Политика
Экс-мэр Таллина попросил обсудить отмену санкций с РоссиейРоссийская газета 03:09
Экс-мэр эстонского Таллина Эдгар Сависаар обратился к властям своей страны с призывом пересмотреть санкционную политику в отношении Москвы. Бывшего градоначальника шокировало сожжение 72 тонн эстонской кильки на территории России.
Читать в источнике
Оценить78
Я прочитал недавно, что в России сожгли 72 тонны кильки из Эстонии, конфискованные таможней в Ивангороде. На это ушло три месяца. Жаль наших рыбаков. Может, хватит уже этих санкций и контрсанкций. Вот и тема для президента Кальюлайд, о чем в Москве поговорить.
— Эдгар Сависаар, эстонский политикНародные новости 03:03
Подробнее о событии
Показать все источники
Сожженная килька навела эстонского политика на мысль об отмене санкций против России
Газета.Ruвчера в 22:17
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 05:51, Ашберн
Политика
Гендиректор «Ил» Алексей Рогозин уйдет из ОАК
Обновлено в 04:40
Культура
Захар Прилепин: Некоторые не попадут в ад
4 апреля выходит новый роман писателя Захара Прилепина «Некоторые не попадут в ад», посвящённый событиям на Донбассе.
Обновлено 02 апреля в 06:23
Экономика
«Почта России» и «Ростелеком» запустят видеорекламу в отделениях
"Почта России" совместно с "Ростелекомом" запускают новый проект по трансляции видеорекламы в почтовых отделениях.
Обновлено в 03:46
Общество
Gallup сообщила о желании каждого пятого россиянина эмигрировать
Рекордные 20% россиян выразили желание покинуть страну при появлении такой возможности, свидетельствуют данные опроса компании Gallup за 2018 год, опубликованные в четверг.
Обновлено в 04:51
Политика
Власти Венесуэлы начали уголовный процесс против Гуайдо
Уголовный процесс в отношении оппозиционного лидера Хуана Гуайдо начали власти Венесуэлы.
Обновлено в 02:42
Экономика
Счетная палата проверит расходование бюджетных средств на страхование
Счетная палата в 2019 году проверит эффективность расходования средств федерального бюджета на страхование, осуществлявшееся главными распорядителями средств федерального бюджета в системно значимых страховых организациях за 2015-2018 годы и истекший период 2019 года.
Обновлено в 04:38
Экономика
Керимов продал 3,84% акций «Полюса» за $390 млн
Продающий акционер получит около $390 млн. Накануне РБК писал, что Керимов решил продать на бирже 3,5% вторичных акций компании.
Обновлено в 05:03
Происшествия
В Москве людей эвакуируют с Казанского вокзала
Эвакуация из-за угрозы взрыва объявлена на Казанском вокзале в Москве. Об этом сообщил источник в экстренных службах.
Обновлено в 04:35
Политика
Пройти медэкспертизу потребовал от Порошенко штаб Зеленского
Иван Баканов, который возглавляет штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, отреагировал на согласие нынешнего главы государства Петра Порошенко принять участие в дебатах на стадионе.
Обновлено в 05:29
Армия и оружие
Опубликованы уникальные кадры первого полета Ил-112В
ПАО "Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина" опубликовал уникальные кадры полета в своем YouTube-канале.
Обновлено в 05:26
Наука
Астрономы убедились, что квазары не «прибиты гвоздями» к небу
Ведь близкие к Земле объекты передвигаются по сложным траекториям. Это давало повод считать квазары стабильными и надежными ориентирами.
Обновлено 02 апреля в 05:29
Футбол
«Ростов» и «Локомотив» сыграли вничью в Кубке России
В Москве завершился первый полуфинальный матч между "Ростовом" и "Локомотивом" на Кубок России по футболу. Обе команды забили по два мяча.
Обновлено вчера в 14:38
Происшествия
Глава СК уличил в коррупции отставную судью из Саратовской области
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело о коррупции против мирового судьи в отставке из Саратовской области, сообщает ведомство в четверг.
Обновлено в 04:12
Политика
Конституционный суд признал законным повышение пенсионного возраста
Конституционный суд посчитал законным изменение пенсионного возраста, поскольку основной закон допускает это, говорится в определении суда.
Обновлено в 04:19
Общество
Зарплата чиновников Свердловской области выросла на 10%
Зарплата чиновников в Свердловской области выросла почти на 10%, а у госслужащих региональных органов власти рост оказался еще выше.
Обновлено в 01:40
Политика
В МИД РФ оценили доклад ОБСЕ о выборах на Украине
Система за выборами в странах-членах ОБСЕ должна быть реформирована, это следует из предварительного доклада Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ по президентским выборам на Украине.
Обновлено в 04:06
Кино
Названа причина смерти актера Алексея Булдакова
Обновлено вчера в 08:12
Происшествия
Шесть человек погибло в страшном ДТП в Подмосковье
Шесть человек погибли, еще двое – ребенок и взрослый – получили ранения, попав в ДТП на 65-м километре трассы М-4 "Дон".
Обновлено в 03:21
Футбол
Защитник «Локомотива» Ротенберг повторно прооперирован
Обновлено в 05:21
Происшествия
В подмосковной Ивантеевке электричка сбила мужчину
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу, мужчина (1960 года рождения) был насмерть сбит электричкой Фрязино — Москва.
Обновлено в 04:10
Происшествия
В Петербурге задержан коллектор, избивший должника в его же квартире
По версии следствия, обвиняемый вместе с соучастником избили потерпевшего, требуя от него погашения задолженности перед микрофинансовыми организациями.
Обновлено в 05:43
Происшествия
Причиной крушения Boeing 737 Max в Эфиопии могла стать птица
Самолет Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines мог разбиться из-за повреждения датчика угла атаки посторонним предметом во время взлета, например, при столкновении с птицей.
Обновлено вчера в 23:33
Культура
Супруга телеведущего Норкина объяснила его исчезновение из эфира НТВ
Супруга телеведущего Андрея Норкина, который исчез сегодня прямо из эфира передачи «Место встречи» на телеканале НТВ, прокомментировала ситуацию.
Обновлено вчера в 16:25
Политика
Зеленский заявил, что может вернуть Донбасс
Кандидат в президенты Украины от партии "Слуга народа" Владимир Зеленский считает, что, став главой государства, сможет выйти победителем из конфликта в Донбассе.
Обновлено в 02:43
Авто
Bugatti может выпустить конкурента Lamborghini Urus и Bentley Bentayga
Если всё-таки Винкельману удастся убедить руководство концерна в том, что новый Bugatti нужен, то автомобиль займёт место ниже Chiron и будет стоить дешевле флагманского суперкара, который сейчас оценивается в 2,5 млн фунтов стерлингов (около 215 млн рублей).
Обновлено в 04:07
Здоровье
Руководитель Роспотребнадзора России прибыла в Дагестан
В Дагестан с рабочим визитом 3 апреля прибыла руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека – главный государственный санитарный врач России Анна Попова, сообщает пресс-служба АГиП РД.
Обновлено в 05:23
Общество
Фармкомпания Bayer подверглась серии кибератак
Немецкая фармацевтическая компания Bayer около года регулярно подвергалась кибератакам, сообщают в четверг радиостанции Bayerischer Rundfunk и Norddeutscher Rundfunk.
Обновлено в 03:13
Политика
Порошенко нарушит закон о выборах президента
По поводу приглашения провести дебаты на стадионе, Петр Порошенко попросил Владимира Зеленского прочесть закон о выборах президента, в котором указано, что дебаты могут проводится на базе общественного телевидения с трансляцией по всем каналам для миллионов людей.
Обновлено в 00:37
Общество
Роскачество подвело итоги исследования минтая
Специалисты Роскачества протестировали филе минтая 15 брендов (14 из них отечественные и один - импортный).
Обновлено в 01:46