Полузащитник Денис Ткачук продолжит карьеру в «Роторе». Волгоградский клуб подтвердил переход 30-летнего хавбека, который будет выступать под 31-м номером. Ткачук в минувшем сезоне играл в РПЛ в составе «Крыльев Советов», провел 23 матча и забил два мяча.

Экс-хавбек «Зенита» и «Крыльев» Ткачук перешел в «Ротор»

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