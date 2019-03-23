Экс-хавбек «Спартака» Алекс завершил карьеруБомбардир.ру вчера в 16:15

Бразильский полузащитник Алекс объявил о завершении карьеры. Футболист ранее выступал за «Спартак».

Общество КПРФ проведет сегодня всероссийскую акцию против ухудшения жизни людей Сегодня, 23 марта, КПРФ проводит всероссийскую акцию против ухудшения жизни граждан, сообщает радиостанция «Эхо Москвы» со ссылкой на депутата Государственной думы от коммунистической партии Александра Ющенко.

Политика Порошенко уверен, что победит на президентских выборах Петр Порошенко, президент Украины, который баллотируется на второй срок, заявил, что он на 100% уверен в своей победе 31 марта на выборах.

Политика Расследование спецпрокурора Мюллера завершено Спецпрокурор Роберт Мюллер завершил расследование по приписываемому России вмешательству в американские президентские выборы и передал итоговый отчет генеральному прокурору США Уильяму Барру, сообщил телеканал Fox News.

Происшествия В Екатеринбурге кипяток залил парковку в одном из дворов Ночью 23 марта во дворе Екатеринбурга прорвало трубу с кипятком. Горячая вода залила двор и парковку возле дома №1 на улице Юмашева.

Армия и оружие В Польше построят объект для хранения оружия США Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс планирует построить в Польше объект для хранения военной техники США.

Происшествия Ушли в отставку разом все судьи районного суда в Томской области В полном составе ушли в отставку судьи Молчановского районного суда в Томской области, 21 марта сообщает новостной сайт vtomske.ru.

Политика Макрон призвал Европу пробудиться и противостоять США и Китаю Выступая в Брюсселе на мероприятии, которое было посвящено в том числе развитию коммуникационных систем (стандартам связи 5G) Эммануэль Макрон заявил, что «пришло время противостоять Соединённым Штатам Америки и Китаю».

Экономика ЦБ ожидает ускорения роста ВВП России во втором полугодии Банк России ожидает ускорения темпов роста ВВП страны во втором полугодии благодаря в том числе реализации национальных проектов.

Происшествия Битва морского льва и леопардовой акулы попала на видео Жительница США Тори Горман сняла на видео схватку морского льва и калифорнийской тройнозубой акулы, которую также называют леопардовой.

Наука Предложен новый способ назначения антибиотиков Специалисты Университета Райса в Техасе предлагают назначать антибиотики новым способом.

Политика Мониторинговые миссии ЕС ставят особые условия для поездок в Крым Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов заявил, что решение западных стран ехать на полуостров в обход Москвы является неприемлемым.

Армия и оружие Новейшую российскую авиаракету «изделие 305» испытывают в Сирии В Сирии проходит испытания в боевых условиях новейшая российская управляемая авиационная ракета "изделие 305".

Культура Шнуров объяснил сказанную в Госдуме фразу о Пушкине Выступая на слушаниях, музыкант высказал мнение, что половина общества всё еще живет «в эпохе романтизма», говоря о Пушкине «наше всё».

Экономика Госдума объяснила отклонение проекта о стоимости авто для чиновников В Госдуме представили аргументы, почему нижняя палата парламента при обсуждении в первом чтении отказалась принимать законопроект, запрещающий закупку автомобилей для чиновников на сумму более 2 млн рублей.

Хоккей Экс-айсгерл «Салавата» снимется в откровенной фотосессии Бывшая айсгерл "Салават Юлаев" Ульяна Тригубчак выполнит обещание сняться в откровенной фотосессии в честь выхода башкирской команды в полуфинал Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает "Советский спорт".

Политика Восемь стран Южной Америки создали новый политический блок Страны Южной Америки создали новый политический блок PROSUR. Договор был подписан на саммите в чилийском Сантьяго.

Происшествия Локализован пожар в строящемся павильоне на рынке в Уссурийске Локализовано возгорание в строящемся павильоне на рынке в городе Уссурийске Приморского края.

Культура «Эрарта» ответила на стринги в Третьяковской галерее красными трусами Петербургский музей современного искусства «Эрарта» с юмором отнесся к инциденту в Третьяковской галерее, по залам которой разгуливал мужчина в стрингах, разрисованный рунами.

Технологии В Минздраве объяснили лечение гомеопатией в Центре им. Сербского Выяснилось, что в одном из платных кабинетов центра процветают методы лечения, которые доказательная медицина считает далекими от науки.

Политика Добьется ли Трамп признания Голанских высот территорией Израиля В ЕС отвергли призыв президента США Дональда Трампа признать Голанские высоты суверенной территорией Израиля.

Шоу-бизнес «Чтобы не убила»: Дробыш рассказал, зачем приехал к Пугачевой с сыном Ныне популярный композитор и продюсер Виктор Дробыш в "Судьбе человека" рассказал о том, как после нескольких лет, проведенных за границей, где он потерял все, отправил Примадонне российской эстрады написанные им песни.

Происшествия Более 30 человек заблокированы на канатной дороге в Шерегеше Во время подъема сломалась канатная дорога, и туристы оказались заблокированными. Как сообщают очевидцы, ЧП произошло в десятом часу утра.