Происшествия
Абызова в «Лефортово» поместили в камеру без горячей водыАргументы и Факты вчера в 16:11
Экс-министр по делам Открытого правительства Михаил Абызов помещен в карантинную камеру СИЗО «Лефортово», передает Интерфакс. По словам ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии Ивана Мельникова, эта камера не отремонтирована, в ней нет горячей воды и стоит нерабочий телевизор.
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Михаила Абызова поместили в камеру в «Лефортово» без телевизора и горячей воды
Интерфаксвчера в 14:54
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