Экс-капитан «Спартака» поддержал КононоваГазета.Ru вчера в 20:30

Бывший капитан "Спартака" Андрей Тихонов выразил поддержку главному тренеру команды Олегу Кононову, передает "Советский спорт". Специалист в последнее время часто подвергается критике из-за неудовлетворительных результатов команды.

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