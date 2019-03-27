Происшествия

Экс-министр Михаил Абызов дал первое после задержания интервьюМосковский Комсомолец 03:43

Всю ночь Абызова допрашивали и возили в автозаке по Москве. Полицейский конвой доставил Абызова и ещё четверых фигурантов дела в изолятор около 4 утра. Но передать «ценный человеческий груз» конвоирам не удалось - дежурный был занят приемом других задержанных.
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Михаил Абызов
Очень хочу спать. Допрашивали меня в Следственном комитете допоздна. Но я сам был не против, так что все нормально. Ребята образованные, культурные. Замечаний к ним нет. Не кормили, но я и не просил, не хотелось потому что. А в ИВС уже завтрак принесли - кашу и чай.
— Михаил Абызов, российский политикТК Звезда 05:10
с чего всё началось

Экс-министр Михаил Абызов дал первое после задержания интервью

Экс-министр Открытого правительства Михаил Абызов за решёткой похвалил работу сотрудников ФСБ: «Корректно, уважительно, качественно». Сейчас бывший чиновник находится в ИВС в СВАО на Осташковском шоссе. Всю ночь Абызова допрашивали и возили в автозаке по Москве.
Московский Комсомолец03:43

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Разворот: Члены ОНК посетили в изоляторе Михаила Абызова

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Экс-министр Михаил Абызов дал первое после задержания интервью

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Стало известно, как сокамерники обращаются к Абызову

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Абызова поместили в камеру с вором-рецидивистом и обвиняемым в убийстве

РБК04:25

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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 12:19, Ашберн
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Грубая ругань могла продолжиться дракой, но гостей программы выгнал ведущий Владимир Соловьев.
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Политика

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Президент США Дональд Трамп призвал Россию уйти из Венесуэлы.
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Политика

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Политика

КПРФ решила передать мандат депутата Госдумы бизнесмену Берулаве

В среду лидер КПРФ Геннадий Зюганов встретился с двумя ключевыми кандидатами на вакантное место в Госдуме, и по итогам собеседований было принято решение в пользу экс-депутата от КПРФ, бизнесмена Михаила Берулавы, сообщил источник РБК в коммунистической партии и подтвердил зампред ЦК КПРФ Дмитрий Новиков.
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Происшествия

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Каждый пятый россиянин никогда не был в театре

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Астрономы из METI поддержали гипотезу «галактического зоопарка»

Астрономы, работающие в программе «Послания внеземным цивилизациям» (Messaging to Extraterrestrial Intelligence, METI), обсудили на прошлой неделе в Париже проблему инопланетян.
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Политика

Власти Китая исключили экс-главу Интерпола Мэн Хунвэя из КПК

Власти КНР исключили из Коммунистической партии Китая экс-главу Интерпола, заместителя министра общественной безопасности Мэн Хунвэя, который подозревается во взяточничестве и в нарушении партийной дисциплины.
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Спорт

Логинов и Гараничев получили номера на спринтерскую гонку чемпионата России

Стали известны стартовые номера участников спринтерской гонки на чемпионате России в Тюмени, которая пройдет 28 марта.
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Производство и импорт легковых автомобилей Ford в России будут полностью прекращены.
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Армия и оружие

Двадцать четыре истребителя F-22 вышли на «Слоновью прогулку»

Военные подготовили к взлету одновременно 24 истребителя F-22, самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-3 Sentry, а также стратегический военно-транспортный самолет C-17 Globemaster III.
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Обновлено вчера в 19:50
Армия и оружие

Для российских десантников разрабатывают новый вертолет

«В интересах аэромобильных соединений ВДВ нового типа активизирована работа по модернизации существующих и разработке существенно нового вертолета - боевой машины десанта», - сообщает новость ТАСС со ссылкой на свой источник в оборонно-промышленном комплексе.
Обновлено вчера в 21:48
Происшествия

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Рядом с ящерицей лежала кожаная куртка и еда: сушки и печенье.
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Политика

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Государство должно принять меры для выравнивания социально-экономического развития регионов, поскольку условия жизни в субъектах могут отличаться друг от друга в несколько раз, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
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Студия Marvel представила 32 постера к предстоящему фильму «Мстители: Финал».
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Армия и оружие

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Политика

Россия, Нидерланды и Австралия провели встречу по крушению MH17

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Обновлено в 11:11
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Обновлено в 11:30
Политика

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Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский 27 марта опубликовал на своей странице в соцсети Facebook изображение, которым высмеял сразу нескольких украинских политиков На снимке запечатлены четверо участников студии "Квартал 95".
Обновлено в 11:03
Экономика

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Михаил Анатольевич Абызов
Российский политик
Российский политик, предприниматель, управленец, государственный и общественный деятель. Министр Российской Федерации по координации деятельности «Открытого правительства».
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