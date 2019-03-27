Происшествия

Экс-министр Михаил Абызов дал первое после задержания интервьюМосковский Комсомолец 03:43

Всю ночь Абызова допрашивали и возили в автозаке по Москве. Полицейский конвой доставил Абызова и ещё четверых фигурантов дела в изолятор около 4 утра. Но передать «ценный человеческий груз» конвоирам не удалось - дежурный был занят приемом других задержанных.
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Михаил Абызов
Очень хочу спать. Допрашивали меня в Следственном комитете допоздна. Но я сам был не против, так что все нормально. Ребята образованные, культурные. Замечаний к ним нет. Не кормили, но я и не просил, не хотелось потому что. А в ИВС уже завтрак принесли - кашу и чай.
— Михаил Абызов, российский политикТК Звезда 05:10
с чего всё началось

Экс-министр Михаил Абызов дал первое после задержания интервью

Экс-министр Открытого правительства Михаил Абызов за решёткой похвалил работу сотрудников ФСБ: «Корректно, уважительно, качественно». Сейчас бывший чиновник находится в ИВС в СВАО на Осташковском шоссе. Всю ночь Абызова допрашивали и возили в автозаке по Москве.
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Михаил Анатольевич Абызов
Российский политик
Российский политик, предприниматель, управленец, государственный и общественный деятель. Министр Российской Федерации по координации деятельности «Открытого правительства».
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