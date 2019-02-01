Происшествия

Экс-мэра Тулы арестовали на КипреREGNUM вчера в 09:30

Бывший мэр Тулы, бывший руководитель ОАО фирма «РЭМС» Алиса Толкачева арестована на Кипре. Об этом стало известно 1 февраля. Как сообщает «МК в Туле» со ссылкой на собственный источник, женщина была арестована в российском консульстве при попытке поменять паспорт.
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Экс-мэр Тулы Алиса Толкачева задержана на Кипре по линии Интерпола

Бывший мэр Тулы и учредитель управляющей компании ОАО "Фирма "РЭМС" Алиса Толкачева задержана на Кипре. Об этом сообщил "Интерфаксу" в пятницу осведомленный источник. "Толкачева задержана местной полицией в рамках операции по линии Интерпола по запросу России.
Интерфаксвчера в 10:23

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Вечерний дайджест: о задержании Алисы Толкачевой и возвращении Владимира Могильникова

Тульские новостивчера в 13:17

Пресс-атташе посольства России: Алиса Толкачева находится в тюрьме

Первый Тульскийвчера в 10:32

Вечерние новости ТСН от 1 февраля 2019 года

Тульская служба новостейвчера в 12:00

Суд пока не принял решение об экстрадиции Алисы Толкачевой

MySLO.ruвчера в 10:37

Паспорт не дали: экс-директора тульской УК задержали на Кипре?

Тульская прессавчера в 09:39

Тульские СМИ сообщили об аресте экс-мэра Тулы Алисы Толкачевой

Молодой коммунарвчера в 10:47

На Кипре задержали экс-главу Тулы Алису Толкачеву

Московский Комсомолецвчера в 11:12
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Автоматически обработано 7219 источников, обновлено в 03:15, Ашберн
Происшествия

В Сети появилось видео последствий взрыва метеорита в небе над Кубой

Обновлено вчера в 19:14
Общество

Умер диктор программы «Время» Евгений Суслов

Легендарный диктор программы "Время" Евгений Суслов, более 30 лет проработавший на советском Центральном телевидении, умер 1 февраля на 82-м году жизни.
Обновлено вчера в 21:18
Армия и оружие

В Черном море спустя 75 лет нашли потопленную немецкую подводную лодку

Поиски подводной лодки в течение нескольких лет вел турецкий дайвер Сельчук Колай.
Обновлено вчера в 20:51
Происшествия

Российскую актрису Ирину Усок задержали в США

Обновлено вчера в 12:50
Происшествия

В Кабо-Верде задержаны одиннадцать российских моряков

Одиннадцать российских моряков задержаны властями Кабо-Верде по подозрению в контрабанде наркотиков.
Обновлено вчера в 12:33
Происшествия

Основатель томского кукольного театра «2+ку» погиб при пожаре

Обновлено в 02:22
Армия и оружие

Корабли ВМФ РФ вооружили вызывающими галлюцинации у врага системами

Корабли ВМФ России получили станции визуально-оптических помех 5П-42 "Филин".
Обновлено вчера в 20:35
Общество

Песня «Морской шум» стала самой популярной на «Яндекс.Музыке»

Аналитики выяснили, какие песни чаще других пользователи сервиса слушали на повторе за 12 месяцев.
Обновлено вчера в 23:47
Происшествия

В Сети появилось видео неудачной посадки самолета в Магадане

Самолет авиакомпании "S7 Airlines" не смог приземлиться в аэропорту Магадана из-за сильного ветра.
Обновлено в 03:00
Авто

Автозавод Haval готовится к серийному производству

Как пишут 1 февраля «Известия», серийное производство Haval F7 запустят в РФ в апреле-мае.
Обновлено вчера в 07:27
Общество

Володин направил на благотворительность почти 39 миллионов рублей

Обновлено в 02:55
Авто

Продажи Bentley в РФ за 2018 год выросли более чем на четверть

Обновлено в 01:00
Происшествия

Появилось видео прорыва дамбы в Бразилии

В сети интернет появилось видео момента прорыва дамбы в Бразилии, в результате чего погибли по меньшей мере 115 человек.
Обновлено в 01:04
Кино

В Сети появился трейлер нового «Форсажа»

В Сети появился трейлер новой части блокбастера "Форсаж", видео опубликовано компанией Universal Pictures в YouTube.
Обновлено вчера в 19:22
Транспорт

Работа аэропорта в Симферополе нарушена из-за сильного тумана

Обновлено в 01:31
Общество

Грубость начальников наносит экономике России вполне ощутимый ущерб

«Враждебное» поведение руководителя (ВРП) может наносить ущерб как экономике фирмы, в которой он работает, так и экономике страны в целом.
Обновлено вчера в 17:28
Происшествия

Террористы напали на штаб КСИР в Иране

Обновлено в 01:37
Авто

Ford Focus, Kuga и Mondeo получили спецверсию в России

Ford начал продажи в России спецверсии Focus, Kuga и Mondeo под названием «Ультра Комфорт».
Обновлено вчера в 06:25
Авто

BMW раскрыл экономичную версию гибридного седана 7-Series

Компания BMW представила гибридную модификацию обновленного седана 7-Series.
Обновлено вчера в 14:13
Авто

Toyota выпустит новую Supra с заводским тюнингом

Ранее был представлен первый тюнинг-пакет для Toyota Supra, который сделали в ателье Prior Design.
Обновлено вчера в 10:09
Происшествия

В результате ДТП в Югре погибли четыре человека

В результатет ДТП погибли четыре человека.
Обновлено в 01:48
Хоккей

Василевский признан первой звездой дня в НХЛ

Обновлено в 01:20
Гаджеты

Раскрыт способ взломать Wi-Fi с помощью лампочки

Хакер из LimitedResults рассказал об уязвимости «умных» лампочек, которая позволяет узнать данные для подключения к Wi-Fi.
Обновлено вчера в 18:51
Происшествия

Число пострадавших при пожаре в Буэнос-Айресе выросло до 112

По меньшей мере 112 человек пострадали во время пожара в одном из отелей в центре Буэнос-Айреса.
Обновлено вчера в 19:11
Происшествия

Генпрокуратура вновь начала расследование причин гибели группы Дятлова

Официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной на видеоканале «Эфир» назвал три наиболее вероятные версии гибели группы туристов под руководством Игоря Дятлова в 1959 году в горах Северного Урала.
Обновлено вчера в 03:39
Наука

Ученые раскрыли рецепт идеального кофе

Обновлено вчера в 23:02
Происшествия

В Подмосковье зарезали полицейского

Сотрудник полиции скончался от ножевого ранения в Наро-Фоминском городском округе Подмосковья, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Московской области.
Обновлено в 02:36
Происшествия

СМИ узнали о завершении расследования дела экс-сенатора от КЧР

Защита Дерева утверждает, что экс-сенатор может выйти на свободу уже в начале следующей недели, так как следователи не уложилось за год с проведением всех юридических процедур и не предъявили ему окончательного обвинения.
Обновлено вчера в 20:23
Кино

В кинотеатрах «Москино» покажут фильмы с участием Ирины Муравьевой

Обновлено вчера в 19:47
Политика

Приехавший в Киев на интронизацию Епифания игумен попал в больницу

Игумен Ватопедского монастыря на Афоне архимандрит Ефрем госпитализирован в Киеве, куда он был направлен по решению патриарха Варфоломея в составе делегации Константинопольского патриархата для участия в интронизации предстоятеля "новой церкви" Епифания Думенко, сообщает агентство церковных новостей Romfea.
Обновлено вчера в 17:29
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Алиса Евгеньевна Толкачёва
Российский мэр
Мэр Тулы с 31 марта 2010 года по 2 марта 2011. Первая женщина-градоначальник в истории города.
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