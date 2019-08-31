Политика

Мойка78Мойка78Экс-кандидат в губернаторы Бортко дает пресс-конференцию

Бывший кандидат в губернатора Петербурга от КПРФ Владимир Бортко 31 августа проводит пресс-конференцию в Санкт-Петербургском университете технологий управления и экономики.
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Пресс-конференция Бортко показала, что он существует в параллельной реальности

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов набрал 40 % сторонников, то у Бортко этот показатель составил лишь 8 %. Другие кандидаты на пост губернатора – Михаил Амосов и Надежда Тихонова – получили 4 % и 3 % голосов респондентов соответственно.
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Пресс-конференция Бортко показала, что он существует в параллельной реальности

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Экс-кандидат в губернаторы Бортко дает пресс-конференцию

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Владимир Бортко
Российский политик
Российский политический деятель, режиссёр театра и кино, сценарист, продюсер. С 1988 по 1990 год Председатель правления Ленинградского отделения Союза кинематографистов СССР. Лауреат Государственной премии РСФСР за телефильм «Собачье сердце». Депутат Государственной Думы шестого и седьмого созывов от КПРФ, заместитель и первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре. Народный артист Российской Федерации, Народный артист Украины.
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