Происшествия

Экс-мэра Владивостока Пушкарева приговорили к 15 годам колонииИзвестия 14:47

Тверской суд Москвы приговорил бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева к 15 годам колонии за коррупционные преступления. Также суд назначил бывшему градоначальнику штраф в 500 млн рублей, передает корреспондент «Известий». Брат Пушкарева Андрей освобожден от реального наказания из-за инвалидности.
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Приговор Пушкареву зачитывали более десяти часов

Общественное телевидение Приморья22:24

Игорь Пушкарев приговорен к 15 годам строгого режима

АиФ Владивосток14:47

«Человек Кремля» сядет на 15 лет

Deita.ru20:44

Экс-мэра Владивостока приговорили к 15 годам колонии

РИА Новости14:47

Суд приговорил экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева к 15 годам колонии

ТАСС15:42

Молния: Экс-мэра Владивостока приговорили к 15 годам колонии

PrimaMedia.ru14:55

Бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева осудили на 15 лет «строгача»

КП - Владивосток16:52
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Политика

Путин назвал поправившего его переводчика «бандитом»

Президент России Владимир Путин пошутил над переводчиком, который заменил слово в его высказывании, во время встречи с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном.
Обновлено в 15:58
Происшествия

СМИ сообщили о госпитализации Далай-ламы

Тибетский духовный лидер Далай-лама XIV госпитализирован в больницу в индийском Нью-Дели, у него диагностировали инфекцию органов грудной клетки, передает агентство Рейтер со ссылкой на личного секретаря Далай-ламы.
Обновлено в 19:52
Армия и оружие

Шойгу осудил подчиненных за бездушие и формализм

Министр обороны Сергей Шойгу осудил «вопиющие случаи» проявления бездушия должностных лиц при работе с людьми.
Обновлено в 19:26
Общество

В России за год выросла численность дальневосточных леопардов

Обновлено в 22:01
Происшествия

В Кемерове завалилась на бок маршрутка

Сегодня утром в Кемерове на Логовом шоссе опрокинулся маршрутный автобус. На месте работают сотрудники ГИБДД.
Обновлено в 21:02
Происшествия

СК возбудил дело после наезда Mercedes на курсанта МЧС в Воронеже

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело в отношении водителя Mercedes, сбившего в Воронеже курсанта МЧС.
Обновлено в 18:38
Шоу-бизнес

Филипп Киркоров объяснил отсутствие Пугачевой на концерте в ее честь

Одним из артистов, выступивших на мероприятии, стал бывший муж Пугачевой Филипп Киркоров.
Обновлено в 07:56
Происшествия

Криминального авторитета Таро арестовали сразу после выхода из колонии

Суд в Оренбуржье арестовал криминального авторитета Тариэла Мулухова прямо у выхода из колонии, где он провел последние 10 лет.
Обновлено в 08:10
Происшествия

У «Ростеха» и «Роскосмоса» похитили 1,6 млрд рублей

«По материалам прокурорских проверок возбуждены уголовные дела в связи с хищениями на подведомственных государственным корпорациям «Ростех» и «Роскосмос» предприятиях более 1,6 млрд рублей, выделенных на модернизацию производственной базы и создание новейших перспективных разработок вооружения», — говорится в докладе.
Обновлено в 01:13
Происшествия

Вооруженные налетчики украли €10 млн из самолета в аэропорту Тираны

В министерстве внутренних дел Албании сообщили, что грабители украли из самолета в общей сложности €10 млн.
Обновлено в 18:00
Армия и оружие

Обнаружены обломки пропавшего в Японии истребителя F-35A

Обновлено в 19:55
Хоккей

ЦСКА победил СКА и вышел в финал Кубка Гагарина

Обновлено в 14:50
Происшествия

В суде Мамаев и Кокорин частично признали вину

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, обвиняемые в хулиганстве и нанесении побоев, частично признали свою вину на заседании в Пресненском суде Москвы.
Обновлено в 08:53
Шоу-бизнес

Принц Гарри станцевал с детьми в балетной школе

Обновлено в 08:00
Политика

Reforma (Мексика): до того, как рак свистнет (Reforma)

К 1998 году внутренние противоречия перестройки и приватизации всплыли наружу, что привело к одному из тех финансовых кризисов, с которыми так хорошо знакомы мексиканцы.
Обновлено в 22:00
Общество

Роспотребнадзор планирует запретить похожие на лекарства БАДы

С прилавков могут исчезнуть БАДы, наименования которых аналогичны названиям лекарств или очень схожи с ними, заявили «Известиям» в ведомстве.
Обновлено в 18:55
Общество

Новый формат: как и почему в Барнауле становятся востребованны европланировки

Самые интересные варианты на рынке недвижимости Барнаула Фото: ИСК "Алгоритм" Квартиры с европланировкой с каждым годом пользуются все большей популярностью в Барнауле.
Обновлено в 20:34
Политика

Роскосмос намерен участвовать в лунной коалиции только на равных с США

Ранее гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в эфире радиостанции "Комсомольская правда" назвал рабочие отношения между госкорпорацией и NASA великолепными.
Обновлено в 17:32
Политика

Помпео призвал не сравнивать ситуации с Голанами и Крымом

Госсекретарь США Майк Помпео призвал не сравнивать ситуацию с признанием Голанских высот территорией Израиля и присоединение Россией Крыма.
Обновлено в 16:35
Политика

ЕК хочет заключить контракт на транзит газа через Украину на 10 лет

Шефчович добавил, что Еврокомиссия планирует не только достичь договоренностей по газу на эту зиму, но и заключить соглашение о долгосрочном транзите через Украину.
Обновлено в 09:46
Культура

В Лондоне объявили шорт-лист Международной Букеровской премии

Писатели из Германии, Польши, Колумбии, Омана, Франции и Чили вошли в шорт-лист Международной Букеровской премии (The Man Booker International Prize), присуждаемой в области литературы на английском языке.
Обновлено в 14:54
Экономика

Медведев раскритиковал качество переработки мусора в России

Премьер-министр Дмитрий Медведев критически оценил уровень переработки твердых бытовых отходов (ТБО) в стране и призвал стремиться к достижению европейских стандартов.
Обновлено в 11:46
Политика

В МИД России назвали кощунством запрет на военную форму СССР в Латвии

В Министерстве иностранных дел России назвали кощунством запрет на ношение формы Вооружённых сил СССР на публичных мероприятиях в Латвии, отметив, что это глумление над памятью советских воинов.
Обновлено в 06:58
Шоу-бизнес

Саша Савельева опубликовала первое фото с новорожденным сыном

Популярная российская певица, участница поп-группы «Фабрика» Саша Савельева опубликовала на своей страничке в Instagram первое фото со своим малышом.
Обновлено в 11:39
Политика

Венесуэла объявила о выходе из Организации американских государств

В апреле 2017 года министр иностранных дел Венесуэлы Делси Родригес заявила о том, что страна решила выйти из ОАГ.
Обновлено в 20:57
Политика

ФСБ задержала члена «Правого сектора» по фамилии Пирожок

В Московском регионе сотрудники ФСБ совместно с МВД задержали члена украинской националистической организации «Правый сектор»* по фамилии Пирожок.
Обновлено в 06:45
Общество

Миллионер решил провести «королевскую битву» в реальности

Обновлено в 10:32
Политика

Туск предложил членам Евросовета обсудить отсрочку брексита

Глава Европейского совета Дональд Туск предложил членам организации обсудить запрос британского премьер-министра Терезы Мэй об отсрочке брексита.
Обновлено в 13:55
Политика

Украина пригрозила Скабеевой предупреждением от ПАСЕ

Глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что российской телеведущей Ольге Скабеевой будет сделано "серьезное предупреждение" в связи с январским инцидентом в кулуарах ассамблеи.
Обновлено в 10:08
Кино

Церемония прощания с режиссером Георгием Данелия проходит в Доме кино

Interfax-Russia.ru - Церемония прощания с режиссером, народным артистом СССР Георгием Данелия началась в Доме кино в Москве.
Обновлено в 04:24
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Игорь Сергеевич Пушкарёв
Российский мэр
Российский государственный деятель. Бывший представитель от Законодательного собрания Приморского края в Совете Федерации России, заместитель председателя комиссии по делам молодёжи и спорту, член комитета по бюджету. С 18 мая 2008 года - глава администрации Владивостока. По решению Басманного районного суда Москвы 9 марта 2017 года был временно отстранён от должности главы администрации Владивостока, однако согласно Уставу города Владивостока cрок полномочий Игоря Пушкарёва заканчивался в сентябре 2018 года. 3 ноября 2017 года подал в отставку по собственному желанию.
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