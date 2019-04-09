Происшествия

Экс-мэра Владивостока Пушкарева приговорили к 15 годам колонииИзвестия 14:47

Тверской суд Москвы приговорил бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева к 15 годам колонии за коррупционные преступления. Также суд назначил бывшему градоначальнику штраф в 500 млн рублей, передает корреспондент «Известий». Брат Пушкарева Андрей освобожден от реального наказания из-за инвалидности.
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Бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева осудили на 15 лет «строгача»

КП - Владивосток16:52

Оглашен приговор Игорю Пушкарёву

Национальная служба новостей15:09

Молния: Экс-мэра Владивостока приговорили к 15 годам колонии

PrimaMedia.ru14:55

Суд приговорил экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева к 15 годам колонии

ТАСС15:42

Бывшего мэра Владивостока приговорили к 15 годам тюрьмы

Deita.ru17:27

Экс-мэра Владивостока приговорили к 15 годам колонии

РИА Новости14:47

Игорь Пушкарев приговорен к 15 годам строгого режима

АиФ Владивосток14:47
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 19:38, Ашберн
Авто

В России новый Suzuki Jimny появится только осенью

Обновлено в 08:20
Футбол

Селихов перенёс операцию и приступит к тренировкам через четыре недели

Отмечается также, что вернуться к тренировкам 25-летний вратарь сможет через четыре недели.
Обновлено в 10:55
Происшествия

Вооруженные налетчики украли €10 млн из самолета в аэропорту Тираны

В министерстве внутренних дел Албании сообщили, что грабители украли из самолета в общей сложности €10 млн.
Обновлено в 18:00
Общество

Участника акции у приемной «Единой России» отправили на трудотерапию

Суд в Петербурге отправил активиста Феликса Петрова на обязательные работы за акцию у общественной приемной «Единой России».
Обновлено в 16:23
Авто

Грузовые Ford Transit появились в каршеринге «Яндекс.Драйв»

Обновлено в 16:08
Политика

Генпрокурор США может обнародовать доклад Мюллера в течение недели

Генеральный прокурор Уильям Барр заявил, что планирует обнародовать доклад спецпрокурора Роберта Мюллера о «российском вмешательстве» в течение недели.
Обновлено в 12:46
Наука

Пищевая добавка может ослабить иммунитет, когда вы болеете гриппом

Оказывается, пищевая добавка, которая носит код Е319 (ее еще называют трет-бутилгидрохинон) может ослабить иммунитет у людей, больных гриппом.
Обновлено вчера в 13:58
Политика

Захарова отреагировала на появление билбордов с Путиным и Порошенко

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала появившиеся на Украине предвыборные плакаты с украинским лидером Петром Порошенко и российским президентом Владимиром Путиным.
Обновлено в 19:06
Игры

Стала известна дата выхода Sniper Elite V2 Remastered

Sniper Elite V2 Remastered выйдет на PC, PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch.
Обновлено в 19:25
Технологии

Google запустил в Австралии сервис доставки дронами, опередив Amazon

В Австралии заработал сервис по доставке товаров дронами.
Обновлено в 17:42
Происшествия

В Германии завершили анализ ДНК тел погибших в ходе авиакатастрофы

Анализ ДНК тел погибших при авиакатастрофе в ФРГ завершен, гибель совладелицы S7 подтверждена, заявили РИА Новости в прокуратуре Дармштадта.
Обновлено в 11:03
Политика

Помпео назвал совершенно разными ситуации с Голанами и Крымом

Американский госсекретарь Майк Помпео призвал не сравнивать ситуацию с признанием суверенитета Израиля над Голанскими высотами и воссоединением Крыма с Россией.
Обновлено в 18:23
Происшествия

Свидетель по делу Кокорина и Мамаева рассказал о причинах драк

Как передает корреспондент BusinessFM, давая показания в Пресненском суде столицы, свидетель Карен Григорян сообщил, что водитель Виталий Соловчук был избит у ночного клуба «Эгоист» после того, как обозвал спортсменов и их друзей «петухами».
Обновлено в 09:31
Авто

В России начали выдавать автомобильные номера нового образца

Обновлено в 15:25
Политика

В США не исключили санкций против Египта за закупку Су-35

Обновлено вчера в 22:59
Политика

ЕСПЧ обязал Россию выплатить Навальному более 22 тысяч евро

По решению суда Навальному присуждено 20 тысяч евро в качестве моральной компенсации и 2,5 тысячи евро адвокату в качестве компенсации судебных издержек.
Обновлено в 06:00
Футбол

Балотелли грозит дисквалификация до конца сезона

Учитывая, что «Марселю» осталось провести семь матчей в Лиге 1, Балотелли может пропустить остаток сезона.
Обновлено в 15:22
Футбол

Экс-арбитр АПЛ: Салах должен был быть наказан красной карточкой

Бывший арбитр Английской Премьер-лиги Фил Дауд рассказал, что, по его мнению, нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах должен был быть удален во время первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Порту» (2:0). На 85-й минуте египтянин в штрафной «Порту» выставил прямую ногу против защитника «драконов» Данилу.
Обновлено в 19:30
Политика

Противник Нетаньяху объявил себя будущим премьер-министром Израиля

Лидер оппозиционного блока "Кахоль-Лаван" Бенни Ганц не стал дожидаться результатов парламентских выборов в Израиле: выступил с победной речью и назвал себя будущим премьер-министром страны.
Обновлено в 18:22
Хоккей

НХЛ продлила дисквалификацию Войнова

Обновлено в 14:20
Политика

Путин пошутил над не сумевшим ответить на вопрос Орешкиным

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин во время пленарного заседания Международного арктического форума в Санкт-Петербурге не смог ответить на вопрос президента Владимира Путина об импортозамещении.
Обновлено в 12:39
Армия и оружие

Японский истребитель F-35 пропал с радаров над Тихим океаном

Новейший японский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II, поднявшийся во вторник с авиабазы Мисава на северо-востоке острова Хонсю, исчез с экранов радаров во время выполнения полета над Тихим океаном, сообщили Военно-воздушные силы самообороны Японии.
Обновлено в 08:41
Общество

Миграция пробок с Пекинки в Боголюбово и другие новости этой недели

Где построят новый центр для занятий спортом, за что получил американскую награду ученый родом из Владимира и по каким дорогам можно будет проехать без пробок – читайте в свежей подборке актуальных новостей.
Обновлено в 08:00
Общество

В Москве умерла невестка Сергея Есенина

Обновлено в 11:57
Происшествия

Криминального авторитета Таро снова арестовали

Криминального авторитета Тариэла Мулухова (Ониани), известного как Таро, арестовали сразу же после освобождения из тюрьмы в Оренбургской области.
Обновлено в 07:46
Футбол

Почеттино: возможно, Кейн выбыл до конца сезона из-за травмы

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино после первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (1:0) отметил, что нападающий Гарри Кейн может пропустить концовку сезона из-за повреждения.
Обновлено в 17:36
Происшествия

У Александра Шестуна забрали все

Обновлено вчера в 10:28
Происшествия

Boeing не получила ни одного заказа на самолеты типа 737 в марте

Обновлено в 18:05
Авто

Эксперты показали Chevrolet Niva в премиальном тюнинге

Получив новую современную мультимедийную систему, популярный внедорожник Chevrolet Niva совершенно не изменился внешне.
Обновлено в 07:34
Шоу-бизнес

У Аршавина появилась новая возлюбленная

Бывший футболист сборной России и петербургского "Зенита" Андрей Аршавин завел новый роман, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:15
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Игорь Сергеевич Пушкарёв
Российский мэр
Российский государственный деятель. Бывший представитель от Законодательного собрания Приморского края в Совете Федерации России, заместитель председателя комиссии по делам молодёжи и спорту, член комитета по бюджету. С 18 мая 2008 года - глава администрации Владивостока. По решению Басманного районного суда Москвы 9 марта 2017 года был временно отстранён от должности главы администрации Владивостока, однако согласно Уставу города Владивостока cрок полномочий Игоря Пушкарёва заканчивался в сентябре 2018 года. 3 ноября 2017 года подал в отставку по собственному желанию.
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