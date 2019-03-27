Происшествия
Экс-министр Открытого правительства Абызов арестован на два месяцаRT на русском 14:34
Суд арестовал экс-министра Открытого правительства России Михаила Абызова на два месяца. Его обвиняют в создании преступного сообщества и мошенничестве. Возможное суммарное наказание по вменяемым ему статьям составляет 20 лет лишения свободы.
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Я готов активно сотрудничать со следствием, чтобы доказать свою невиновность. В случае избрания меры пресечения не связанной с заключением под стражду заверяю, что не скроюсь и не стану угрожать свидетелям и иным участникам уголовного судопроизводства, а также препятствовать расследованию.
— Михаил Абызов, российский политикРоссийская газета 13:09
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Политика
Трамп потребовал от России уйти из Венесуэлы
Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что Россия должна покинуть территорию Венесуэлы, сообщает агентство Bloomberg.
Обновлено в 11:55
Культура
Мединский заявил об объединении Александринского и Волковского театров
Как подчеркнул художественный руководитель Александринского театра, народный артист России Валерий Фокин, объединение двух театров будет способствовать осуществлению ряда совместных и региональных программ.
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Политика
В Дании опровергли отказ «Газпрому» по маршруту «Северного потока — 2»
«Интерфаксу» оператор газопровода Nord Stream 2 AG сообщил, что Дания запросила дополнительную экологическую оценку маршрута прохождения газопровода к югу от острова Борнхольм, но заявки по-прежнему находятся на рассмотрении.
Обновлено в 12:10
Футбол
Бывший игрок «Краснодара» провёл ночь в центре для беженцев
Защитник "Андерлехта" Огнен Враньеш, выступавший ранее за российские "Краснодар", "Аланию" и "Томь", провёл ночь в центре для беженцев.
Обновлено в 16:20
Общество
Сотрудницу Шереметьево уволили за неприличный жест
Обновлено в 09:25
Политика
В Совфеде заявили, что Россия не согласна на полумеры ПАСЕ
Напомним, что ранее генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил о необходимости сохранить членство России в ПАСЕ.
Обновлено в 11:41
Теннис
Баутиста-Агут не пустил Джоковича в ¼ финала турнира в Майами
В четвертьфинале Баутиста-Агут встретится с американцем Джоном Иснером (7).
Обновлено вчера в 19:40
Происшествия
На Украине при взрыве цистерн с газом пострадали три человека
"В результате взрыва емкости с газом, предварительно травмированы три человека, которые госпитализированы в больницу", - подтвердили в ведомстве.
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Гаджеты
Российский Caviar презентовал коллекцию «царских» смартфонов
Российский бренд Caviar создал новую коллекцию Tsar-смартфонов, посвященных великим правителям и основателям разных династий и государств.
Обновлено в 14:31
Энергетика
Импортеры пожаловались на низкое качество американской сланцевой нефти
Импортеры недовольны низким качеством сланцевой нефти из США, которая в процессе транспортировки загрязняется различными химическими соединениями и металлами, что затрудняет переработку и снижает качество сырья, пишет Bloomberg.
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Политика
Зеленский сохранил лидерство в президентском рейтинге на Украине
По данным социологических исследований, в президентской гонке лидирует шоумен Владимир Зеленский, за неделю до выборов его рейтинг превысил 30%.
Обновлено в 11:02
Кино
Умер режиссер Эрекле Бадурашвили
На 58-м году жизни в Тбилиси скончался актер, режиссер и сценарист Эрекле Бадурашвили. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 15:30
Спорт
Медведева намерена выучить четверные прыжки на следующий сезон
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева намерена учить четверные прыжки на следующий сезон.
Обновлено в 13:15
Спорт
USADA поздравило умершего Холкомба с получением серебра Олимпиады-2014
Антидопинговое агентство США (USADA) поздравило бобслеистов Стивена Холкомба, Кертиса Томасевича, Кристофера Фогта и Стивена Лэнгтона с серебряными медалями Олимпиады-2014.
Обновлено в 15:41
Авто
Суровое испытание грузовика Mercedes-Benz Arocs 3352 AS
Обновлено в 10:30
Гаджеты
В России стартовало производство SSD GS Group с интерфейсом PCIe
Центр разработки микроэлектроники в составе GS Group ― GS Nanotech ― приступил к производству первых в России твердотельных накопителей с интерфейсом PCIe и с поддержкой протокола NVMe.
Обновлено в 15:16
Авто
Ford потратит $200 млн на выплаты сотрудникам и поставщикам в России
Автомобильный концерт Ford планирует потратить $200 млн на выплаты сотрудникам в России и поставщикам из-за закрытия нескольких заводов Ford Sollers в РФ, говорится в сообщении автопроизводителя.
Обновлено в 15:02
Футбол
Агент Сульшера прибыл в Англию на переговоры с «МЮ» о продлении контракта
Агент главного тренера «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннара Сульшера Джим Сольбаккен прибыл в Англию, чтобы продолжить переговоры с клубом.
Обновлено в 16:26
Общество
Шнуров пожаловался в прокуратуру на продюсера «Ласкового мая»
Обновлено вчера в 17:00
Авто
Автомобили каршеринга хотят оснастить сканерами сетчатки глаза
Обновлено в 02:34
Политика
Медведев назвал самые слабые регионы России
Государство должно принять меры для выравнивания социально-экономического развития регионов, поскольку условия жизни в субъектах могут отличаться друг от друга в несколько раз, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 10:26
Политика
Российскую журналистку Маргариту Бондарь выдворят с Украины
Государственная миграционная служба Украины намерена выдворить с территории страны российскую журналистку Маргариту Бондарь.
Обновлено в 12:00
Здоровье
Новый формат работы «врач к пациенту» введен в больнице имени Филатова
В приемном отделении больницы №15 имени Филатова встречают по-новому. Формат работы называется "врач к пациенту".
Обновлено в 03:38
Происшествия
Стрелка из Новой Зеландии спонсировали ультраправые в Австрии
Ранее стало известно, что сотрудники австрийского федерального ведомства по защите конституции и борьбе с терроризмом (BVT) провели обыск в квартире официального представителя движения Мартина Зелльнера в связи с подозрениями в связях со стрелком из Новой Зеландии.
Обновлено в 05:19
Политика
Путин отодвинул сотрудника службы безопасности
В Сети появилось видео, на котором президент России Владимир Путин во время встречи с участниками Универсиады отодвинул сотрудника службы безопасности, чтобы пообщаться со спортсменами.
Обновлено в 11:57
Политика
Эксперт оценил требование Трампа к России «уйти из Венесуэлы»
Политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок прокомментировал RT заявление президента США Дональда Трампа о том, что российские военнослужащие должны покинуть Венесуэлу.
Обновлено в 13:41