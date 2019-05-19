Политика
Экс-мэр Риги Ушаков призвал готовиться к отмене антироссийских санкцийГазета.Ru 04:04
Бывший мэр Риги Нил Ушаков призвал власти Латвии восстанавливать отношения с Россией и готовиться к отмене антироссийских санкций. Об этом сообщает Sputnik Латвия.
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