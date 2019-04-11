Экс-хавбек «Челси» и «Ливерпуля» Бенаюн объявил о завершении карьерыЕвро-футбол.ру 09:06

Бывший футболист сборной Израиля Йосси Бенаюн принял решение завершить спортивную карьеру. Об этом он сообщил на своей странице в "Инстаграме".

Экс-хавбек «Челси» и «Ливерпуля» Бенаюн объявил о завершении карьеры

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