Происшествия

Экс-майору Евсюкову могут смягчить режим заключенияLife.ru 03:49

Экс-главе ОВД "Царицыно" Денису Евсюкову, получившему пожизненный срок за расстрел людей в столичном магазине в 2009 году, после десяти лет заключения могут смягчить тюремный режим. Об этом рассказал адвокат бывшего майора Павел Лапшов.
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Адвокат допустил смягчение режима заключения экс-майору Евсюкову

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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 08:35, Ашберн
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Российский майор
Бывший майор российской милиции, в 2008-2009 начальник отдела внутренних дел по району Царицыно. Приобрёл скандальную известность, когда 27 апреля 2009 года в состоянии алкогольного опьянения убил двух и ранил ещё семь человек в московском супермаркете «Остров» на Шипиловской улице. В 2010 году приговорён к пожизненному лишению свободы.
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