Экс-мэра Тулы арестовали на КипреREGNUM 09:30

Бывший мэр Тулы и учредитель управляющей компании ОАО "Фирма "РЭМС" Алиса Толкачева задержана на Кипре. Об этом сообщил "Интерфаксу" в пятницу осведомленный источник. "Толкачева задержана местной полицией в рамках операции по линии Интерпола по запросу России.

с чего всё началось

Бывший мэр Тулы, бывший руководитель ОАО фирма «РЭМС» Алиса Толкачева арестована на Кипре. Об этом стало известно 1 февраля. Как сообщает «МК в Туле» со ссылкой на собственный источник, женщина была арестована в российском консульстве при попытке поменять паспорт.

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