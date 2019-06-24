Футбол

Экс-хавбек «Спартака» Промес подписал контракт с «Аяксом»Российская газета 06:06

Полуфиналист Лиги чемпионов-2018/19 голландский "Аякс" подписал контракт с атакующим полузащитником "Севильи" Квинси Промесом. Таким образом, голландец в "Спартак" не вернется. Как сообщает издание De Telegraaf, полузащитник сборной Нидерландов Промес подписал контракт с "Аяксом" на пять лет.
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В Голландии сообщили о переходе Промеса в «Аякс»

Советский спорт04:11

Источник: Промес подписал контракт с «Аяксом»

Спорт-Экспресс03:45

De Telegraaf: Промес подписал 5-летний контракт с «Аяксом»

Sports.ru04:25

Источник: Промес подписал контракт с «Аяксом»

Чемпионат04:01

Экс-хавбек «Спартака» стал игроком «Аякса»

Газета.Ru03:53

СМИ: Промес подписал пятилетний контракт с «Аяксом»

Матч ТВ04:48

Источник: Промес перейдёт в «Аякс»

Sport.ru04:59
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