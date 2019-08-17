По информации из твиттера журналиста La Gazzetta dello Sport Николо Скиры, хавбек может продолжить карьеру в "Брешии", которая по итогам прошлого сезона вернулась в Серию А. Сообщается, что клуб готов предложить Маркизио соглашение, рассчитанное на два года, и зарплату в € 1 млн в год.

Экс-хавбек «Зенита» Маркизио может вернуться в Серию А

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