Футбол

Экс-хавбек «Челси» и «Ливерпуля» Бенаюн объявил о завершении карьерыЕвро-футбол.ру 09:06

Ливерпуль — Челси
14 апреля
в 11:30
Чемпионат Англии
Стадион «Энфилд»
Бывший футболист сборной Израиля Йосси Бенаюн принял решение завершить спортивную карьеру. Об этом он сообщил на своей странице в "Инстаграме".
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Экс-хавбек «Ливерпуля» Бенаюн завершил карьеру

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Бывший футболист «Челси» и «Ливерпуля» Бенаюн завершил карьеру

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