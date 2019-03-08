Экс-хавбек «Арсенала» и «Уфы» Фримпонг завершил карьеру в 27 летSports.ru 06:04

Бывший полузащитник лондонского и тульского «Арсенала» Эммануэль Фримпонг объявил о завершении карьеры. 27-летний хавбек объяснил свое решение тем, что последние пять лет у него были проблемы с коленом.

Экс-хавбек «Арсенала» и «Уфы» Фримпонг завершил карьеру в 27 лет

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