Политика
Экс-мэр Риги Ушаков призвал готовиться к отмене санкций против РоссииИзвестия 00:23
Бывший мэр Риги, ныне кандидат в Европарламент Нил Ушаков призвал восстанавливать отношения с Россией и начинать подготовку к отмене антироссийских санкций Евросоюза. По его словам, Европе, и Латвии в том числе, стоит восстанавливать отношения с Москвой.
Читать в источнике
Оценить18
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 05:03, Ашберн
Экономика
Названы европейские страны, в которые россияне стали реже летать
Россияне стали реже покупать авиабилеты в Литву, Эстонию, Молдавию и Люксембург, сообщает сервис Aviasales на основе анализа бронирования авиабилетов в европейские страны за январь-апрель текущего года.
Обновлено в 04:58
Происшествия
Все пассажиры рейса в Москву отказались от полета на SSJ-100
Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) «Аэрофлота», вылетавший из Ульяновска в Москву, прервал взлет из-за отказа гидросистемы.
Обновлено вчера в 17:07
Транспорт
Движение грузовиков по трассам временно ограничат в России
На ряде российских дорог будет ограничено движение большегрузного транспорта в дневное время, когда температура воздуха будет превышать 32°C. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на приказ Росавтодора.
Обновлено в 03:07
Футбол
Нико Ковач: «Уверен, что останусь в „Баварии“»
Главный тренер "Баварии" Нико Ковач заявил, что останется в клубе на следующий сезон.
Обновлено вчера в 12:52
Музыка
Сергей Лазарев занял третье место на «Евровидении»
Обновлено вчера в 19:02
Происшествия
Нападение на Шварценеггера в ЮАР попало на видео
Спортсмен, актер и политик Арнольд Шварценеггер подвергся нападению неизвестного во время спортивного мероприятия в Йоханнесбурге (ЮАР).
Обновлено вчера в 17:57
Происшествия
Командиру российской подлодки выставили миллионный счет за аварию
С бывшего командира дивизиона подводных лодок капитана I ранга Игоря Мартемьянова и командира подводной лодки «Краснодар» капитана II ранга Дениса Сопина пытаются взыскать более 17 миллионов рублей за аварию с гражданским судном.
Обновлено вчера в 07:44
Общество
Снег выпал в Челябинской области в мае
Жители региона делятся фотографиями вернувшейся зимы в соцсетях Снег выпал в Челябинской области 19 мая, фотографиями жители региона поделились в соцсети.
Обновлено в 03:28
Здоровье
С момента начала регистрации ВИЧ в России умерли 320 тысяч человек
"С начала регистрации ВИЧ-инфекции умерли к 31 декабря 2018 года более 318 тыс. ВИЧ-инфицированных, в том числе в 2018 году в Российской Федерации умерли от различных причин 36,87 тыс. больных ВИЧ-инфекцией", — сообщили ТАСС в пресс-службе Роспотребнадзора.
Обновлено вчера в 23:39
Политика
Король Саудовской Аравии экстренно созвал саммит арабских лидеров
Обновлено вчера в 23:26
Происшествия
Миллиарды полковников ФСБ показали на видео
В Telegram-канале «112» опубликовано видео, снятое во время обыска у начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина.
Обновлено вчера в 13:29
Музыка
Певец Дункан Лоуренс прокомментировал победу на Евровидении
Обновлено вчера в 21:04
Общество
Куйвашев предложит новые места для храма святой Екатерины
Обновлено вчера в 04:51
Общество
В Москве пройдет фестиваль китайской культуры
Фестиваль китайской культуры пройдет в Москве, сообщается на официальном сайте мэра столицы.
Обновлено в 04:46
Политика
Депутат Рады подсчитал потери от сокращения экспорта в Россию
Депутат Верховной рады Украины Вадим Новинский заявил в эфире телеканала "НАШ", что страна за последние пять лет потеряла порядка $75-80 млрд от сокращения экспорта в Россию.
Обновлено в 02:00
Хоккей
Илья Воробьев: «Игра была жесткой с двух сторон, не только с нашей»
Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьев после победы над Латвией (3:1) в матче группового этапа ЧМ-2019 выразил желание, чтобы его подопечные меньше удалялись в следующих встречах.
Обновлено вчера в 11:04
Общество
В Японии умер мужчина из старейшей супружеской пары в мире
Японец Масао Мацумото из старейшей в мире супружеской пары, чей совокупный возраст превышал 210 лет, умер в городе Такамацу (префектура Кагава).
Обновлено вчера в 22:22
Шоу-бизнес
Владимир Машков: «Очень скучаю по внучкам»
Обновлено в 04:00
Музыка
Проигравший дочке Алсу финалист «Голоса» высмеял итоги шоу в рекламе
Обновлено вчера в 11:09
Футбол
Дамьен Ле Таллек: «На Украине полгода не платили зарплату, а в клубе не было бутылок с водой»
Бывало играли при температуре минус 17 градусов. На Украине полгода не платили зарплату, а в клубе не было бутылок с водой.
Обновлено в 03:34
Футбол
Зидан: «Не знаю, последняя ли это игра Бэйла за „Реал“»
Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан рассказал о будущем нападающего Гарета Бэйла.
Обновлено вчера в 14:37
Политика
SpaceX подала иск к правительству США
Частная космическая компания SpaceX подала иск к федеральному правительству США, пишет The Washington Post со ссылкой на документы суда.
Обновлено в 02:13
Происшествия
В Верхней Пышме под бетонным забором погиб ребенок
Обновлено в 01:25
Кино
Неудобно получилось: Бывшая и нынешняя девушки Ди Каприо столкнулись на Каннском фестивале
Минувшим вечером на красной дорожке Канн столкнулись сразу две зазнобы Лео: нынешняя Камила Морроне и бывшая Тони Гаррн.
Обновлено вчера в 21:26
Политика
Позорным назвал видео с вице-канцлером и россиянкой президент Австрии
Видео с участием вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе и некой россиянки, снятые на Ибице в 2017 году назвал позорным президент Австрии Александер Ван дер Беллен, пишет «РИА Новости».
Обновлено в 00:00
Наука
Первая практика ускорила сокращение теломер врачей в шесть раз
Обновлено вчера в 04:23
Политика
В Госдуме ответили на обещание Зеленского вернуть Крым
Ранее сообщалось, что председатель Госдумы Вячеслав Володин ответил на заявление Зеленского словами российского лидера Владимира Путина про «уши осла».
Обновлено вчера в 17:48
Армия и оружие
Сирийские системы ПВО отразили ракетный удар по Дамаску
По сообщениям РИА Новости, сирийские системы противовоздушной обороны отразили ракетную атаку по позициям, расположенным недалеко от Дамаска.
Обновлено 17 мая в 22:30
Политика
Порошенко позвали на инаугурацию Зеленского
Обновлено в 04:24
Экономика
В модернизацию ЖКХ Алтайского края вложат более 8 млрд рублей
Более 8 миллиардов рублей будет вложено в модернизацию жилищно-коммунального комплексаАлтайского края в 2019 году, сообщил председатель Алтайского краевого законодательного собрания Александр Романенко.
Обновлено 17 мая в 09:44