Футбол

Экс-хавбек «Ливерпуля» Бенаюн завершил карьеруSports.ru 11:45

Ливерпуль — Челси
14 апреля
в 11:30
Чемпионат Англии
Стадион «Энфилд»
Экс-полузащитник «Ливерпуля» Йосси Бенаюн объявил о завершении карьеры игрока. 38-летний футболист сообщил о решении в инстаграме.
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Экс-полузащитник «Ливерпуля» и «Челси» Бенаюн завершил карьеру

Матч ТВ13:01

Экс-хавбек «Ливерпуля» Бенаюн завершил карьеру

Sports.ru11:45

Бенаюн объявил о завершении карьеры

Спорт-Экспресс08:50

Экс-хавбек «Ливерпуля», «Челси» и «Арсенала» Бенаюн объявил о завершении карьеры

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Экс-игрок «Ливерпуля» Бенаюн завершил карьеру

Sport24.ru09:38

Бывший футболист «Челси» и «Ливерпуля» Бенаюн завершил карьеру

РИА Новости08:40

Бывший футболист «Челси» и «Ливерпуля» Бенаюн завершил карьеру

Soccer.ru07:27
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 17:08, Ашберн
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