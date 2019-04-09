Происшествия
Экс-мэра Владивостока Пушкарева приговорили к 15 годам колонииИзвестия 14:47
Тверской суд Москвы приговорил бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева к 15 годам колонии за коррупционные преступления. Также суд назначил бывшему градоначальнику штраф в 500 млн рублей, передает корреспондент «Известий». Брат Пушкарева Андрей освобожден от реального наказания из-за инвалидности.
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