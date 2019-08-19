Футбол
Экс-хавбек «Зенита» и «Крыльев» Ткачук перешел в «Ротор»Sports.ru 09:14
Полузащитник Денис Ткачук продолжит карьеру в «Роторе». Волгоградский клуб подтвердил переход 30-летнего хавбека, который будет выступать под 31-м номером. Ткачук в минувшем сезоне играл в РПЛ в составе «Крыльев Советов», провел 23 матча и забил два мяча.
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