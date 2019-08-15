Футбол
Экс-хавбек «Рубина» и ЦСКА Натхо может перейти в «Сочи»REGNUM 04:19
Футбольный клуб «Сочи» может усилиться бывшим полузащитником «Рубина» и ЦСКА Бибрасом Натхо.
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с чего всё началось
Адам Натхо, отец полузащитника Амира Натхо и дядя экс-хавбека ЦСКА Бибраса, рассказал, почему его сын покинет БАТЭ, за который выступал с марта текущего года. Также Натхо-старший поведал, где может продолжить карьеру Бибрас.Sport24.ruвчера в 06:04
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Адам Натхо: «Бибрас хочет продолжить карьеру в России, но точно не в „Рубине“»
Реальное времявчера в 06:46
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 05:20, Ашберн
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