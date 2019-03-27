Экс-министр Михаил Абызов дал первое после задержания интервьюМосковский Комсомолец 03:43

Экс-министр Открытого правительства Михаил Абызов за решёткой похвалил работу сотрудников ФСБ: "Корректно, уважительно, качественно". Сейчас бывший чиновник находится в ИВС в СВАО на Осташковском шоссе. Всю ночь Абызова допрашивали и возили в автозаке по Москве.

с чего всё началось

Очень хочу спать. Допрашивали меня в Следственном комитете допоздна. Но я сам был не против, так что все нормально. Ребята образованные, культурные. Замечаний к ним нет. Не кормили, но я и не просил, не хотелось потому что. А в ИВС уже завтрак принесли - кашу и чай.

Экс-министр Открытого правительства Михаил Абызов за решёткой похвалил работу сотрудников ФСБ: "Корректно, уважительно, качественно". Сейчас бывший чиновник находится в ИВС в СВАО на Осташковском шоссе.

Единоборства Дана Уайт: «Нурмагомедов будет защищать титул в сентябре» Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов проведет поединок с защитой титула в сентябре 2019 года, информирует MMA News.

Политика Власти Китая исключили экс-главу Интерпола Мэн Хунвэя из КПК Власти КНР исключили из Коммунистической партии Китая экс-главу Интерпола, заместителя министра общественной безопасности Мэн Хунвэя, который подозревается во взяточничестве и в нарушении партийной дисциплины.

Общество В Москве водители такси не смогут работать больше восьми часов в сутки Московские власти планируют запустить специальную систему, которая не позволит получать заказы водителям такси, находившимся за рулем больше восьми часов.

Кино Скончался актёр Нодар Мгалоблишвили В возрасте 87 лет скончался советский, российский и грузинский актёр Нодар Мгалоблишвили.

Общество Минкомсвязь подготовила законопроект о цифровом профиле россиян Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций подготовило законопроект о цифровом профиле.

Политика Матвиенко прокомментировала задержание Абызова Задержание экс-министра РФ Михаила Абызова демонстрирует, что неприкасаемых в России нет и реальная борьба с коррупционерами в стране продолжается.

Политика Песков не подтвердил передачу Путину плана Нетаньяху по Сирии Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил информацию о передаче израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху Владимиру Путину плана по урегулированию ситуации Сирийской Арабской Республике (САР).

Общество Самая уродливая собака Великобритании умерла В 2017 году пес занял третье место на конкурсе самых уродливых в мире собак.

Наука Эффект Бенджамина Франклина В автобиографии Бенджамина Франклина (1706–1790) содержится поучительный рассказ о занятном случае, демонстрирующем, как будущий отец-основатель Соединенных Штатов Америки добивался расположения окружающих.

Политика Вакарчук призвал жителей Украины голосовать «не по приколу» Певец Святослав Вакарчук обратился к гражданам Украины с просьбой серьёзно отнестись к выборам президента страны.

Общество СНИЛС могут заменить новым документом Законопроект упрощает регистрацию в системе индивидуального учёта и предполагает отмену выдачи карточек СНИЛС – страхового номера индивидуального лицевого счета.

Политика В НАК отчитались о предотвращении 20 терактов в России в 2018 году На пресс-конференции в МИД РФ Кулягин заявил, что правоохранители и силовики предотвратили в 2018 году 36 преступлений террористической направленности на стадии подготовки, из них 20 - это теракты.

Кино В Совфеде выступили против выхода фильма Лунгина «Братство» 9 мая Надо, чтобы ветеранские организации продолжили диалог с режиссером этого фильма, чтобы вы подключились к этой работе.

Происшествия Мосгорсуд оставил в СИЗО обвиняемого в убийстве следователя Шишкиной Мосгорсуд в среду отклонил жалобу на арест Абдулазиза Абдулазизова, обвиняемого в убийстве следователя по особо важным делам Евгении Шишкиной, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Общество В России выросла неформальная занятость Доля занятых в неформальном секторе в России выросла в 2018 году и составила 20,1% от общей численности занятых в возрасте 15 лет и старше (14,6 млн человек), свидетельствуют данные Росстата, опубликованные на этой неделе.

Политика Экс-министра обороны СССР Язова приговорили к 10 годам тюрьмы в Литве Окружной суд Вильнюса заочно приговорил экс-министра обороны СССР Дмитрия Язова к 10 годам лишения свободы по делу о январских событиях 1991 года в Литве, передает ТАСС.

Авто Skoda выпустила полумиллионный Superb третьего поколения Если модель первого поколения разошлась по миру тиражом в 136 100 экземпляров, то Superb второй генерации стал намного более массовым: с 2008 по 2015 год было выпущено 618 500 автомобилей.В 2015 году дебютировала модель третьего поколения, а всего за четыре года автомобиль разошелся по миру тиражом в полмиллиона экземпляров, 358 200 из которых были выпущены на заводе в Квасинах.

Экономика Комитет Совфеда по соцполитике поддержал закон о доиндексации пенсий Комитет Совета Федерации по социальной политике рекомендовал палате одобрить закон о доиндексации пенсий выше прожиточного минимума пенсионера.

Происшествия На западе Стокгольма прогремел сильный взрыв На западе Стокгольма ночью прогремел сильный взрыв. Нанесен ущерб автомобилям и зданиям.

Экономика Мордашов заинтересовался покупкой доли в сети гипермаркетов «Лента» Владелец «Северстали» миллиардер Алексей Мордашов заинтересовался крупной розницей: его «Севергрупп» обсуждает покупку крупнейшей доли в сети гипермаркетов «Лента».

Происшествия В Пскове прекратили дело о листовках «Яблока» с призывом портить бюллетени Псковский городской суд прекратил уголовное дело о распространении листовок «Яблока» с призывом портить бюллетени на выборах губернатора региона в сентябре 2018 года.

Футбол Италия разгромила Лихтенштейн, Босния и Греция сыграли вничью Сборные Боснии и Герцеговины и Греции сыграли вничью (2:2). У хозяев забивали Эдин Вишча и Миралем Пьянич, который позднее получил красную карточку.

Происшествия В Крыму задержали 20 участников ячейки «Хизб ут-Тахрир» Сотрудники ФСБ пресекли в Крыму деятельность структуры террористической организации "Хизб ут-Тахрир" (запрещена в РФ) и задержали 20 ее участников.