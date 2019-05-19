Экс-мэр Риги Ушаков призвал готовиться к отмене санкций против РоссииИзвестия 00:23

Бывший мэр Риги, ныне кандидат в Европарламент Нил Ушаков призвал восстанавливать отношения с Россией и начинать подготовку к отмене антироссийских санкций Евросоюза. По его словам, Европе, и Латвии в том числе, стоит восстанавливать отношения с Москвой.

Экс-мэр Риги Ушаков призвал готовиться к отмене санкций против России

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