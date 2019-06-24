Футбол
Экс-хавбек «Спартака» Промес подписал контракт с «Аяксом»Российская газета 06:06
Полуфиналист Лиги чемпионов-2018/19 голландский "Аякс" подписал контракт с атакующим полузащитником "Севильи" Квинси Промесом. Таким образом, голландец в "Спартак" не вернется. Как сообщает издание De Telegraaf, полузащитник сборной Нидерландов Промес подписал контракт с "Аяксом" на пять лет.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 07:08, Вашингтон
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