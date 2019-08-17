Футбол
Экс-хавбек «Зенита» Маркизио может вернуться в Серию АГазета.Ru вчера в 20:15
По информации из твиттера журналиста La Gazzetta dello Sport Николо Скиры, хавбек может продолжить карьеру в "Брешии", которая по итогам прошлого сезона вернулась в Серию А. Сообщается, что клуб готов предложить Маркизио соглашение, рассчитанное на два года, и зарплату в € 1 млн в год.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 11:48, Ашберн
Происшествия
На акции в центре Москвы начались задержания
Обновлено в 10:19
Происшествия
В ДТП с автобусом в Перми пострадали пять детей
В пресс-службе регионального Минздрава сообщили, что состояние пяти пострадавших в ДТП с автобусом в Перми детей оценивается как средней степени тяжести.
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Общество
Власти Сочи подготовились к эвакуации жителей из-за шторма
Власти Сочи подготовились к эвакуации жителей в случае усиления ливней и дождей.
Обновлено в 01:56
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Порошенко обвинили в выводе с Украины 8 миллиардов долларов
За время пребывания на посту президента Украины Петр Порошенко вывел за границу не менее 8 миллиардов долларов.
Обновлено в 07:44
Происшествия
Пассажирке А321 пожелали смерти в соцсетях из-за видео с места ЧП
Девушка после эвакуации из самолета разместила сторис в Instagram и рассказала, что с ней случилось Некоторые пользователи соцсетей обрушились с негативными высказываниями на одну из пассажирок экстренно севшего в Подмосковье А321 Аллу Гарковенко, которая опубликовала в Instagram видео с места инцидента.
Обновлено в 00:46
Общество
Дороги голубого цвета появились в Катаре
Обновлено в 09:23
Происшествия
Опубликовано видео из салона севшего в кукурузном поле А321
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Происшествия
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Обновлено в 07:09
Армия и оружие
Двух военных осудили за случайный пуск ракеты в Крыму
Крымский гарнизонный военный суд признал двух военнослужащих виновными в несанкционированном запуске ракеты Х-29ТД.
Обновлено в 04:47
Волейбол
Международная федерация волейбола открыла дело против Бузато
Международная федерация волейбола открыла дисциплинарное дело в отношении старшего тренера женской сборной России Серджио Бузато, сообщает ТАСС.
Обновлено в 10:35
Игры
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Игровая студия Frozenbyte опубликовала видеоролик с 15-минутной демонстрацией геймплея космического симулятора Starbase.
Обновлено в 10:33
Музыка
Басков показал архивное видео с Зеленским
Обновлено в 10:21
Футбол
«Краснодар» обыграл «Тамбов» в матче РПЛ
Обновлено в 11:28
Гаджеты
Новый смартфон Xiaomi Redmi показали на сайте регулятора
Обновлено в 04:43
Происшествия
В Одессе объявлен траур по погибшим во время пожара в отеле
Местные власти в Одессе объявили 18 августа днем траура по погибшим во время пожара в гостинице "Токио стар".
Обновлено в 10:14
Авто
В России разрешили использовать компактные автомобильные номера
Обновлено в 00:04
Шоу-бизнес
Мама Тимати прокомментировала отношения с Шишковой и Решетовой
Бузова закрыла Instagram-аккаунт после скандала с "блокадницей" Чтобы завершить дискуссию, Симона выложила пост, где подробно рассказала о своем отношении к Алене Шишковой, которая родила рэперу дочь Алису, и к Анастасии Решетовой.
Обновлено в 09:42
Гаджеты
Глава NVIDIA назвал покупку бюджетных видеокарт «безумием»
Само собой трассировка лучей станет стандартом в индустрии в ближайшие годы, но на данный момент, если оперировать сухими цифрами из отчета компании, для пользователей технология не является настолько необходимой, чтобы тратить на нее большие средства.
Обновлено в 07:19
Происшествия
В массовом ДТП с автобусом на проспекте Героев есть пострадавшие
В субботу, 17 августа, на пересечении проспекта Героев и улицы Маршала Захарова произошло массовое ДТП с участием автобуса.
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Скончался голливудский актер Питер Фонда
Обновлено вчера в 23:03
Происшествия
В Ульяновске скончался один из отравившихся подсолнечным маслом
Обновлено вчера в 03:51
Наука
Спрогнозированы последствия ядерной войны между Россией и США
Обновлено в 03:11
Происшествия
Помогавших пострадавшим в ЧП под Северодвинском медиков обследовали
Архангельские медики, помогавшие пострадавшим при ЧП на военном полигоне в Нёноксе в Архангельской области 8 августа, прошли обследование в федеральном медицинском центре.
Обновлено вчера в 13:05
Общество
МЧС предупредило москвичей о грозе и сильном ветре
Обновлено в 08:49
Политика
В США суд выдал ордер на арест иранского танкера Grace 1
Суд в США выдал ордер на арест иранского танкера Grace 1, освобожденного ранее властями Гибралтара.
Обновлено вчера в 21:31
Политика
В Малайзии призвали отменить суд по делу о крушении МН17
Несколько неправительственных организаций Малайзии призвали отменить суд по делу о крушении Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, которое произошло летом 2014 года в Донбассе.
Обновлено в 10:08
Общество
Минздрав предложил способы борьбы с курением на работе
Министерство здравоохранения предложило работодателям бороться с курением сотрудников через штрафы и систему поощрений.
Обновлено в 10:05
Шоу-бизнес
Собчак опубликовала провокационный снимок
На днях Ксюша, зная, что публика едва ли не под микроскопом изучает каждый ее кадр, опубликовала провокационный снимок: светская львица сидит в тени паруса, ухватившись за сетчатое ограждение.
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