Происшествия

Экс-мэра Владивостока Пушкарева приговорили к 15 годам колонииИзвестия 14:47

Тверской суд Москвы приговорил бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева к 15 годам колонии за коррупционные преступления. Также суд назначил бывшему градоначальнику штраф в 500 млн рублей, передает корреспондент «Известий». Брат Пушкарева Андрей освобожден от реального наказания из-за инвалидности.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Момент истины: Пушкареву оглашают приговор

Deita.ru08:29

Суд приговорил экс-мэра Владивостока Пушкарева к 15 годам колонии

РИА Новости14:47

Суд приговорил экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева к 15 годам колонии

ТАСС15:42

Молния: Экс-мэра Владивостока приговорили к 15 годам колонии

PrimaMedia.ru14:55

Игорь Пушкарев приговорен к 15 годам строгого режима

АиФ Владивосток14:47

Оглашен приговор Игорю Пушкарёву

Национальная служба новостей15:09

Во вторник в Москве решится судьба бывшего мэра Владивостока

КП - Владивостоквчера в 21:03
Показать все источники
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 16:26, Ашберн
Происшествия

Слушания по делу Мамаева и Кокорина продолжатся 10 апреля

Слушания по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в Пресненском суде Москвы продолжатся завтра.
Обновлено в 16:03
Общество

Умер философ и культуролог Вадим Межуев

Главный научный сотрудник Института философии Российской академии наук (РАН) профессор Вадим Межуев умер в возрасте 85 лет.
Обновлено в 15:47
Общество

В России впервые признали дискриминацию трансгендера

Суд в Петербурге признал незаконным увольнение трансгендерной женщины Анастасии Васильевой, которая до операции работала печатником.
Обновлено в 11:54
Транспорт

Минтранс назвал сроки открытия платной трассы Москва — Санкт-Петербург

Скоростную трассу М-11 Москва — Санкт-Петербург полностью откроют до 29 сентября.
Обновлено в 15:44
Технологии

Почта России вводит сервис по онлайн-оплате услуг ЖКХ

В Почте России теперь действует услуга по онлайн-оплате мобильной связи, жилищно-коммунальных и других услуг с помощью банковских карт, сообщает газета "Известия".
Обновлено в 14:58
Авто

Эксперты показали Chevrolet Niva в премиальном тюнинге

Получив новую современную мультимедийную систему, популярный внедорожник Chevrolet Niva совершенно не изменился внешне.
Обновлено в 07:34
Хоккей

НХЛ дисквалифицировала Войнова до июля 2020 года

Обновлено в 14:47
Политика

Экзит-полы: партия Биньямина Нетаньяху проигрывает выборы

Обновлено в 15:37
Общество

В Москве умерла невестка Сергея Есенина

Алина Есенина была вдовой сына поэта Константина, который умер в 1986 году.
Обновлено в 11:57
Шоу-бизнес

Страшное видео ссоры Антона Гусева с пьяной Романец попало в Интернет

Обновлено в 02:23
Происшествия

После ДТП с курсантом МЧС в Воронеже завели дело о покушении

В Воронеже возбуждено уголовное дело о нападении на 21-летнего курсанта института МЧС, сообщает региональное управление Следственного комитета.
Обновлено в 16:17
Политика

Путин рассказал о перспективах своего визита в США

Президент РФ Владимир Путин во вторник ответил на вопрос о перспективах своего визита в Вашингтон по приглашению президента США Дональда Трампа.
Обновлено в 09:57
Происшествия

Полиция в Мытищах нашла четверых детей в захламленной квартире

Обновлено вчера в 16:35
Политика

Кремль назвал неожиданным решение ЕСПЧ по делу Навального

По мнению ЕСПЧ, российские власти нарушили в деле Алексея Навального три статьи Конвенции по правам человека: ст. 5 (право на свободу и безопасность), ст. 10 (свобода выражения мнения), ст. 18 (запрет ограничения прав заявителя по политическим мотивам).
Обновлено в 07:16
Политика

Захарова ответила на требование главы МИД Финляндии сделать взнос в ПАСЕ

Официальный представитель МИДа Мария Захарова прокомментировала заявление главы МИД Финляндии Тимо Сойни об обязанности России присутствовать на сессии ПАСЕ и платить взнос в бюджет Совет Европы.
Обновлено в 08:22
Армия и оружие

Соловьев рассказал, что ждет корабли НАТО в случае захода в Азовское море

Телеведущий и журналист Владимир Соловьев в эфире программы «Кто против» ответил американскому эксперту Грэгу Вайнеру, который назвал дату прохода кораблей НАТО и ВМСУ в Азовское море и объяснил ему, чем Россия ответит на эти действия Запада.
Обновлено в 10:52
Шоу-бизнес

У Аршавина появилась новая возлюбленная

Фотографию в своем инстаграме выложила сама предполагаемая возлюбленная Аршавина по имени Евгения.
Обновлено в 16:15
Наука

Содержащийся в перце капсаицин может замедлять развитие рака легких

Во время экспериментов с генетически модифицированными мышами - носителями клеток рака легких, ученые использовали капсаицин, содержащийся в различных видах стручкового перца.
Обновлено 07 апреля в 15:27
Политика

Путин пошутил про финских туристов в России

Владимир Путин пошутил про финских туристов в России.
Обновлено в 09:40
Политика

Медведчук заявил о согласии ДНР и ЛНР вернуться в состав Украины на правах широкой автономии

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Медведчук заявил о согласии ДНР и ЛНР вернуться в состав Украины на правах широкой автономии, передает ИА «Новороссия».
Обновлено в 14:46
Происшествия

Криминального авторитета Таро арестовали после освобождения из колонии

Суд города Соль-Илецк в Оренбуржье арестовал на 40 дней криминального авторитета Тариэла Мулухова (Ониани), известного как "Таро", который 9 апреля освободился из колонии, сообщила РИА Новости помощник председателя Соль-Илецкого суда Линиза Шевчик.
Обновлено в 07:42
Общество

Супермаркет обвинили в расизме из-за шоколадных уток

Британский супермаркет Waitrose обвинили в расизме из-за пасхального набора шоколадных уток. Об этом сообщает издание The Daily Telegraph.
Обновлено в 10:14
Политика

Пушков призвал готовиться к «битве за Арктику»

Сенатор Алексей Пушков призвал готовиться к "битве за Арктику".
Обновлено в 15:16
Наука

Эксперимент подтвердил, что кошки знают и понимают свои клички

Главным был вопрос, могут ли кошки отличить свою кличку от других кличек и слов.
Обновлено 07 апреля в 09:40
Хоккей

«Салават Юлаев» завершил сезон одной из лучших серий в истории КХЛ

Обновлено в 13:42
Шоу-бизнес

Петросян продолжает тратить миллионы на Степаненко

16 ноября прошлого года 29-летний брак Петросяна и Степаненко расторгнут. Делить имущество они продолжают по сей день.
Обновлено в 07:04
Политика

В Тульской области создадут первый региональный центр управления

Подписи на документе поставили Министр обороны РФ Сергей Шойгу и Губернатор Тульской области Алексей Дюмин.
Обновлено в 06:00
Шоу-бизнес

Эмилия Кларк поделилась снимками из больницы после инсульта

В недавней колонке The New York Times Эмилия Кларк рассказала о том, что в период съемок «Игры престолов» пережила две операции на головном мозге.
Обновлено в 14:13
Политика

Мэй и Меркель обсудили отсрочку брексита

Британский премьер-министр Тереза Мэй обсудила с канцлером ФРГ Ангелой Меркель вопрос отсрочки брексита.
Обновлено в 10:09
Происшествия

Насиловавших детей бывших депутатов отправили в колонию

Суд приговорил Виталия Курскова к 24 годам, а Игоря Поплевко — к 16 годам колонии строгого режима.
Обновлено в 10:06
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Игорь Сергеевич Пушкарёв
Российский мэр
Российский государственный деятель. Бывший представитель от Законодательного собрания Приморского края в Совете Федерации России, заместитель председателя комиссии по делам молодёжи и спорту, член комитета по бюджету. С 18 мая 2008 года - глава администрации Владивостока. По решению Басманного районного суда Москвы 9 марта 2017 года был временно отстранён от должности главы администрации Владивостока, однако согласно Уставу города Владивостока cрок полномочий Игоря Пушкарёва заканчивался в сентябре 2018 года. 3 ноября 2017 года подал в отставку по собственному желанию.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное