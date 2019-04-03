Экс-мэр Таллина попросил обсудить отмену санкций с РоссиейРоссийская газета 03:09

Я прочитал недавно, что в России сожгли 72 тонны кильки из Эстонии, конфискованные таможней в Ивангороде. На это ушло три месяца. Жаль наших рыбаков. Может, хватит уже этих санкций и контрсанкций. Вот и тема для президента Кальюлайд, о чем в Москве поговорить.

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