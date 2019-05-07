Политика
Экс-министр Украины: санкции Киева привели к развитию российского ВПККрасная весна 05:33
Украинские экономические санкции по запрету экспорта военной продукции в Россию привели к обратному результату: Россия стала делать свою продукцию, развив тем самым свой военно-промышленный комплекс, 4 мая заявил экс-министр экономики Украины Виктор Суслов в эфире телеканала NewsOne.
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Происшествия
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Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) выступил с предложением сделать штраф за превышение скорости зависимым от дохода или стоимости автомобиля нарушителя.
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Политика
Кириллу Вышинскому продлили арест
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Обновлено в 11:04
Происшествия
В Дагестане телеведущая MTV погибла после наезда автомобиля
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Обновлено в 11:33
Экономика
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Происшествия
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Во Франции вооруженный мужчина взял в заложники пять человек в табачном магазине в коммуне Бланьяк недалеко от Тулузы.
Обновлено в 12:07
Армия и оружие
Опубликовано видео удара сирийского «ракетного монстра» по боевикам
Как отмечает портал Al-Masdar News, четвертая танковая дивизия Сирийской Арабской армии нанесла ракетный удар по позициям боевиков в селении Кабани в провинции Латакия.
Обновлено в 09:56
Политика
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Минприроды готовит запрет на продажу одноразовой посуды из пластика, сообщил РИА Новости глава ведомства Дмитрий Кобылкин.
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Настя Каменских выходит замуж за Потапа
Настя Каменских выходит замуж за Потапа Потап и Настя поженятся уже в конце мая.
Обновлено в 04:57
Политика
Кравчук заявил, что Хрущев «заставил» Украину принять Крым
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Обновлено в 10:14
Общество
Зюганов ответил писательнице, обвинившей Сталина в блокаде Ленинграда
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал высказывание писательницы Елены Чижовой о том, что Иосиф Сталин был одним из виновников блокады Ленинграда.
Обновлено в 06:12
Общество
Памела Андерсон посетила Джулиана Ассанжа в тюрьме
Обновлено в 08:30
Общество
Ярошенко удалили опухоли желудка в больнице при тюрьме в США
Врачи тюремной больницы в Данбери удалили доброкачественные опухоли желудка российскому летчику Константину Ярошенко, сообщила ТАСС во вторник его супруга Виктория.
Обновлено в 11:10
Политика
КГБ Белоруссии задержал трех подозреваемых во взятках россиян
Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии задержал трех граждан России, которых подозревают в даче взяток, рассказал «Интерфаксу» пресс-секретарь российской дипмиссии в Минске Алексей Маскалев.
Обновлено в 11:09
Общество
Group-IB отказалась комментировать ход проверки шоу «Голос. Дети»
Представители Group-IB рекомендовали дождаться результатов проверки, инициированной Первым каналом.
Обновлено в 10:28
Хоккей
Скончался чемпион мира и бывший вратарь «Авангарда» Адам Свобода
Чемпион мира 2005 года в составе сборной Чехии по хоккею вратарь Адам Свобода ушел из жизни в возрасте 41 года, сообщается в микроблоге чешской национальной команды в Twitter.
Обновлено в 11:04
Происшествия
Пассажир сгоревшего SSJ-100 оправдал спасавших сумки пассажиров
Пассажир Олег Молчанов, который сидел на 12 ряду потерпевшего крушение лайнера SSJ-100, рассказал о происходящем в самолете после возгорания на форуме «Яплакалъ».
Обновлено в 06:18
Кино
Создатели «Игры престолов» объяснились за стакан кофе в кадре
Телеканал HBO объяснил неожиданное появление стакана с кофе из одной из популярных кофеен в кадре сериала "Игра престолов", передает New York Post.
Обновлено в 08:39
Общество
На Красной площади пройдет Генеральная репетиция парада 9 мая
Генеральная репетиция Парада Победы пройдет сегодня на Красной площади.
Обновлено в 01:47
Здоровье
В России расширили перечень хронических заболеваний
Министерство здравоохранения Российской Федерации расширяет список хронических неинфекционных заболеваний.
Обновлено в 03:47
Происшествия
Опубликовано фото пилота, вернувшегося в горящий «Суперджет»
Отец командира воздушного судна Дениса Евдокимова в беседе с Пятым каналом подтвердил, что его сын дал приказ второму пилоту Максиму Кузнецову покинуть самолет по тросу, а сам до последнего оставался в горящем «Суперджете».
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Происшествия
СК назвал вероятные версии крушения самолета в Шереметьево
Обновлено вчера в 05:16
Гаджеты
ZTE Blade A7: недорогой смартфон с 6 дисплеем и процессором Helio P60
Компания ZTE анонсировала бюджетный смартфон Blade A7, построенный на аппаратной платформе MediaTek: приобрести устройство можно будет по ориентировочной цене от 90 долларов США.
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Футбол
Полузащитник «Зенита» Шатов может перейти в «Краснодар»
Как стало известно Sport24, полузащитник «Зенита» Олег Шатов недоволен количеством игрового времени в петербургской команде и может покинуть сине-бело-голубых в ближайшее трансферное окно.
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