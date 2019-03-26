27 марта суд изберет меру пресечения экс-министру АбызовуВести.Ru вчера в 23:19

с чего всё началось

Басманный суд Москвы 27 марта изберет меру пресечения бывшему министру Открытого правительства Михаилу Абызову. Его обвиняют в организации преступного сообщества с использованием служебного положения и мошенничестве в особо крупном размере, напоминает телеканал "Россия 24".

Экономика Козак: в Ford решили не продолжать самостоятельный бизнес в России Автопроизводитель Ford принял решение не продолжать самостоятельный бизнес в России, компания планирует сосредоточиться на развитии в сегменте легких коммерческих автомобилей.

Шоу-бизнес Джастин Бибер уходит со сцены, чтобы заботиться о семье Кумир тинейджеров, 25-летний поп-певец Джастин Бибер расстроил своих поклонников, объявив о тайм-ауте в музыкальной карьере ради роли мужа и отца.

Шоу-бизнес Марина Зудина хочет вернуть пропавшие миллионы Олега Табакова Вдова Табакова пытается вернуть миллионы мужа, заручившись поддержкой СК и прокуратуры.

Футбол Сборной Украины грозят два технических поражения Сборная Украины по футболу может лишиться четырех очков, завоеванных в отборочном матче чемпионата Европы 2020.

Политика Европарламент проголосовал за отказ от сезонного перевода часов Европарламент одобрил законопроект, предлагающий отменить перевод часов на летнее и зимнее время с 2021 года.

Происшествия Бывшего мэра Биробиджана заподозрили в злоупотреблении полномочиями Следствие в Биробиджане возбудило уголовное дело в отношении бывшего мэра города Евгения Коростелева, который подозревается в злоупотреблении полномочиями при освоении 44,7 миллиона рублей в рамках реализации госпрограммы "Развитие образования", сообщает СУСК РФ по Еврейской АО.

Армия и оружие Три российских офицера погибли в Сирии В конце февраля этого года в Сирии погибли трое российских военных. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Технологии Власти разработали концепцию развития сетей IoT Власти разработали концепцию развития сетей IoT Минкомсвязь планирует одобрить концепцию развития в России интернета вещей (IoT).

Происшествия СК возбудил дело по факту пыток людей в тайных тюрьмах СБУ в Донбассе Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту истязаний и пыток мирного населения сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) на территориях самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Политика Суд в Испании выдал ордер на арест нападавших на посольство КНДР Судья Национального суда Испании Хосе де ла Мата выдал два международных ордера на арест подозреваемых в нападении на посольство КНДР в Мадриде, сообщили РИА Новости в суде.

Шоу-бизнес Эвелина Бледанс впала в депрессию накануне 50-летнего юбилея Эвелина Бледанс написала, что приближающийся 50-летний юбилей очень сильно давит на ее подсознание.

Происшествия Boeing 737 Max экстренно сел в США из-за проблем с двигателем В США совершил экстренную посадку пассажирский самолет Boeing 737 Max. Об этом 26 марта сообщают авиационные власти США.

Происшествия После сообщений о бомбах эвакуировали ратуши в шести городах Германии В Германии была проведена эвакуация ратуш в шести городах после того, как поступили сообщения об угрозах.

Кино Раскрыты детали съемок самой жестокой битвы «Игры престолов» Оператор Шон Сэвэдж раскрыл детали съемок «Битвы бастардов» — девятого эпизода шестого сезона сериала «Игра престолов».

Политика Трамп потребовал отправить астронавтов на Луну за пять лет Президент США Дональд Трамп дал указание NASA "любыми средствами" отправить людей к Луне в ближайшие пять лет, Как заявил вице-президент США Майк Пенс, миссия является целью действующей администрации Белого дома, передает "Газета.ру".

Футбол Дания за 9 минут отыгралась со счета 0:3 в матче против Швейцарии В матче 2-го тура квалификации Евро-2020 Дания до 84-й минуты "горела" Швейцарии 0:3, но чудом сумела уйти от поражения.

Финансы Набиуллина назвала слабое место экономики России Отсутствие долгосрочных инвестиций и заимствований является слабым местом экономики России, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на расширенном заседании коллегии Минфина во вторник, 26 марта.