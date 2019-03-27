Экс-министр Абызов арестован на два месяцаРИА Новости 12:38

Я готов активно сотрудничать со следствием, чтобы доказать свою невиновность. В случае избрания меры пресечения не связанной с заключением под стражду заверяю, что не скроюсь и не стану угрожать свидетелям и иным участникам уголовного судопроизводства, а также препятствовать расследованию.

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Экс-министр Абызов арестован на два месяца

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