего в Шереметьево самолета

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Ирина Шейк пришла на «Met Gala 2019» без Брэдли Купера

Поклонников смутило, что Ирина Шейк пришла на бал без мужа Брэдли Купера. В прошлом году звездная пара блистала на "Met Gala".
Обновлено в 05:49
Политика

Половина россиян не считает аресты чиновников борьбой с коррупцией

Большинство россиян считает аресты высокопоставленных чиновников проявлением борьбы за передел сфер влияния либо отвлечением внимания населения от реальных проблем в экономике страны, а не проявлением борьбы с коррупцией.
Обновлено вчера в 23:51
Общество

В РФ упростят правила установления инвалидности

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что в ближайшее время подпишет постановление об упрощении в России правил признания инвалидности.
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ФСБ задержала шестерых подозреваемых в нападениях националистов

Сотрудники Федеральной служба безопасности (ФСБ) задержали шестерых националистов, которых подозревают в нападении на людей с травматическим и холодным оружием в Москве, Владимире и Рязани.
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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что упрощённое предоставление российского гражданства жителям Донбасса является «бандитизмом».
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Торговцы оружием из Евросоюза получили реальные сроки в Петербурге

В Петербурге осудили нелегальных торговцев оружием. В банде состояло семь человек, двое получили приговоры в октябре 2017 года.
Обновлено в 10:04
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Никита Михалков раскритиковал пристрастие россиян к ток-шоу

Никита Михалков в эфире своего шоу «Бесогон» раскритиковал любовь зрителей к ток-шоу.
Обновлено в 04:22
Политика

Управделами президента заказало мониторинг СМИ и Telegram-каналов

Управление делами президента России заказало мониторинг СМИ, соцсетей и блогосферы, в том числе содержимого Telegram-каналов, следует из материалов на едином портале закупок.
Обновлено в 06:28
Политика

Минприроды готовится к запрету одноразовой пластиковой посуды

Министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин заявил, что в Минприроды поддерживают мировую тенденцию на сокращение использования пластика.
Обновлено в 00:36
Происшествия

Бортпроводников сгоревшего SSJ-100 захотели наградить

Обновлено в 10:23
Игры

Mordhau продалась тиражом в 500 тысяч копий за первую неделю

Независимая студия Triternion из Словении объявила, что её онлайновый боевик про средневековых рыцарей, под названием Mordhau, за первую неделю продался тиражом в 500 тысяч копий.
Обновлено в 03:29
Шоу-бизнес

Евгения Медведева заболела в разгар тура по Канаде

Обновлено в 10:21
Политика

Кравчук считает, что Россия заставила Украину взять Крым

Первый президент Украины Леонид КРАВЧУК заявил, что в свое время Россия навязала стране Крымский полуостров.
Обновлено в 05:52
Экономика

Таллин и Рига согласовали пошлину на российскую электроэнергию

Эстония и Латвия договорились ввести пошлину на импорт российской электроэнергии.
Обновлено в 03:14
Армия и оружие

В ДНР заявили об обстреле автобуса с рабочими со стороны ВСУ

Обновлено в 04:00
Авто

«АвтоВАЗ» в апреле увеличил продажи на 5,2%

В прошлом месяце продажи «АвтоВАЗа» выросли на 5,2% по сравнению с тем же периодом 2018 года.
Обновлено в 06:28
Происшествия

ФСБ задержала изготовителей поддельных документов для мигрантов

Как сообщили корреспонденту "РГ" в Центре общественных связей ФСБ, в результате оперативных действий было ликвидировано 11 так называемых лабораторий по производству фиктивных документов для мигрантов и задержаны 56 членов преступного сообщества.
Обновлено в 06:24
Происшествия

Опубликовано видео эвакуации пилота через окно из горящего SSJ100

Обновлено в 08:50
Происшествия

Арестован предполагаемый участник нападения на журналиста Олега Кашина

Борисов, который был в межгосударственном розыске по этому делу несколько лет, также проходит по делу об избиении в ноябре 2010 года журналиста Олега Кашина.
Обновлено в 09:44
Общество

Рестораторы хотят ввести платное бронирование столиков

Федерация рестораторов и отельеров предлагает ввести платное бронирование столиков в заведениях среднего и высокого ценовых сегментов, пишут «Известия».
Обновлено в 08:02
Экономика

Акции «Башнефти» упали на фоне рекомендаций компании по дивидендам

Акции «Башнефти» упали в начале торгов на фоне рекомендации совета директоров по размеру дивидендов компании за 2018 год.
Обновлено в 05:30
Происшествия

Приговор по делу Кокорина и Мамаева объявят 8 мая

Узнать, чем же завершится дело скандально известных футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, можно будет в 14:00 по мск.
Обновлено вчера в 15:56
Происшествия

Суд арестовал четырёх фигурантов дела о загрязнении нефти в «Дружбе»

Самарский районный суд принял решение о заключении под стражу четырёх фигурантов уголовного дела о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба».
Обновлено в 08:53
Происшествия

В Дагестане телеведущую насмерть сбила машина

Дагестанскую телеведущую программы МТV "Столица" Тамиллу Абдулаеву насмерть сбил автомобиль в Махачкале, сообщил РИА Новости представитель регионального Минздрава.
Обновлено в 09:20
Общество

В Германии сокращается число неграмотных

Из документа следует, что в Германии более шести миллионов взрослых граждан не умеют в должной мере ни читать, ни писать по-немецки.
Обновлено в 09:35
Происшествия

Пассажир сгоревшего SSJ-100 оправдал спасавших сумки пассажиров

Пассажир Олег Молчанов, который сидел на 12 ряду потерпевшего крушение лайнера SSJ-100, рассказал о происходящем в самолете после возгорания на форуме «Яплакалъ».
Обновлено в 06:18
Политика

КГБ Белоруссии задержал троих россиян

Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии задержал троих россиян по подозрению в даче взятки.
Обновлено в 09:37
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