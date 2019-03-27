Происшествия
Экс-министр Михаил Абызов дал первое после задержания интервьюМосковский Комсомолец 03:43
Всю ночь Абызова допрашивали и возили в автозаке по Москве. Полицейский конвой доставил Абызова и ещё четверых фигурантов дела в изолятор около 4 утра. Но передать «ценный человеческий груз» конвоирам не удалось - дежурный был занят приемом других задержанных.
Читать в источнике
Оценить41
Очень хочу спать. Допрашивали меня в Следственном комитете допоздна. Но я сам был не против, так что все нормально. Ребята образованные, культурные. Замечаний к ним нет. Не кормили, но я и не просил, не хотелось потому что. А в ИВС уже завтрак принесли - кашу и чай.
— Михаил Абызов, российский политикТК Звезда 05:10
с чего всё началось
Экс-министр Открытого правительства Михаил Абызов за решёткой похвалил работу сотрудников ФСБ: «Корректно, уважительно, качественно». Сейчас бывший чиновник находится в ИВС в СВАО на Осташковском шоссе. Всю ночь Абызова допрашивали и возили в автозаке по Москве.Московский Комсомолец03:43
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 09:11, Ашберн
Происшествия
Адвокат сообщил об обстоятельствах задержания Абызова
Обновлено в 07:40
Политика
Суд Киева отменил запрет на въезд в страну актеру Добронравову
Решением окружного административного суда Киева отменен запрет Службы безопасности Украины (СБУ) на въезд в страну российскому актеру Федору Добронравову.
Обновлено в 07:59
Происшествия
Скончался выживший в крушении самолета с клубом «Шапекоэнсе» журналист
Умер выживший после крушения самолета с игроками бразильского "Шапекоэнсе" журналист Рафаэль Хенцель, сообщает Reuters.
Обновлено в 06:28
Хоккей
Панарин рассказал, куда тратит зарплату в $6 млн
По неофициальной информации, 27-летний хоккеист зарабатывает $6 млн в год.
Обновлено в 02:00
Политика
Экс-министра обороны СССР Язова приговорили к 10 годам тюрьмы в Литве
Окружной суд Вильнюса заочно приговорил экс-министра обороны СССР Дмитрия Язова к 10 годам лишения свободы по делу о январских событиях 1991 года в Литве, передает ТАСС.
Обновлено в 05:06
Политика
Вакарчук призвал украинцев не голосовать «по приколу»
Лидер рок-группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук призвал украинцев ответственно подойти к выборам президента и не голосовать "по приколу".
Обновлено в 09:02
Происшествия
Силовики проводят массовый обыск в Крыму
Сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии обыскивают дома сторонников организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*, которые проживают в Крыму, сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ.
Обновлено в 04:01
Происшествия
Сожитель матери девочки-маугли рассказал о ее поведении
Обновлено в 07:58
Происшествия
Защита Аркадия Маркова обжалует решение суда
Защита островского депутата Аркадия Маркова, которого 27 марта признали виновным в оправдании терроризма, обжалует решение суда.
Обновлено в 05:14
Гаджеты
Популярность Apple Music на Android растет
В целом, более 40 миллионов пользователей Android установили Apple Music за последние несколько лет.
Обновлено вчера в 23:47
Армия и оружие
Наев рассказал, в чем украинская армия превосходит армия стран НАТО
Украинская армия не отличается от армий стран НАТО, а по боевому опыту их превосходит.
Обновлено в 06:47
Наука
Биотехнологии позволят живущим сегодня людям доживать до 1000 лет
Эксперт в области регенеративной медицины Обри ди Грей, осуществляющий исследования при поддержке бизнесмена Питера Тиля, уверен, что некоторые из живущих ныне людей смогут дожить до тысячи лет.
Обновлено в 04:50
Энергетика
«ЛУКОЙЛ» закроет офис в Хьюстоне
"ЛУКОЙЛ" планирует закрыть офис в Хьюстоне, сообщил журналистам президент компании Вагит Алекперов.
Обновлено в 04:35
Хоккей
«Арену Омск» снесут, а на ее месте построят новый стадион
Обновлено в 05:54
Политика
В Киеве возбудят дело против Бойко и Медведчука, посетивших Москву
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что будет возбуждено уголовное дело по факту незаконного пересечения границы политиками Юрием Бойко и Виктором Медведчуком, которые летали в Москву.
Обновлено в 06:55
Армия и оружие
В Черном море началась стрельба
В учениях задействованы корабли Погранслужбы ФСБ, Черноморского флота и авиации.
Обновлено в 07:37
Культура
Мэр Белгорода принял присягу под марш из «Звездных войн»
Обновлено в 06:18
Космос
Астрономы «сфотографировали» шторм на планете у далекой звезды
Обновлено в 08:37
Политика
Россия, Австралия и Нидерланды обсудили катастрофу MH17
Представители России, Австралии и Нидерландов провели консультации по поводу малайзийского Boeing MH17, сбитого в июле 2014 года над Донбассом.
Обновлено в 07:39
Армия и оружие
В Венесуэлу прибыл российский спецназ
Обновлено в 02:10
Политика
Мандат Жореса Алферова передали Петру Медведеву
Напомним, на прошлом заседании 21 марта комиссия отказалась передавать мандат скончавшегося депутата КПРФ Жореса Алферова экс-кандидату в президенты от компартии Павлу Грудинину, на чем настаивал президиум ЦК КПРФ.
Обновлено в 06:56
Кино
В Совфеде выступили против выхода фильма Лунгина «Братство» 9 мая
Надо, чтобы ветеранские организации продолжили диалог с режиссером этого фильма, чтобы вы подключились к этой работе.
Обновлено в 04:03
Политика
Неизвестные забросали камнями машину Гуайдо в Венесуэле
Обновлено в 01:43
Общество
Минтруд предложил рассчитывать пенсии по продолжительности жизни
В документе сообщается, что увеличение продолжительности жизни в России может привести к завышению размера назначаемой накопительной пенсии.
Обновлено вчера в 15:27
Кино
Режиссер Сергей Соловьев госпитализирован из-за переутомления
Обновлено вчера в 14:58
Политика
Британское правительство отвергло петицию об отмене Brexit
Заявление кабинета министров стало ответом на петицию об отмене Brexit, которую на момент публикации подписали более 5,8 миллиона человек.
Обновлено в 02:10
Политика
На митинге в Магасе произошли столкновения с полицией
Обновлено в 04:21
Общество
Социальные пенсии в России разрешили получать без штампа о прописке
Штамп в паспорте о прописке больше не нужен для назначения социальной пенсии, разъяснили в Пенсионном фонде России (ПФР).
Обновлено в 07:37
Общество
Прокуратура нашла нарушения в роддоме в Башкирии
Обновлено в 03:24