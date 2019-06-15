Политика
Экс-канцлер Германии признал законным присоединение Крыма к РоссииРИА Новости 22:10
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что Крым был присоединен к России совершенно законно, пишет Bild.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 23:34, Вашингтон
Происшествия
Российский сноубордист застрелен в США
Российский сноубордист Дмитрий Кольцов был застрелен в США незнакомым ему мужчиной, с которым вступил в небольшую словесную перепалку.
Обновлено в 14:51
Происшествия
Жители села под Пензой устроили сход из-за конфликта с цыганами
Жители села Чемодановка в Пензенской области 14 июня устроили массовый сход из-за конфликта с цыганами, сообщают местные издания.
Обновлено в 14:46
Общество
Росстандарт оценил долю суррогатного бензина в Крыму в 20%
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) по итогам проверок, проведенных в Крыму в мае и начале июня 2019 года, выявило реализацию фальсифицированного дизельного топлива в 47% взятых пробах, бензина — в 20%.
Обновлено в 18:36
Общество
Гороскоп на 14 июня: Стрельцы проявят себя, Водолеи консервативны
Накопившиеся проблемы могут занять всю первую половину дня. Мужчинам-Овнам пойдут на пользу размышления о своих чувствах.
Обновлено вчера в 11:08
Общество
В Бразилии нефтяники бастуют против пенсионной реформы
Нефтяники крупнейшей бразильской нефтегазовой компании Petroleo Brasileiro SA начали забастовку в восьми штатах Бразилии в рамках общенациональных протестов против предложенной правительством пенсионной реформы.
Обновлено в 08:36
Культура
Роскомнадзор рассматривает просьбу о блокировке сериала «Чернобыль»
Роскомнадзор получил обращение о блокировке сериала "Чернобыль", с которым в ведомство обращалась партия "Коммунисты России", и принял его к рассмотрению.
Обновлено в 12:50
Политика
США обеспокоены предстоящим визитом замгенсека ООН в Синьцзян
Заместитель госсекретаря США Джон Салливан в беседе с генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем выразил обеспокоенность предстоящим визитом заместителя генсека ООН Владимира Воронкова в Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая.
Обновлено в 19:35
Политика
Началась выдача паспортов жителям Донбасса
В Ростовской области началась выдача российских паспортов жителям Донбасса, сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на РИА "Новости".
Обновлено в 06:25
Политика
Следователи представят новые данные в рамках дела о катастрофе MH17
Объединенная следственная группа была сформирована в 2014 году Австралией, Бельгией, Малайзией, Нидерландами и Украиной для совместного проведения расследования.
Обновлено в 08:24
Происшествия
Приговор Кокорина и Мамаева отменен
Приговор, вынесенный футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, по решению Мосгорсуда был отменен.
Обновлено вчера в 11:47
Общество
Журналисты пришли к выводу, что ИИ пока не может их заменить
Участники 6-го Всемирного конгресса информагентств пришли к выводу, что искусственный интеллект (ИИ) может помочь в работе СМИ, но пока не в состоянии заменить журналиста.
Обновлено в 20:12
Происшествия
МАК опубликовал отчет о катастрофе SSJ-100 в Шереметьево
Обновлено в 07:53
Происшествия
В центре Берлина нашли бомбу времен Второй мировой войны
Американскую 100-килограммовую бомбу времен Второй мировой войны нашли во время строительных работ недалеко от Александерплац в центре Берлина, сообщила местная полиция.
Обновлено в 10:54
Политика
Медведчук заявил, что украинцы видят в Зеленском Петра Порошенко
Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук сделал заявление, что жители Украины видят в главе государства Владимире Зеленском экс-президента страны Петра Порошенко, бизнесмена Игоря Коломойского и персонажа сериала «Слуга народа» Василия Голобородько.
Обновлено в 18:06
Происшествия
Нашелся пропавший кот Бари Алибасова
Обновлено в 12:09
Футбол
«Челси» придется заплатить «Дерби» 4 млн фунтов за Лэмпарда
Чтобы договориться с Лэмпардом, «Челси» придется заплатить «Дерби» компенсацию в размере примерно 4 миллионов фунтов.
Обновлено в 10:22
Общество
СМИ сообщили о бизнесе семьи полковника ФСБ из расследования Голунова
О подполковнике ФСБ Марате Медоеве в связи с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова ранее писал «Проект».
Обновлено вчера в 16:41
Интернет
В Москве произошел сбой в работе сервисов геолокации
В январе 2018 года пользователи уже жаловались на сбои в работе GPS.
Обновлено в 10:48
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку
Центральный банк снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,5% годовых, следует из пресс-релиза регулятора.
Обновлено в 06:56
Происшествия
Полиция объяснила задержания на Хохловской площади в центре Москвы
Московская полиция прокомментировала сообщения о задержаниях на Хохловской площади у метро «Китай-город» в центре столицы.
Обновлено в 20:03
Наука
Ученые обнаружили искусственные острова древнее Стоунхенджа
Ученые обнаружили в Шотландии созданные человеком острова древнее знаменитого Стоунхенджа, пишет Independent.
Обновлено в 16:30
Общество
Омские выпускники установили рекорд на ЕГЭ по химии
Обновлено в 00:01
Футбол
Бразилия обыграла Боливию в матче открытия Кубка Америки
Обновлено в 23:24
Религия
Православные отмечают Троицкую родительскую субботу
15 июня православные христиане отмечают родительскую (Троицкую) субботу — день поминовения усопших.
Обновлено в 22:22
Финансы
Средняя сумма потребкредитов в РФ достигла исторического максимума
Средняя сумма потребительских кредитов, выданная банками в апреле, достигла рекорда в 207 тысяч рублей, за месяц увеличившись на 13%, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследование Бюро кредитных историй.
Обновлено в 22:17
Политика
Члены Демократической партии Молдавии спешно покинули страну
14 июня уволенное президентом Игорем Додоном правительство Молдавии во главе с премьер-министром Павлом Филипом согласилось уйти в отставку.
Обновлено в 19:20