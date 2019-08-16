Футбол
Экс-хавбек «Рубина» и ЦСКА Натхо может перейти в «Сочи»REGNUM 04:19
Футбольный клуб «Сочи» может усилиться бывшим полузащитником «Рубина» и ЦСКА Бибрасом Натхо.
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с чего всё началось
Как стало известно Sport24, «Сочи» проявляет интерес к бывшему полузащитнику «Рубина» и ЦСКА Бибрасу Натхо. У футболиста также есть два варианта из Турции, куда до последнего времени 31-летний игрок центра поля склонялся перейти.Sport24.ru02:08
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Адам Натхо: «Бибрас хочет продолжить карьеру в России, но точно не в „Рубине“»
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