Футбол
Экс-хавбек «Рубина» и ЦСКА Натхо может перейти в «Сочи»REGNUM 04:19
Отмечается, что «Сочи» проявляет интерес к Натхо. При этом сам футболист хочет продолжить карьеру в России. Напомним, Натхо играл в составе казанского «Рубина» с 2010 по 2013 год.
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с чего всё началось
Как стало известно Sport24, «Сочи» проявляет интерес к бывшему полузащитнику «Рубина» и ЦСКА Бибрасу Натхо. У футболиста также есть два варианта из Турции, куда до последнего времени 31-летний игрок центра поля склонялся перейти.Sport24.ru02:08
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Адам Натхо: «Бибрас хочет продолжить карьеру в России, но точно не в „Рубине“»
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