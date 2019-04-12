Происшествия

Экс-майору Евсюкову после десяти лет заключения могут смягчить режимРИА Новости вчера в 21:04

Евсюков в ночь на 27 апреля 2009 года устроил стрельбу в супермаркете "Остров". Два человека погибли, более 20 были признаны потерпевшими. Мосгорсуд приговорил его к пожизненному заключению.
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Адвокат допустил смягчение режима заключения экс-майору Евсюкову

РБК00:05

Экс-милиционер Евсюков до сих пор не выплатил компенсации пострадавшим

Коммерсантъвчера в 22:37

Экс-майор Евсюков до сих пор не выплатил компенсации пострадавшим

РИА Новостивчера в 21:40

Адвокат рассказал о возможности смягчения режима заключения для Евсюкова

Московский Комсомолецвчера в 22:11

УДО, поcлабление режима и компенсации: 10 лет назад майор Евсюков открыл стрельбу в супермаркете

Вести.Ruвчера в 21:46

Адвокат допустил смягчение тюремного режима экс-майору Евсюкову

Говорит Москва01:31

Дело майора Евсюкова. Почему милиционер стал убийцей случайных людей?

Аргументы и Фактывчера в 17:01
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Наука

В РФ разработано инновационное лекарство для лечения болезней суставов

В Приволжском федеральном университете разработали инновационное лекарство для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата, прежде всего, артрита и артроза, пишут «Известия».
Обновлено вчера в 21:03
Культура

Из-за переноса премьеры последней части «Мстителей» этот уикенд для кинотеатров РФ станет самым провальным в году

В России премьера отложена до понедельника. Большинство российских кинотеатров работают последние дни при пустых или полупустых залах.
Обновлено в 03:30
Религия

НТВ покажет схождение Благодатного огня в прямом эфире

Обновлено в 03:30
Общество

В Уганде женщина за 39 лет родила 38 детей, сообщили СМИ

В Уганде обнаружена самая многодетная мать на Земле Мариам Набатанзи, которая родила 38 детей к своим 39 годам.
Обновлено вчера в 17:52
Политика

Кремль назвал сроки проведения прямой линии с Владимиром Путиным

«Прямая линия будет летом»,— сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков (цитата по «Интерфаксу»).
Обновлено в 03:26
Происшествия

Пожар на территории завода «Красмаш» ликвидирован

Пожар на территории завода «Красмаш» (входит в корпорацию «Роскосмос») ликвидирован. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.
Обновлено вчера в 21:55
Происшествия

В Трампа бросили телефон во время выступления

Мужчина бросил мобильный телефон в сторону президента США Дональда Трампа, когда тот поднимался на сцену для выступления перед Национальной стрелковой ассоциацией (NRA) в Индиане.
Обновлено вчера в 21:47
Здоровье

Матвей Чепуштанов из Рубцовска отправляется на лечение в Израиль

В воскресенье, 28 апреля, Матвей Чепуштанов оправится в Израиль на лечение. Ему выделили квоту, и нельзя медлить ни минуты.
Обновлено вчера в 23:22
Политика

В Москве задержан украинский миллионер Павел Климец

Сотрудники Следственного комитета задержали украинского бизнесмена Павла Климца в Москве.
Обновлено в 02:38
Происшествия

В Хабаровском крае упал самолет Як-18

Самолет Як-18 разбился в Хабаровском крае, в результате происшествия погибли два человека.
Обновлено в 02:44
Шоу-бизнес

Внук Спартака Мишулина проиграл суд

Тимур Еремеев спокойно может называть себя его сыном, а вот внук актера Эдуард Сорокин потерпел крах в суде и уже не сможет настаивать на наследстве.
Обновлено вчера в 06:33
Экономика

Медведев предложил привлекать бизнес к переподготовке педагогов

По словам Дмитрия Медведева, предприятия реального сектора экономики должны вовлекаться в подготовку, переподготовку и повышение квалификации школьных учителей и педагогов колледжей, передаёт РИА Новости.
Обновлено в 03:52
Происшествия

Варвара Караулова вышла на свободу

Варвару Караулову, осужденную за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, освободили из колонии в Вологде, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 03:19
Происшествия

Ночью в Екатеринбурге ловили иностранных таксистов-нелегалов

Обновлено в 02:40
Музыка

Дочь Алсу победила в проекте «Голос. Дети»

Вместе с Микеллой Абрамовой за звание победителя сезона в финале боролись также Мариам Абделькадер, Валерий Кузаков, Рената Таирова, Ержан Максим, Михаил Григорян, Анастасия Сисаури, Роберт Багратян, Нино Чеснер.
Обновлено вчера в 17:16
Авто

Составлен рейтинг регионов с самыми большими продажами новых авто

Москва и Подмосковье стали крупнейшими региональными рынками по продажам новых легковых автомобилей в 1 квартале 2019 года.
Обновлено вчера в 10:10
Путешествия

Лодку Федора Конюхова засняли на видео с самолета

Обновлено в 00:55
Авто

Внедорожник LADA 4x4 получит полностью независимую подвеску

Внедорожник выпускается в трех- и пятидверном вариантах кузова и двух спецверсиях: Urban и Bronto.
Обновлено вчера в 06:03
Политика

Климкин призвал усилить санкции против РФ из-за паспортов для Донбасса

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил о необходимости введения дополнительных антироссийских санкций из-за предоставления жителям ДНР и ЛНР гражданства РФ.
Обновлено вчера в 06:48
Футбол

Впервые за 13 лет «Ливерпуль» одержал 10 побед подряд

Обновлено в 00:22
Политика

Росгвардия хочет засекретить свои госзакупки

Сферу своей деятельности Росгвардия обозначает как «обеспечение государственной и общественной безопасности, защиты прав и свобод человека и гражданина».
Обновлено вчера в 22:04
Политика

Daimler не смог объяснить наличие лимузинов Mercedes у Ким Чен Ына

В германском концерне Daimler удивились, узнав о люксовых автомобилях Mercedes в автопарке главы КНДР Ким Чен Ына.
Обновлено вчера в 13:08
Общество

Правительство не планирует запрещать гражданам ввозить хамон и сыр

Российское правительство не обсуждает вопрос о запрете на ввоз в страну мясной и молочной продукции гражданами в багаже или ручной клади, сообщает информагентство «РИА» со ссылкой на источник в аппарате кабмина.
Обновлено вчера в 04:33
Финансы

Центробанк оставил ключевую ставку без изменений

Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу, 26 апреля, принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,75%.
Обновлено вчера в 06:30
Политика

Путин заявил о возможности стыковки Севморпути с «Морским шелковым путем»

Президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона не исключает возможность состыковать Северный морской путь с китайским Шелковым путем.
Обновлено в 02:18
Происшествия

Забивших до смерти отца чемпиона по ММА полицейских уволили

Обновлено вчера в 14:26
Политика

Киевский суд открыл дело о запрете Порошенко на выезд за границу

Производство по делу открыто по иску блогера Александра Дубинского, который просит суд "запретить чиновникам и политикам выезжать за границу в течение одного года после парламентских и президентских выборов", отмечается в сообщении суда.
Обновлено в 01:15
Кино

В Google появилась перчатка бесконечности Таноса

Обновлено вчера в 04:20
Политика

Зеленский улетел отдыхать в Турцию

Победитель выборов президента на Украине Владимир Зеленский уехал на отдых в Турцию.
Обновлено вчера в 02:07
Гаджеты

Бренд Realme готовит новый флагманский смартфон

Стоит отметить, что бренд Realme активно развивается на индийском рынке и только за год ему удалось войти в пятерку самых востребованных в стране.
Обновлено вчера в 15:59
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Денис Викторович Евсюков
Российский майор
Бывший майор российской милиции, в 2008-2009 начальник отдела внутренних дел по району Царицыно. Приобрёл скандальную известность, когда 27 апреля 2009 года в состоянии алкогольного опьянения убил двух и ранил ещё семь человек в московском супермаркете «Остров» на Шипиловской улице. В 2010 году приговорён к пожизненному лишению свободы.
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