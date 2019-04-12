Происшествия
Экс-майору Евсюкову после десяти лет заключения могут смягчить режимРИА Новости вчера в 21:04
Евсюков в ночь на 27 апреля 2009 года устроил стрельбу в супермаркете "Остров". Два человека погибли, более 20 были признаны потерпевшими. Мосгорсуд приговорил его к пожизненному заключению.
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Адвокат рассказал о возможности смягчения режима заключения для Евсюкова
Московский Комсомолецвчера в 22:11
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Из-за переноса премьеры последней части «Мстителей» этот уикенд для кинотеатров РФ станет самым провальным в году
В России премьера отложена до понедельника. Большинство российских кинотеатров работают последние дни при пустых или полупустых залах.
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Общество
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Происшествия
Пожар на территории завода «Красмаш» ликвидирован
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Самолет Як-18 разбился в Хабаровском крае, в результате происшествия погибли два человека.
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Тимур Еремеев спокойно может называть себя его сыном, а вот внук актера Эдуард Сорокин потерпел крах в суде и уже не сможет настаивать на наследстве.
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Экономика
Медведев предложил привлекать бизнес к переподготовке педагогов
По словам Дмитрия Медведева, предприятия реального сектора экономики должны вовлекаться в подготовку, переподготовку и повышение квалификации школьных учителей и педагогов колледжей, передаёт РИА Новости.
Обновлено в 03:52
Происшествия
Варвара Караулова вышла на свободу
Варвару Караулову, осужденную за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, освободили из колонии в Вологде, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
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Вместе с Микеллой Абрамовой за звание победителя сезона в финале боролись также Мариам Абделькадер, Валерий Кузаков, Рената Таирова, Ержан Максим, Михаил Григорян, Анастасия Сисаури, Роберт Багратян, Нино Чеснер.
Обновлено вчера в 17:16
Авто
Составлен рейтинг регионов с самыми большими продажами новых авто
Москва и Подмосковье стали крупнейшими региональными рынками по продажам новых легковых автомобилей в 1 квартале 2019 года.
Обновлено вчера в 10:10
Путешествия
Лодку Федора Конюхова засняли на видео с самолета
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Обновлено вчера в 06:03
Политика
Климкин призвал усилить санкции против РФ из-за паспортов для Донбасса
Глава МИД Украины Павел Климкин заявил о необходимости введения дополнительных антироссийских санкций из-за предоставления жителям ДНР и ЛНР гражданства РФ.
Обновлено вчера в 06:48
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Впервые за 13 лет «Ливерпуль» одержал 10 побед подряд
Обновлено в 00:22
Политика
Росгвардия хочет засекретить свои госзакупки
Сферу своей деятельности Росгвардия обозначает как «обеспечение государственной и общественной безопасности, защиты прав и свобод человека и гражданина».
Обновлено вчера в 22:04
Политика
Daimler не смог объяснить наличие лимузинов Mercedes у Ким Чен Ына
В германском концерне Daimler удивились, узнав о люксовых автомобилях Mercedes в автопарке главы КНДР Ким Чен Ына.
Обновлено вчера в 13:08
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Правительство не планирует запрещать гражданам ввозить хамон и сыр
Российское правительство не обсуждает вопрос о запрете на ввоз в страну мясной и молочной продукции гражданами в багаже или ручной клади, сообщает информагентство «РИА» со ссылкой на источник в аппарате кабмина.
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Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу, 26 апреля, принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,75%.
Обновлено вчера в 06:30
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Путин заявил о возможности стыковки Севморпути с «Морским шелковым путем»
Президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона не исключает возможность состыковать Северный морской путь с китайским Шелковым путем.
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Забивших до смерти отца чемпиона по ММА полицейских уволили
Обновлено вчера в 14:26
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Киевский суд открыл дело о запрете Порошенко на выезд за границу
Производство по делу открыто по иску блогера Александра Дубинского, который просит суд "запретить чиновникам и политикам выезжать за границу в течение одного года после парламентских и президентских выборов", отмечается в сообщении суда.
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В Google появилась перчатка бесконечности Таноса
Обновлено вчера в 04:20
Политика
Зеленский улетел отдыхать в Турцию
Победитель выборов президента на Украине Владимир Зеленский уехал на отдых в Турцию.
Обновлено вчера в 02:07
Гаджеты
Бренд Realme готовит новый флагманский смартфон
Стоит отметить, что бренд Realme активно развивается на индийском рынке и только за год ему удалось войти в пятерку самых востребованных в стране.
Обновлено вчера в 15:59