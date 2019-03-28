Происшествия
Экс-министр Абызов содержится в камере без горячей водыАМИТЕЛ вчера в 18:25
Арестованный на два месяца бывший министр Открытого правительства РФ Михаил Абызов проводит первые дни в СИЗО "Лефортово". Об условиях его содержания рассказал РИА "Новости" ответственный секретарь ОНК Иван Мельников. Политика заселили в двухместную пустующую камеру еще не отремонтированного блока.
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Михаила Абызова поместили в камеру в «Лефортово» без телевизора и горячей воды
Интерфаксвчера в 14:54
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