Экс-министр Абызов содержится в камере без горячей водыАМИТЕЛ вчера в 18:25

Арестованный на два месяца бывший министр Открытого правительства РФ Михаил Абызов проводит первые дни в СИЗО "Лефортово". Об условиях его содержания рассказал РИА "Новости" ответственный секретарь ОНК Иван Мельников. Политика заселили в двухместную пустующую камеру еще не отремонтированного блока.

Экс-министр Абызов содержится в камере без горячей воды

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