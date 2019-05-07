Политика

Экс-министр Украины: санкции Киева привели к развитию российского ВПККрасная весна 05:33

Украинские экономические санкции по запрету экспорта военной продукции в Россию привели к обратному результату: Россия стала делать свою продукцию, развив тем самым свой военно-промышленный комплекс, 4 мая заявил экс-министр экономики Украины Виктор Суслов в эфире телеканала NewsOne.
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