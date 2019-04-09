Происшествия
Экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева признали виновным в коррупцииРИА Новости вчера в 04:51
Экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева признали виновным в получении взятки в особо крупном размере, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Оглашение приговора продолжается. Меру наказания еще не объявили.
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«Крайняя степень несправедливости»: общественность об адекватности приговора Пушкареву
PrimaMedia.ruвчера в 22:50
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Телеканал "Победа", созданный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, которое будет отмечаться в 2020 году, запущен в российском эфире.
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