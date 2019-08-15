Адам Натхо, отец полузащитника Амира Натхо и дядя экс-хавбека ЦСКА Бибраса, рассказал, почему его сын покинет БАТЭ, за который выступал с марта текущего года. Также Натхо-старший поведал, где может продолжить карьеру Бибрас.

с чего всё началось

Футбольный клуб «Сочи» может усилиться бывшим полузащитником «Рубина» и ЦСКА Бибрасом Натхо.

Экс-хавбек «Рубина» и ЦСКА Натхо может перейти в «Сочи»

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