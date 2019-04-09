Происшествия

Экс-мэра Владивостока Пушкарева приговорили к 15 годам колонииИзвестия 14:47

Тверской суд Москвы приговорил бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева к 15 годам колонии за коррупционные преступления. Также суд назначил бывшему градоначальнику штраф в 500 млн рублей, передает корреспондент «Известий». Брат Пушкарева Андрей освобожден от реального наказания из-за инвалидности.
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Бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева осудили на 15 лет «строгача»

КП - Владивосток16:52

Молния: Экс-мэра Владивостока приговорили к 15 годам колонии

PrimaMedia.ru14:55

Экс-мэра Владивостока приговорили к 15 годам колонии

РИА Новости14:47

Суд приговорил экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева к 15 годам колонии

ТАСС15:42

Бывшего мэра Владивостока приговорили к 15 годам тюрьмы

Deita.ru17:27

Оглашен приговор Игорю Пушкарёву

Национальная служба новостей15:09

Игорь Пушкарев приговорен к 15 годам строгого режима

АиФ Владивосток14:47
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Энергетика

«Нафтогаз» сообщил о начале закачки газа в хранилища к зиме

Компания «Нафтогаз» начала закачку газа в подземные хранилища (ПХГ).
Обновлено в 07:01
Армия и оружие

Японский истребитель F-35 пропал с радаров над Тихим океаном

Новейший японский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II, поднявшийся во вторник с авиабазы Мисава на северо-востоке острова Хонсю, исчез с экранов радаров во время выполнения полета над Тихим океаном, сообщили Военно-воздушные силы самообороны Японии.
Обновлено в 08:41
Политика

Президент Исландии пообещал продолжить изучение русского языка

Президент Исландии Гудни Йоханнессон заявил, что намерен в будущем вернуться к изучению русского языка.
Обновлено в 17:43
Политика

Захарова прокомментировала предвыборные билборды Порошенко с Путиным

Официальный представитель МИДа России Мария Захарова прокомментировала появление на Украине предвыборных плакатов с изображением кандидата в президенты, действующего главы государства Петра Порошенко, вместе с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено в 16:49
Политика

Президент Финляндии и Путин поспорили о санкциях против России

Президенты России и Финляндии Владимир Путин и Саули Ниинистё поспорили по поводу санкций на пленарном заседании V арктического форума.
Обновлено в 09:26
Происшествия

В мэрии чешского города Римаржов произошел взрыв

Полиция подтвердила, что взрыв был произведен умышленно. Его предполагаемый организатор задержан.
Обновлено в 17:02
Политика

Путин и Эрдоган не договорились о цене на газ

Обновлено в 03:45
Происшествия

Видео: в Воронеже Mercedes специально сбил курсанта

Предметом расследование стало ДТП, произошедшее 1 апреля днем на улице Краснознаменной у института МЧС.
Обновлено в 15:17
Игры

Миллионер решил провести «королевскую битву» в реальности

Обновлено в 10:32
Происшествия

Экс-министра Абызова перевели в камеру с холодильником и телевизором

Бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова перевели из карантина в двухместную камеру СИЗО «Лефортово», где есть всё необходимое.
Обновлено в 11:37
Авто

Эксперты показали Chevrolet Niva в премиальном тюнинге

Получив новую современную мультимедийную систему, популярный внедорожник Chevrolet Niva совершенно не изменился внешне.
Обновлено в 07:34
Шоу-бизнес

Страшное видео ссоры Антона Гусева с пьяной Романец попало в Интернет

Обновлено в 02:23
Хоккей

НХЛ продлила дисквалификацию Войнова

Обновлено в 14:20
Общество

В Москве запустят салют в честь 75-летия освобождения Одессы

В Москве будет проведено 17 праздничных салютов, посвящённых 75-летию освобождения советских городов-героев и столиц европейских государств от фашистских захватчиков.
Обновлено в 17:44
Политика

Украина пригрозила Скабеевой предупреждением от ПАСЕ

Глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что российской телеведущей Ольге Скабеевой будет сделано "серьезное предупреждение" в связи с январским инцидентом в кулуарах ассамблеи.
Обновлено в 10:08
Политика

Путин назвал «бандитом» поправившего его переводчика

Как отмечается, в беседе со шведским премьером Путин назвал бизнесменов страны друзьями России, однако переводчик заменил это слово на более нейтральное.
Обновлено в 14:29
Политика

В России появятся генетические паспорта

В документе сказано, что внедрение генетических паспортов должно помочь защитить россиян от биологических и химических угроз посредством сбора данных «о персональном геноме человека и формировании генетического профиля населения».
Обновлено в 02:54
Политика

Европа надеется на многолетний транзит газа через Украину

Евросоюз ожидает заключения в 2019 г. нового контракта о транзитном маршруте российского газа через территорию Незалежной сроком на 10 лет.
Обновлено в 09:19
Политика

В Кремле прокомментировали доклад о хищениях в «Роскосмосе»

Согласно докладу генпрокурора Юрия Чайки о состоянии законности и правопорядка в России в 2018 году, направленному в Совет Федерации, на подведомственных предприятиях Роскосмоса и Ростеха были похищены более 1,6 миллиарда рублей, выделенных на модернизацию производственной базы и создание новейших перспективных разработок вооружения.
Обновлено в 06:32
Происшествия

Насиловавших детей бывших депутатов отправили в колонию

Суд приговорил Виталия Курскова к 24 годам, а Игоря Поплевко — к 16 годам колонии строгого режима.
Обновлено в 10:06
Футбол

Леонид Слуцкий обвинил судью в неприязни к «толстым или лысым»

На послематчевой пресс-конференции Слуцкий назвал Гезюбююка худшим судьей в мире и попросил защитить «Витесс» от действий арбитра.
Обновлено вчера в 09:28
Футбол

«Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Сити» в четвертьфинале Лиги чемпионов

Лондонский футбольный клуб «Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Сити» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов.
Обновлено в 17:05
Политика

Две партии объявили о победе на выборах в Израиле

Два основных конкурента на парламентских выборах в Израиле объявили о своей победе сразу после завершения голосования и объявления данных экзит-пулов.
Обновлено в 17:12
Здоровье

Омбудсмен Анна Кузнецова посетит детский дом в Кольчугине

Как передает ГТРК "Владимир", сегодня федеральный омбудсмен работает в детском доме-интернате в Кольчугине.
Обновлено в 05:30
Происшествия

СМИ сообщили о вооруженном ограблении самолета в аэропорту в Тиране

Вооруженные грабители в масках совершили нападение на самолет австрийской авиакомпании Austrian Airlines и украли из воздушного судна несколько миллионов евро, передает телерадиокомпания ORF со ссылкой на представителя авиакомпании.
Обновлено в 16:26
Театры

Кирилл Серебренников вышел на поклон с артистами «Гоголь-центра»

Обновлено в 16:42
Наука

Назван продукт, помогающий сохранить ясный ум до старости

Учёные из США выяснили, что с неизбежными возрастными изменениями мозга помогает бороться свежий чеснок.
Обновлено в 10:40
Политика

Помпео заявил об исключении Турции из программы F-35 при закупке С-400

Госсекретарь США Майк Помпео высказался относительно того, что ждет Турцию, если она развернет на своей территории российские ракетные системы С-400.
Обновлено в 16:34
Хоккей

Павел Дацюк: «Не знаю пока, последний ли это был для меня матч за СКА»

Нападающий СКА Павел Дацюк прокомментировал поражение от ЦСКА (1:3) в седьмом матче финала Западной конференции плей-офф КХЛ.
Обновлено в 15:48
Космос

Европейские астрономы заявили об открытии чрезвычайной важности

Обновлено в 08:10
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Игорь Сергеевич Пушкарёв
Российский мэр
Российский государственный деятель. Бывший представитель от Законодательного собрания Приморского края в Совете Федерации России, заместитель председателя комиссии по делам молодёжи и спорту, член комитета по бюджету. С 18 мая 2008 года - глава администрации Владивостока. По решению Басманного районного суда Москвы 9 марта 2017 года был временно отстранён от должности главы администрации Владивостока, однако согласно Уставу города Владивостока cрок полномочий Игоря Пушкарёва заканчивался в сентябре 2018 года. 3 ноября 2017 года подал в отставку по собственному желанию.
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