Происшествия
Экс-майору Евсюкову после десяти лет заключения могут смягчить режимРИА Новости вчера в 21:04
Евсюков в ночь на 27 апреля 2009 года устроил стрельбу в супермаркете "Остров". Два человека погибли, более 20 были признаны потерпевшими. Мосгорсуд приговорил его к пожизненному заключению.
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Адвокат рассказал о возможности смягчения режима заключения для Евсюкова
Московский Комсомолецвчера в 22:11
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