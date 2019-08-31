Врио губернатора Петербурга Александр Беглов набрал 40 % сторонников, то у Бортко этот показатель составил лишь 8 %. Другие кандидаты на пост губернатора – Михаил Амосов и Надежда Тихонова – получили 4 % и 3 % голосов респондентов соответственно.

с чего всё началось

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