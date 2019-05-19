Политика

Экс-мэр Риги Ушаков призвал готовиться к отмене антироссийских санкцийГазета.Ru 04:04

Бывший мэр Риги Нил Ушаков призвал власти Латвии восстанавливать отношения с Россией и готовиться к отмене антироссийских санкций. Об этом сообщает Sputnik Латвия.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Экс-мэр Риги призвал готовиться к отмене санкций против России

РИА Новостивчера в 21:50

Бывший мэр Риги Ушаков рассказал об отмене санкций против России

Газета.Ru05:40

В Европе задумались об отмене санкций против России

URA.Ru00:28

Экс-мэр Риги понадеялся на окончание «кошмара санкций» ЕС и России

РБК04:59

Экс-мэр Риги надеется на отмену взаимных санкций Евросоюза и России

Pravda.Ru17 мая в 06:59

Ушаков призвал Латвию готовиться к отмене санкций против РФ

Sputnik Латвия17 мая в 06:40

Нил Ушаков считает, что Латвии нужно думать о том, каким образом строить отношения с РФ

ТАСС17 мая в 06:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 09:36, Ашберн
Армия и оружие

«Так лечат бойцов „лучшей армии“»: полуразвалившийся госпиталь для бойцов ВСУ сняли на видео

Один из раненых бойцов 79-й бригады ВСУ показал, как выглядит военный госпиталь изнутри.
Обновлено в 08:10
Гаджеты

В Сети показали качественные официальные изображения Honor 20

В Сети появились первые качественные официальные изображений Honor 20, незащищенные водяными знаками.
Обновлено в 09:20
Происшествия

Пассажиры отказались лететь на SSJ-100 после прерванного взлета

Обновлено вчера в 18:53
Происшествия

Загитова может быть наказана за вождение без прав

Обновлено в 05:15
Игры

Продажи Minecraft превысили 176 млн копий

Единственным серьёзным конкурентом гиганта Microsoft остаётся Grand Theft Auto V, тираж которой недавно достиг 110 млн копий.
Обновлено 17 мая в 15:25
Происшествия

В Египте прогремел взрыв рядом с пирамидами

В Египте рядом с Большим национальным музеем в Гизе прогремел взрыв. Об этом сообщает Sky News Arabia.
Обновлено в 09:11
Музыка

Мать Ержана Максима прокомментировала высмеивающую «Голос» рекламу

Мать Ержана Максима прокомментировала свое появление вместе с сыном в неоднозначной рекламе, высмеявшей шоу «Голос».
Обновлено вчера в 22:02
Футбол

УЕФА назвал цены билетов на матчи Евро-2020

УЕФА опубликовал на своем официальном сайте билетную программу на игры финальной стадии чемпионата Европы 2020 года.
Обновлено в 07:18
Происшествия

Появилось видео нападения на Шварценеггера в ЮАР

Голливудский актер Арнольд Шварценеггер получил удар ногой в спину от неизвестного мужчины во время его поездки в ЮАР.
Обновлено вчера в 12:27
Происшествия

В Оренбуржье в результате пожара погибли три человека

Обновлено в 05:44
Футбол

Урал — Локомотив 2:2

Норвежец получил вторую желтую карточку и уходя с поля показал жест "денег", намекая на предвзятость судьи.
Обновлено в 05:59
Здоровье

Уровень сахара понизится: Врачи назвали лучший завтрак при диабете

Врачи назвали лучший завтрак при диабете и рекомендуют регулярно употреблять его во избежание проблем.
Обновлено вчера в 16:59
Футбол

«Реал» завершил сезон поражением от «Бетиса»

Обновлено в 07:54
Шоу-бизнес

Вера Брежнева и Константин Меладзе погуляли на тематической вечеринке

Обновлено в 09:00
Политика

На Украине началась репетиция инаугурации Зеленского

У здания Верховной рады началась репетиция инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 09:29
Космос

Робот NASA завершил первое аппаратное испытание в космосе

Специалисты агентства NASA завершили испытания устройства Bumble – первого из трёх роботов Astrobee, в космических условиях.
Обновлено в 06:39
Происшествия

Бегун умер во время полумарафона в Москве

Участник полумарафона в Москве умер после финиша 10-километровой дистанции. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».
Обновлено в 09:28
Музыка

Лазарев заявил о предвзятом отношении к России на «Евровидении»

Российский певец Сергей Лазарев, который занял на музыкальном конкурсе «Евровидение-2019» третье место, заявил журналистам, что видит по отношению к России «некую предвзятость», передает «РИА Новости».
Обновлено в 00:25
Происшествия

Мужчина избил пенсионерку в одном из храмов в центре Москвы

Полиция возбудила уголовное дело в отношении мужчины, который напал на пенсионерку в храме в Москве.
Обновлено в 06:44
Политика

Бывший замглавы администрации Януковича вернулся на Украину

Бывший заместитель главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов вернулся на Украину.
Обновлено в 08:26
Футбол

«Енисей» и «Динамо» сыграли вничью в матче РПЛ

Обновлено в 08:55
Общество

Радий Хабиров отказался работать с главой Роспотребнадзора Башкирии

Отказ от работы с главой башкирского Роспотребнадзора Евгением Степановым связан с многочисленными жалобами региональных предпринимателей.
Обновлено в 03:52
Политика

Дипломатам было стыдно за неопрятный вид Порошенко

Петр Порошенко, завершающий свою работу в качестве президента Украины, всегда пренебрегал своим внешним видом, за что многим дипломатам было стыдно.
Обновлено в 08:00
Футбол

«Арсенал» — «Краснодар». Стали известны стартовые составы

Обновлено в 08:19
Финансы

Греф: ипотечные ставки могут опуститься ниже 8 процентов

Ставки по ипотечным кредитам могут опуститься до уровня 8 процентов в ближайшей перспективе, заявил глава Сбербанка Герман Греф в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1". Пик инфляции пройден, отметил Греф.
Обновлено в 08:34
Армия и оружие

В перестрелке силовиков получил ранение мирный житель, заявили в ДНР

Мирный житель пострадал в результате перестрелки между украинскими силовиками в районе подконтрольного Киеву поселка Гнутово в Донбассе, сообщил в воскресенье журналистам начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов.
Обновлено в 09:27
Авто

Названы самые популярные версии LADA Vesta в России

В 1 квартале 2019 года в России было продано 21456 автомобилей семейства LADA Vesta с 1,6-литровым 106-сильным двигателем.
Обновлено в 07:00
Политика

Зеленский заявил о намерении бороться за возвращение «узников Кремля»

В день памяти жертв политических репрессий на Украине Зеленский в соцсети предложил вспомнить "уничтоженных советской властью" и заявил, что его команда продолжает борьбу за возвращение на родину "узников Кремля".
Обновлено в 08:30
Экономика

Названы страны Европы, в которые россияне стали реже летать

Эксперты Aviasales проанализировали бронирование авиабилетов в страны Европы за первые четыре месяца 2019 года и сравнили эти данные с показателями за аналогичный период прошлого года для определения теряющих популярность маршрутов.
Обновлено в 07:21
Футбол

Агент Головина рассказал о будущем футболиста

Агент российского полузащитника «Монако» Александра Головина Олег Артёмов рассказал о дальнейших планах футболиста.
Обновлено в 06:53
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Нил Валерьевич Ушаков
Латвийский политик
Латвийский политик. Мэр города Рига с 1 июля 2009 по 5 апреля 2019. В 2006-2009 гг. был депутатом 9-го Сейма Латвии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное