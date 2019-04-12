Происшествия
Экс-майору Евсюкову могут смягчить режим заключенияLife.ru 03:49
Экс-главе ОВД "Царицыно" Денису Евсюкову, получившему пожизненный срок за расстрел людей в столичном магазине в 2009 году, после десяти лет заключения могут смягчить тюремный режим. Об этом рассказал адвокат бывшего майора Павел Лапшов.
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Адвокат рассказал о возможности смягчения режима заключения для Евсюкова
Московский Комсомолецвчера в 22:11
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