Экс-министр Михаил Абызов дал первое после задержания интервьюМосковский Комсомолец 03:43

Экс-министр Открытого правительства Михаил Абызов за решёткой похвалил работу сотрудников ФСБ: «Корректно, уважительно, качественно». Сейчас бывший чиновник находится в ИВС в СВАО на Осташковском шоссе. Всю ночь Абызова допрашивали и возили в автозаке по Москве.

с чего всё началось

Очень хочу спать. Допрашивали меня в Следственном комитете допоздна. Но я сам был не против, так что все нормально. Ребята образованные, культурные. Замечаний к ним нет. Не кормили, но я и не просил, не хотелось потому что. А в ИВС уже завтрак принесли - кашу и чай.

Всю ночь Абызова допрашивали и возили в автозаке по Москве. Полицейский конвой доставил Абызова и ещё четверых фигурантов дела в изолятор около 4 утра. Но передать «ценный человеческий груз» конвоирам не удалось - дежурный был занят приемом других задержанных.

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