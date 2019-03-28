Абызова в «Лефортово» поместили в камеру без горячей водыАргументы и Факты вчера в 16:11

Экс-министр по делам Открытого правительства Михаил Абызов помещен в карантинную камеру СИЗО «Лефортово», передает Интерфакс. По словам ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии Ивана Мельникова, эта камера не отремонтирована, в ней нет горячей воды и стоит нерабочий телевизор.

Абызова в «Лефортово» поместили в камеру без горячей воды

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