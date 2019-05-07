Политика
Экс-министр Украины заявил о развитии ВПК России из-за действий КиеваИнфорос 03:12
Со слов бывшего министра экономики Украины Виктора Суслова, Россия создала целый ряд отраслей производства в сфере военно-промышленного комплекса (ВПК) после прекращения военно-технического сотрудничества с Киевом.
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Музыка
Лазарев рассказал о первой репетиции номера для Евровидения
Обновлено вчера в 07:22
Происшествия
Названы ошибки пилотов сгоревшего в Шереметьево самолета
Обновлено в 06:01
Шоу-бизнес
Ирина Шейк пришла на «Met Gala 2019» без Брэдли Купера
Поклонников смутило, что Ирина Шейк пришла на бал без мужа Брэдли Купера. В прошлом году звездная пара блистала на "Met Gala".
Обновлено в 05:49
Политика
Половина россиян не считает аресты чиновников борьбой с коррупцией
Большинство россиян считает аресты высокопоставленных чиновников проявлением борьбы за передел сфер влияния либо отвлечением внимания населения от реальных проблем в экономике страны, а не проявлением борьбы с коррупцией.
Обновлено вчера в 23:51
Общество
В РФ упростят правила установления инвалидности
Глава правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что в ближайшее время подпишет постановление об упрощении в России правил признания инвалидности.
Обновлено в 06:06
Происшествия
ФСБ задержала шестерых подозреваемых в нападениях националистов
Сотрудники Федеральной служба безопасности (ФСБ) задержали шестерых националистов, которых подозревают в нападении на людей с травматическим и холодным оружием в Москве, Владимире и Рязани.
Обновлено в 10:05
Политика
Климкин назвал бандитизмом выдачу российских паспортов в Донбассе
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что упрощённое предоставление российского гражданства жителям Донбасса является «бандитизмом».
Обновлено в 07:19
Происшествия
Торговцы оружием из Евросоюза получили реальные сроки в Петербурге
В Петербурге осудили нелегальных торговцев оружием. В банде состояло семь человек, двое получили приговоры в октябре 2017 года.
Обновлено в 10:04
Шоу-бизнес
Никита Михалков раскритиковал пристрастие россиян к ток-шоу
Никита Михалков в эфире своего шоу «Бесогон» раскритиковал любовь зрителей к ток-шоу.
Обновлено в 04:22
Политика
Управделами президента заказало мониторинг СМИ и Telegram-каналов
Управление делами президента России заказало мониторинг СМИ, соцсетей и блогосферы, в том числе содержимого Telegram-каналов, следует из материалов на едином портале закупок.
Обновлено в 06:28
Политика
Минприроды готовится к запрету одноразовой пластиковой посуды
Министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин заявил, что в Минприроды поддерживают мировую тенденцию на сокращение использования пластика.
Обновлено в 00:36
Происшествия
Бортпроводников сгоревшего SSJ-100 захотели наградить
Обновлено в 10:23
Игры
Mordhau продалась тиражом в 500 тысяч копий за первую неделю
Независимая студия Triternion из Словении объявила, что её онлайновый боевик про средневековых рыцарей, под названием Mordhau, за первую неделю продался тиражом в 500 тысяч копий.
Обновлено в 03:29
Шоу-бизнес
Евгения Медведева заболела в разгар тура по Канаде
Обновлено в 10:21
Политика
Кравчук считает, что Россия заставила Украину взять Крым
Первый президент Украины Леонид КРАВЧУК заявил, что в свое время Россия навязала стране Крымский полуостров.
Обновлено в 05:52
Экономика
Таллин и Рига согласовали пошлину на российскую электроэнергию
Эстония и Латвия договорились ввести пошлину на импорт российской электроэнергии.
Обновлено в 03:14
Авто
«АвтоВАЗ» в апреле увеличил продажи на 5,2%
В прошлом месяце продажи «АвтоВАЗа» выросли на 5,2% по сравнению с тем же периодом 2018 года.
Обновлено в 06:28
Происшествия
ФСБ задержала изготовителей поддельных документов для мигрантов
Как сообщили корреспонденту "РГ" в Центре общественных связей ФСБ, в результате оперативных действий было ликвидировано 11 так называемых лабораторий по производству фиктивных документов для мигрантов и задержаны 56 членов преступного сообщества.
Обновлено в 06:24
Происшествия
Арестован предполагаемый участник нападения на журналиста Олега Кашина
Борисов, который был в межгосударственном розыске по этому делу несколько лет, также проходит по делу об избиении в ноябре 2010 года журналиста Олега Кашина.
Обновлено в 09:44
Общество
Рестораторы хотят ввести платное бронирование столиков
Федерация рестораторов и отельеров предлагает ввести платное бронирование столиков в заведениях среднего и высокого ценовых сегментов, пишут «Известия».
Обновлено в 08:02
Экономика
Акции «Башнефти» упали на фоне рекомендаций компании по дивидендам
Акции «Башнефти» упали в начале торгов на фоне рекомендации совета директоров по размеру дивидендов компании за 2018 год.
Обновлено в 05:30
Происшествия
Приговор по делу Кокорина и Мамаева объявят 8 мая
Узнать, чем же завершится дело скандально известных футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, можно будет в 14:00 по мск.
Обновлено вчера в 15:56
Происшествия
Суд арестовал четырёх фигурантов дела о загрязнении нефти в «Дружбе»
Самарский районный суд принял решение о заключении под стражу четырёх фигурантов уголовного дела о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба».
Обновлено в 08:53
Происшествия
В Дагестане телеведущую насмерть сбила машина
Дагестанскую телеведущую программы МТV "Столица" Тамиллу Абдулаеву насмерть сбил автомобиль в Махачкале, сообщил РИА Новости представитель регионального Минздрава.
Обновлено в 09:20
Общество
В Германии сокращается число неграмотных
Из документа следует, что в Германии более шести миллионов взрослых граждан не умеют в должной мере ни читать, ни писать по-немецки.
Обновлено в 09:35
Происшествия
Пассажир сгоревшего SSJ-100 оправдал спасавших сумки пассажиров
Пассажир Олег Молчанов, который сидел на 12 ряду потерпевшего крушение лайнера SSJ-100, рассказал о происходящем в самолете после возгорания на форуме «Яплакалъ».
Обновлено в 06:18
Политика
КГБ Белоруссии задержал троих россиян
Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии задержал троих россиян по подозрению в даче взятки.
Обновлено в 09:37