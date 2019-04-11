Футбол
Экс-хавбек «Челси» и «Ливерпуля» Бенаюн объявил о завершении карьерыЕвро-футбол.ру 09:06
Бывший футболист сборной Израиля Йосси Бенаюн принял решение завершить спортивную карьеру. Об этом он сообщил на своей странице в "Инстаграме".
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Политика
После слов Лукашенко о России Минск остановит нефтепровод «Дружба»
Несколько участков трубопровода «Дружба», проходящего по территории Белоруссии, нуждаются в ремонте, заявил вице-премьер страны Игорь Петришенко после совещания с участием президента страны Александром Лукашенко, сообщает БелТА.
Обновлено в 09:38
Кино
Найден исполнитель главной мужской роли в «Чёрной вдове»
Обновлено в 05:38
Хоккей
Зинэтула Билялетдинов покинул пост главного тренера «Ак Барса»
Билялетдинов возглавил «Ак Барс» в июле 2014 года. Ранее он также был главным тренером казанской команды с 2004 по 2011 год.
Обновлено в 13:40
Общество
В России составили рейтинг регионов с самыми опасными дорогами
Межрегиональный общественный центр «За безопасность российских дорог» составил рейтинг регионов с самыми опасными дорогами.
Обновлено в 13:03
Политика
Помощника умершего депутата Ковалева нашли мертвым в Госдуме
Помощник депутата Госдумы, экс-директора ФСБ Николая Ковалева, умершего 5 апреля, найден мертвым на своем рабочем месте.
Обновлено в 09:18
Наука
Ученые назвали способы сдержать старение мозга и потерю памяти
Обновлено в 03:10
Происшествия
В Бурятии врачи бросили умирать в «карцере» пациента с пневмонией
Врачи в бурятской больнице заперли больного пневмонией пациента в подсобном помещении, где тот и скончался, сообщает издание "Номер один".
Обновлено в 10:52
Авто
Кроссоверы Haval H6 и H2 с новым логотипом появились в России
Компания Haval начала продажи в России кроссоверов H2 и H6 изменённым логотипом.
Обновлено в 11:50
Технологии
За 8 дней отечественную ОС «Эльбрус» скачали около 50 тысяч раз
Ранее эксперты RSpectr разбирались, как российские госкомпании будут выполнять требование о переходе на отечественное программное обеспечение.
Обновлено в 06:35
Общество
Волочкова объяснила свои слова о бедных и недовольных россиянах
Балерина и светская львица Анастасия Волочкова объяснила свои слова о бедных и недовольных россиянах, которым она рекомендовала уехать в другие страны.
Обновлено в 11:16
Шоу-бизнес
Экс-любовница Гуфа Яна Шевцова собирается замуж за артиста Black Star
Яна Шевцова Новым избранником экс-любовницы Гуфа стал артист из лейбла Black Star.
Обновлено в 11:49
Армия и оружие
Россия запатентовала скоростной корабль с двойным боекомплектом
Крыловский научный центр запатентовал корпус боевого корабля с высокими гидродинамическими характеристиками.
Обновлено в 09:41
Политика
Зеленский лидирует в президентской гонке на Украине
Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский вдвое опережает украинского лидера Петра Порошенко во втором туре выборов.
Обновлено вчера в 18:16
Происшествия
Павел Мамаев извинился перед избитым водителем
Обновлено в 12:24
Происшествия
Официант в суде озвучил настоящую сумму чека Кокорина и Мамаева
Как заявил на допросе в суде официант "Кофемании" Ринат Токтаров, в чеке фигурировала сумма в 18 тысяч рублей, но никак не в 264 тысячи.
Обновлено в 12:53
Происшествия
Замначальника петербургской полиции Николай Роговой уходит в отставку
Генерал-майор внутренней службы Николай Роговой принял решение уйти в отставку с поста заместителя начальника ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
Обновлено в 11:29
Финансы
В ЦБ заявили о росте внешнего долга России
«Внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 апреля 2019 года, по предварительной оценке Банка России, составил $467,8 млрд, в течение I квартала 2019 года он увеличился на $13,8 млрд», — говорится в заявлении.
Обновлено в 09:28
Политика
МВД уволило сбежавших на Украину ростовских полицейских
Министерство внутренних дел России уволило за грубое нарушение дисциплины двух сотрудников полиции, попросивших политического убежища на Украине.
Обновлено в 10:47
Общество
Священника сослали в глухое село из-за эффектных снимков супруги
В Магнитогорской епархии на сетевой скандал отреагировали быстро: Сергия Зотова отстранили от работы в кафедральном соборе и отправили служить в село Фершампенуаз Нагайбакского района, пишет "Комсомолка".
Обновлено в 10:20
Происшествия
По делу Арашукова о хищении газа установлено 17 обвиняемых
Следственный комитет РФ установил 17 фигурантов в рамках уголовного дела в отношении отца временно отстраненного сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова Рауля, обвиняемого по делу о хищении газа на 31 млрд рублей.
Обновлено в 12:38
Энергетика
«Нафтогаз» назвал шаги в случае остановки транзита газа из России
Прекращение транзита российского газа через Украину станет мощным ударом по энергетической безопасности европейских стран, заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
Обновлено в 11:09
Энергетика
Суд отменил решение о списании долгов Чечни за газ
В январе нынешнего года районный суд постановил отменить 9 млрд руб. долгов населения за газ, посчитав их "безнадежными к взыскиванию".
Обновлено в 05:35
Политика
Британская полиция задержала Джулиана Ассанжа в посольстве Эквадора
Президент Эквадора Ленин Морено лишил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа права на убежище на территории посольства этой южноамериканской страны в связи в многократным нарушением условий пребывания в дипмиссии.
Обновлено в 06:27
Армия и оружие
США разместят в Румынии систему ПРО THAAD
США разместят в Румынии систему противоракетной обороны THAAD на время ремонта другой ПРО - Aegis.
Обновлено в 12:51
Наука
На Филиппинах нашли останки вымерших людей нового вида
На филиппинском острове Лусон найдены останки как минимум трех вымерших людей неизвестного вида, сообщается в Nature.
Обновлено вчера в 13:00
Происшествия
При обрушении козырька в Московском планетарии пострадала женщина
Козырек обрушился в здании Московского планетария, пострадал один человек. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
Обновлено в 13:16
Политика
Рейтинг Путина среди электората растет
Респонденты «Левада-центра» представили, что в ближайшее воскресенье выборы президента России и 55% из них отдали свои голоса за нынешнего лидера Владимира Путина, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 02:24