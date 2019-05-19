Экс-мэр Риги Ушаков призвал готовиться к отмене санкций против РоссииИзвестия 00:23

Бывший мэр Риги, ныне кандидат в Европарламент Нил Ушаков призвал восстанавливать отношения с Россией и начинать подготовку к отмене антироссийских санкций Евросоюза. По его словам, Европе, и Латвии в том числе, стоит восстанавливать отношения с Москвой.

Экс-мэр Риги Ушаков призвал готовиться к отмене санкций против России

Наука Ученые объяснили мутацией шумное дыхание бульдогов и терьеров Ученые объяснили мутацией шумное дыхание, которое характерно для пород собак бульдогов и терьеров.

Авто Стартовали продажи 224-сильного Haval F7x В Китае стартовали продажи «спортивной» версии нового купе-кроссовера Haval F7x — Extreme Sports Edition с 224-сильным двигателем.

Музыка Победитель «Евровидения-2019» скрывал свою ориентацию Нидерландский поп-певец Дункан Лоуренс, который одержал победу на международном конкурсе эстрадной песни "Евровидение-2019", умолчал о своей нетрадиционной ориентации, чтобы не потерять смс-голоса молодых девушек, являющихся его основной аудиторией.

Музыка Мадонна впервые выступила на «Евровидении» Американская певица Мадонна впервые приняла участие в качестве приглашенной звезды в конкурсе "Евровидение", сообщает ТАСС.

Общество Экономист назвал «маргиналами» оставшуюся в Омске молодежь Остаются лишь маргиналы, которых интересует только, почем алкоголь и другие препараты, меняющие реальность на сюрреализм – сказал Евсеенко в интервью сайту «ВОмске».

Политика Представители США приедут на инаугурацию Зеленского От США на инаугурацию Владимира Зеленского приедет делегация в составе пяти человек. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Шоу-бизнес Алла Пугачева простила племянника накануне женитьбы Влад не раз пытался связаться с Пугачевой, даже пробовал прибегнуть к помощи Максима Галкина — все тщетно.

Кино Переснять финал «Игры престолов» потребовали больше миллиона человек Петиция с требованием переснять восьмой сезон «Игры престолов» набрала больше 1 миллиона подписей. Сбор проходит на сайте Change.org.

Общество На Васильевском острове заметили шершней Жители Санкт-Петербурга сообщают в социальных сетях, что по Васильевскому острову летают шершни.

Транспорт Движение грузовиков по трассам временно ограничат в России На ряде российских дорог будет ограничено движение большегрузного транспорта в дневное время, когда температура воздуха будет превышать 32°C. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на приказ Росавтодора.

Политика Пушков призвал Зеленского не слушать советы Саакашвили Не слушать советы экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в вопросах отношений с Россией посоветовал новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому российский сенатор Алексей Пушков.

Энергетика «Газпром» открыл два месторождения на Ямале В пятницу, 17 мая, «Газпром» сообщил об открытии двух месторождений в российской Арктике.

Политика Греф: не хочу жить в стране, которой командуют олигархи Владимир Путин с приходом к власти проделал "большую хирургическую работу" по отстранению от власти олигархов, заявил глава Сбербанка Герман Греф в интервью программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1". В первые годы своей деятельности Грефу пришлось вплотную столкнуться с олигархами.

Политика Позорным назвал видео с вице-канцлером и россиянкой президент Австрии Видео с участием вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе и некой россиянки, снятые на Ибице в 2017 году назвал позорным президент Австрии Александер Ван дер Беллен, пишет «РИА Новости».

Происшествия Шварценеггер прокомментировал нападение на себя в ЮАР 71-летний американский актер, спортсмен и политик Арнольд Шварценеггер прокомментировал инцидент, имевший место сегодня чуть ранее.

Происшествия Появилось видео с изъятыми у полковников ФСБ 12 млрд руб Изъятая сумма является рекордной и превосходит сумму, изъятую у полковника антикоорупционного главка МВД Дмитрия Захарченко (у семьи Захарченко нашли наличные на 8,5 млрд руб.).

Шоу-бизнес Участница Spice Girls попала в больницу из-за полной потери зрения Солистка поп-группы Spice Girls Мелани Браун, более известная как Mel B, госпитализирована в Лондоне после временной полной потери зрения.

Общество В Москве пройдет фестиваль китайской культуры Фестиваль "Китайский квартал", на котором можно будет обучиться национальным танцам, изготовить башню Великой Китайской стены и попрактиковаться в кунг-фу, пройдет в Культурном центре ЗИЛ в Москве 26 мая.

Авто Bentley Bentayga превратился в роскошный танк Компания Bentley и испанские дизайнеры Bengala Automotive Design SL разработали особую версию премиального внедорожника Bentayga.

Шоу-бизнес Анна Банщикова не стала скрывать от фанатов морщинки на снимке Анна Банщикова не стала делать яркий макияж и скрывать от преданных поклонников морщинки вокруг глаз.