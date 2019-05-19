Политика
Экс-мэр Риги Ушаков призвал готовиться к отмене санкций против РоссииИзвестия 00:23
Бывший мэр Риги, ныне кандидат в Европарламент Нил Ушаков призвал восстанавливать отношения с Россией и начинать подготовку к отмене антироссийских санкций Евросоюза. По его словам, Европе, и Латвии в том числе, стоит восстанавливать отношения с Москвой.
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Наука
Ученые объяснили мутацией шумное дыхание бульдогов и терьеров
Ученые объяснили мутацией шумное дыхание, которое характерно для пород собак бульдогов и терьеров.
Обновлено в 00:27
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Стартовали продажи 224-сильного Haval F7x
В Китае стартовали продажи «спортивной» версии нового купе-кроссовера Haval F7x — Extreme Sports Edition с 224-сильным двигателем.
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Спорт
Загитова поблагодарила всех за поздравления
Обновлено в 02:43
Музыка
Пригожин оценил выступление Лазарева на Евровидении
Обновлено в 05:37
Музыка
Победитель «Евровидения-2019» скрывал свою ориентацию
Нидерландский поп-певец Дункан Лоуренс, который одержал победу на международном конкурсе эстрадной песни "Евровидение-2019", умолчал о своей нетрадиционной ориентации, чтобы не потерять смс-голоса молодых девушек, являющихся его основной аудиторией.
Обновлено в 01:29
Происшествия
Мальчик разбился насмерть, катая отца на квадроцикле
Обновлено в 05:11
Музыка
Мадонна впервые выступила на «Евровидении»
Американская певица Мадонна впервые приняла участие в качестве приглашенной звезды в конкурсе "Евровидение", сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 18:27
Общество
Экономист назвал «маргиналами» оставшуюся в Омске молодежь
Остаются лишь маргиналы, которых интересует только, почем алкоголь и другие препараты, меняющие реальность на сюрреализм – сказал Евсеенко в интервью сайту «ВОмске».
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Происшествия
Сын Игоря Алтушкина в центре Екатеринбурга разбил Mercedes за несколько миллионов рублей
Обновлено вчера в 16:00
Политика
Представители США приедут на инаугурацию Зеленского
От США на инаугурацию Владимира Зеленского приедет делегация в составе пяти человек. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
Обновлено в 04:35
Шоу-бизнес
Алла Пугачева простила племянника накануне женитьбы
Влад не раз пытался связаться с Пугачевой, даже пробовал прибегнуть к помощи Максима Галкина — все тщетно.
Обновлено вчера в 14:00
Кино
Переснять финал «Игры престолов» потребовали больше миллиона человек
Петиция с требованием переснять восьмой сезон «Игры престолов» набрала больше 1 миллиона подписей. Сбор проходит на сайте Change.org.
Обновлено в 05:10
Общество
На Васильевском острове заметили шершней
Жители Санкт-Петербурга сообщают в социальных сетях, что по Васильевскому острову летают шершни.
Обновлено вчера в 23:44
Транспорт
Движение грузовиков по трассам временно ограничат в России
На ряде российских дорог будет ограничено движение большегрузного транспорта в дневное время, когда температура воздуха будет превышать 32°C. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на приказ Росавтодора.
Обновлено в 03:07
Политика
Пушков призвал Зеленского не слушать советы Саакашвили
Не слушать советы экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в вопросах отношений с Россией посоветовал новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому российский сенатор Алексей Пушков.
Обновлено в 06:00
Энергетика
«Газпром» открыл два месторождения на Ямале
В пятницу, 17 мая, «Газпром» сообщил об открытии двух месторождений в российской Арктике.
Обновлено 17 мая в 14:27
Наука
Древний манускрипт Войнича расшифровали в Англии
Обновлено 16 мая в 22:40
Политика
Греф: не хочу жить в стране, которой командуют олигархи
Владимир Путин с приходом к власти проделал "большую хирургическую работу" по отстранению от власти олигархов, заявил глава Сбербанка Герман Греф в интервью программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1". В первые годы своей деятельности Грефу пришлось вплотную столкнуться с олигархами.
Обновлено в 04:45
Политика
Позорным назвал видео с вице-канцлером и россиянкой президент Австрии
Видео с участием вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе и некой россиянки, снятые на Ибице в 2017 году назвал позорным президент Австрии Александер Ван дер Беллен, пишет «РИА Новости».
Обновлено в 00:00
Происшествия
Загитова может быть наказана за вождение без прав
Обновлено в 05:15
Шоу-бизнес
Владимир Машков: «Очень скучаю по внучкам»
Обновлено в 04:00
Происшествия
Шварценеггер прокомментировал нападение на себя в ЮАР
71-летний американский актер, спортсмен и политик Арнольд Шварценеггер прокомментировал инцидент, имевший место сегодня чуть ранее.
Обновлено вчера в 12:20
Происшествия
Появилось видео с изъятыми у полковников ФСБ 12 млрд руб
Изъятая сумма является рекордной и превосходит сумму, изъятую у полковника антикоорупционного главка МВД Дмитрия Захарченко (у семьи Захарченко нашли наличные на 8,5 млрд руб.).
Обновлено вчера в 20:57
Шоу-бизнес
Участница Spice Girls попала в больницу из-за полной потери зрения
Солистка поп-группы Spice Girls Мелани Браун, более известная как Mel B, госпитализирована в Лондоне после временной полной потери зрения.
Обновлено в 04:19
Общество
В Москве пройдет фестиваль китайской культуры
Фестиваль "Китайский квартал", на котором можно будет обучиться национальным танцам, изготовить башню Великой Китайской стены и попрактиковаться в кунг-фу, пройдет в Культурном центре ЗИЛ в Москве 26 мая.
Обновлено в 04:57
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Российские гимнастки выиграли чемпионат Европы
Обновлено в 02:21
Авто
Bentley Bentayga превратился в роскошный танк
Компания Bentley и испанские дизайнеры Bengala Automotive Design SL разработали особую версию премиального внедорожника Bentayga.
Обновлено в 03:32
Шоу-бизнес
Анна Банщикова не стала скрывать от фанатов морщинки на снимке
Анна Банщикова не стала делать яркий макияж и скрывать от преданных поклонников морщинки вокруг глаз.
Обновлено в 05:20
Шоу-бизнес
Экс-звезда «Дома-2» похвасталась новым авто за 20 миллионов
На своей странице в Instagram звезда опубликовала фотографии одного из подарков: автомобиля Bentley Continental красного цвета, стоимостью 20 миллионов рублей.
Обновлено в 06:09