Футбол

Экс-капитан «Спартака» поддержал КононоваГазета.Ru вчера в 20:30

Спартак — Рубин
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Москва, Стадион «Спартак»
Александр Ломовицкий
14′
Фернандо
23′
Зе Луиш
41′
45′+1′
Егор Сорокин
Денис Глушаков
Андрей Ещенко
46′
67′
Игорь Калинин
Данил Степанов
70′
Хорен Байрамян
Артур Сагитов
Александр Ломовицкий
Георгий Мелкадзе
72′
78′
Вячеслав Подберезкин
Владислав Пантелеев
87′
Егор Сорокин
Фернандо
Наиль Умяров
89′
Бывший капитан "Спартака" Андрей Тихонов выразил поддержку главному тренеру команды Олегу Кононову, передает "Советский спорт". Специалист в последнее время часто подвергается критике из-за неудовлетворительных результатов команды.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Селекция в „Спартаке“ провалена. Мы видим, кто выходит на поле». Тихонов поддержал Кононова

Sport24.ru08:15

Тихонов: «Команда „Спартака“ собрана из футболистов не под эту задачу»

Евро-футбол.рувчера в 14:46

Экс-капитан «Спартака» поддержал Кононова

Газета.Ruвчера в 20:30

Андрей Тихонов: У Кононова в «Краснодаре» исполнители были лучше, чем сейчас в «Спартаке»

Советский спортвчера в 16:23

Андрей Тихонов: Половина состава «Спартака» ничем не лучше «Рубина»

Спорт день за днемвчера в 18:17

Власть бывает твердая, жидкая и газообразная. Какая в «Спартаке»?

Матч ТВ02:58
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 17:22, Ашберн
Шоу-бизнес

Максим Галкин рассказал фанатам о правилах приёма в пищу икры минтая

Обновлено в 13:11
Теннис

Шарапова ощутила себя по-настоящему русской

Обновлено в 15:31
Политика

Путин назначил нового посла в Белоруссии

Президент России Владимир Путин назначил нового посла в Белоруссии.
Обновлено в 14:56
Технологии

Итоги голосования на шоу «Голос. Дети» проверит Group-IB

Эксперты Group-IB проведут аудит результатов голосования, которые были получены компанией "СМС-сервисы".
Обновлено вчера в 03:07
Политика

Глава «Мираторга» призвал отказаться от хамона

Президент холдинга "Мираторг" Виктор Линник в интервью Forbes прокомментировал идею Национальной мясной ассоциации о запрете на ввоз в Россию частными лицами мясо-молочной продукции из-за рубежа.
Обновлено в 09:11
Политика

Зеленский вновь извинился перед Кадыровым

Обновлено в 14:06
Шоу-бизнес

Елизавета II первой побывала в гостях у Меган Маркл и принца Гарри

Все пасхальные выходные Елизавета II оставалась в Виндзорском замке, который находится недалеко от коттеджа принца Гарри и Меган Маркл.
Обновлено в 09:37
Здоровье

В казанских школах дети голодают из-за коротких перемен

Из-за короткого перерыва сотрудники школьных пищеблоков накрывают столы заранее, а дети в итоге вынуждены есть остывшую еду.
Обновлено вчера в 12:02
Общество

Соведущего «Вечернего Урганта» лишили водительских прав

"Подвергнуть Хрусталева административному наказанию в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишению прав на управление транспортным средством сроком на один год и шесть месяцев", — огласила решение судья Анна Болотникова.
Обновлено в 09:54
Финансы

Чистая прибыль Сбербанка за I квартал выросла на 6,8%

Чистая прибыль группы Сбербанк по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в I квартале 2019 года выросла на 6,8% по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года и достигла 226,6 млрд рублей.
Обновлено в 04:39
Политика

Более 20 человек пострадали в ходе протестов в столице Венесуэлы

По меньшей мере 26 человек пострадали в результате столкновений демонстрантов с сотрудниками Нацгвардии на акциях протеста в столице Венесуэлы.
Обновлено в 14:34
Политика

В МВД рассказали, сколько жителей ЛНР и ДНР хотят получить паспорта РФ

Примерно 86% жителей Донецкой и Луганской народных республик хотят получить российское гражданство.
Обновлено в 07:36
Наука

Новый особый тест крови выявит синдром хронической усталости

Специалисты разработали особый тест, который сможет определить наличие спорного синдрома хронической усталости.
Обновлено в 10:47
Авто

Минпромторг опубликовал фотографии внедорожника Aurus Komendant

Минпромторг опубликовал первые фотографии внедорожника Aurus Komendant. Снимки появились на странице ведомства в Facebook.
Обновлено в 10:08
Здоровье

Минздрав предложил запретить ВИЧ-отрицание

Законопроект о запрете распространения информации, призывающей к отказам освидетельствования и лечения ВИЧ, размещенном на федеральном портале нормативных правовых актов.
Обновлено в 12:55
Армия и оружие

Антонов рассказал об опасности концепции победы в ядерной войне

Посол России в США Анатолий Антонов считает, что рассуждения о победе в ядерной войне пугают его.
Обновлено в 16:41
Кино

Российская фигуристка выступит в образе Дейнерис из «Игры престолов»

Российская фигуристка Александра Трусова рассказала, какой образ выбрала для нового сезона.
Обновлено в 07:12
Шоу-бизнес

Алла Пугачева поздравила Филиппа Киркорова с днем рождения

Алла Пугачева поздравила своего бывшего мужа, Филиппа Киркорова, с днем рождения. Она посвятила этому событию пост в Instagram.
Обновлено в 04:30
Происшествия

В Петербурге эвакуируют «Ленты» и «Макдоналдсы»

Вечером 30 апреля в Петербурге продолжается волна эвакуаций магазинов и других мест скопления людей, сообщают в соцсетях очевидцы.
Обновлено в 15:16
Шоу-бизнес

Алсу впервые после скандала на шоу «Голос. Дети» вышла в свет

Певица рассказала, что ей и Алсу выпала честь присутствовать на общем собрании Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.
Обновлено в 02:09
Политика

Тимошенко потребовала отставки министра соцполитики Ревы

Бывший премьер-министр Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко потребовала отставки министра соцполитики Андрея Ревы.
Обновлено в 09:48
Футбол

«Аякс» победил «Тоттенхэм» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов

Голландский «Аякс» на выезде взял верх над английским «Тоттенхэмом» в первом матче 1/2 финала футбольной Лиги чемпионов.
Обновлено в 16:57
Шоу-бизнес

Умерла мама Марии Порошиной и бывшая жена Дмитрия Назарова

Умерла мама Марии Порошиной и бывшая жена Дмитрия Назарова Актриса Наталья Красноярская скочалась в возрасте 70 лет.
Обновлено в 12:07
Политика

Чичерина резко ответила на слова Макаревича о паспортах для Донбасса

Певица Юлия Чичерина назвала "проявлением меркантильности" заявление лидера группы "Машина времени" Андрея Макаревича о том, что выдача паспортов жителям ДНР и ЛНР не должна быть приоритетом российских властей.
Обновлено в 16:39
Армия и оружие

Грузовик ВСУ с боеприпасами подорвался на мине в Донбассе

Обновлено в 10:17
Политика

Советник Трампа поставил ультиматум приближенным Мадуро

Каких-либо доказательств, что приближенные Мадуро выразили готовность выступить против него, Болтон не привел.
Обновлено в 15:55
Общество

Что изменится в жизни россиян с 1 мая 2019 года

С 1 мая 2019 года в жизни россиян многое изменится.
Обновлено вчера в 02:53
Общество

Театр «У Никитских ворот» опечатали приставы

Здание московского театра «У Никитских ворот» опечатано судебными приставами.
Обновлено в 08:59
Гаджеты

Смартфон Energizer с гигантской батареей оказался никому не нужен

Смартфон Energizer Power Max P18K Pop с треском провалил свою миссию.
Обновлено в 13:56
Общество

Военный завод назвали причастным к победе дочери Алсу в «Голосе»

По информации издания, в голосовании участвовали около 500 человек с завода. Их собрали и попросили отправить СМС за Абрамову.
Обновлено в 12:44
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Спартак
Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «“Спартак” - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной Национальной Лиге.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное