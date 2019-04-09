Экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева признали виновным в коррупцииРИА Новости вчера в 04:51

Экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева признали виновным в получении взятки в особо крупном размере, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Оглашение приговора продолжается. Меру наказания еще не объявили.

Путешествия Названы самые дешевые пляжные туры на майские праздники Самым бюджетным вариантом оказалась поездка в Крым. На двоих стоимость тура составит 26 тысяч рублей. В тройку лидеров попали Анапа и Сочи.

Политика Путин выступит на Арктическом форуме Президент России Владимир Путин прибудет в Санкт-Петербург и выступит на пленарной сессии Арктического форума.

Общество Россияне назвали необходимый для достойной жизни размер зарплаты Для достойной жизни россиянам в среднем нужен доход в размере 66 тыс. рублей, свидетельствуют результаты опроса граждан, проведенного Финансовым университетом при правительстве России.

Происшествия Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил десятикилометровый столб пепла Камчатский вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту до десяти тысяч метров над уровнем моря, сообщили РИА Новости в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.

Политика Медведчук заявил о согласии ДНР и ЛНР вернуться в состав Украины на правах широкой автономии Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Медведчук заявил о согласии ДНР и ЛНР вернуться в состав Украины на правах широкой автономии, передает ИА «Новороссия».

Армия и оружие В ДНР квалифицировали обстрелы Донецка и Горловки как теракт Генеральная прокуратура самопровозглашённой Донецкой народной республики возбудила уголовные дела по статье о теракте в отношении командиров ВСУ после обстрелов Донецка и Горловки.

Шоу-бизнес Саша Савельева показала поклонникам первое фото новорожденного сына 27 марта в семействе Саши Савельевой и Кирилла Сафонова случилось счастливое событие – они впервые стали родителями.

Происшествия Кокорина и Мамаева доставили в суд с вещами Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, обвиняемых в умышленном причинении легкого вреда здоровью, привезли к зданию Пресненского районного суда Москвы с вещами.

Политика Помпео указал на различие ситуации с Голанами и Крымом На вопрос, значит ли такая дипломатическая позиция, что в некоторых случаях власти США допускают оккупацию территорий других стран во время военных действий, госсекретарь США ответил, что «это лишь вопрос практичной политики».

Происшествия Правительство поддержало идею ужесточить наказание за «пьяные» ДТП Верховный суд и правительство поддержали идею ужесточить наказание за ДТП со смертельным исходом по вине пьяных водителей, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Политика Власти США могут перестать делиться данными с партнерами из-за Huawei По словам Госсекретаря США Майкла Помпео, Белый дом перестанет взаимодействовать с теми партнерами, которые продолжают использовать решения и применять оборудование китайской корпорации Huawei.

Политика Пушков: Украину ждет «историческая помойка» после выхода РФ из СЕ Российский сенатор Алексей Пушков в Twitter заявил, что, если Россия выйдет из Совета Европы, все украинские резолюции отправятся на "историческую помойку".

Политика Штаб Порошенко объяснил плакаты с Путиным Предвыборный штаб Петра Порошенко объяснил появление плакатов, где он изображен вместе с Владимиром Путиным, необходимостью "сильного президента".

Политика Лаборатория Касперского накрыла кибершпионов на Ближнем Востоке Эксперты антивирусной компании Лаборатория Касперского раскрыли тайную преступную кампанию в сфере кибершпионажа.

Армия и оружие Эксперт: Украина готовит провокацию российских военных Юрий Кнутов, военный эксперт, рассказал о мерах, предпринятых Россией для защиты Крыма от кораблей Североатлантического альянса, сообщает DEITA.

Политика ЦИК: партия Нетаньяху лидирует на выборах в Израиле Партия «Ликуд» израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху лидирует на парламентских выборах после обработки 2,7 млн бюллетеней.

Недвижимость Более 70% новостроек Москвы продолжат продаваться по старым правилам Более 70% строящегося жилья в Москве, скорее всего, продолжит продаваться по старым правилам, без обязательного расчета с дольщиками через эскроу-счета, сообщила в интервью РИА Недвижимость председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Культура В России запустили новый телеканал «Победа» Телеканал "Победа", созданный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, которое будет отмечаться в 2020 году, запущен в российском эфире.

Происшествия В Кемерове опрокинулся пассажирский автобус Пассажирский автобус перевернулся на бок во время движения в Кемерове рано утром в среду, когда направлялся из депо на маршрут.

Политика Путин пригласил делегацию Швеции на ПМЭФ-2019 Президент РФ Владимир Путин пригласил шведских бизнесменов на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), который пройдет 6-8 июня.

Экономика В Китае предложили запретить майнинг биткоинов Государственный комитет Китая по развитию и реформам предложил полностью запретить майнинг криптовалют.

Происшествия В Amnesty International сообщили о снижении числа казней в мире «Резкое сокращение общего числа казней в мире доказывает, что даже страны, от которых этого меньше всего ждёшь, начинают менять свои подходы и понимать, что смертная казнь не является решением», — подчеркнул генсек Amnesty International Куми Найду.

Экономика РЖД оценила ФК «Локомотив» для перепродажи Из пояснительной записки к письму следует, что «Транстелеком», владеющий сейчас 90,91% акций «Локомотива», продаст их другой подконтрольной монополии структуре — АО «КРП-инвест» за 3,395 млрд руб.