Экс-канцлер Германии Шредер назвал законным присоединение Крыма к РФИнтерфакс вчера в 22:29

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер назвал законным присоединение Крыма к территории Российской Федерации. Соответствующее заявление он сделал в интервью газете Bild.

Политика Последствия вступления Украины в НАТО назвали в Раде Депутат Рады Евгений Балицкий заявил, что в случае вступления Украины в НАТО она потеряет свою независимость.

Происшествия Мужчину задержали при попытке перелезть через ограду Белого дома Сотрудники Секретной службы США задержали мужчину при попытке перелезть через ограду Белого дома, сообщает телеканал ABC со ссылкой на заявление ведомства.

Шоу-бизнес Лазарев улетел на отдых в США с певцом Алексом Малиновским Российского певца, дважды участника Евровидения Сергея Лазарева заметили в московском аэропорту Шереметьево в компании друга, коллеги Алекса Малиновского.

Общество Обнародованы доходы дочери Трампа Иванки Белый дом представил данные о доходах дочери американского президента Дональда Трампа, которая также является его советником.

Шоу-бизнес Оксана Лаврентьева обращалась к психологу из-за затяжной депрессии Лаврентьева была не в силах справиться с апатией самостоятельно, поэтому обратилась за помощью к психологам.

Происшествия Российский сноубордист застрелен в США Российский сноубордист Дмитрий Кольцов был застрелен в США незнакомым ему мужчиной, с которым вступил в небольшую словесную перепалку.

Футбол Вместе с Лэмпардом в «Челси» могут вернуться Чех, Дрогба и Макелеле Экс-легенды «Челси» Петр Чех, Дидье Дрогба и Клод Макелеле могут вернуться в лондонский клуб вслед за Фрэнком Лэмпардом, сообщает Daily Mail.

Происшествия Полиция объяснила задержания на Хохловской площади в центре Москвы Московская полиция прокомментировала сообщения о задержаниях на Хохловской площади у метро «Китай-город» в центре столицы.

Общество Названы первые российские города, где запустят коммерческие сети 5G Коммерческие зоны эксплуатации сетей 5G появятся в первую очередь в Москве, Петербурге и Казани, рассказал журналистам в субботу вице-премьер России Максим Акимов.

Политика Суд Флориды отклонил иск женщины против Трампа за поцелуй Федеральный окружной суд города Тампа (штат Флорида) в пятницу не принял к рассмотрению иск бывшей сотрудницы избирательного штаба президента США Дональда Трампа Алвы Джонсон.

Транспорт Медведев уточнил маршрут платной скоростной трассы Москва – Казань Премьер-министр России Дмитрий Медведев уточнил проект строительства платной скоростной автодороги Москва — Казань.

Энергетика «Нафтогаз» снизил цены на газ для населения Украины НАК «Нафтогаз Украины» пересчитал цену природного газа для населения. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Общество СМИ сообщили о бизнесе семьи полковника ФСБ из расследования Голунова О подполковнике ФСБ Марате Медоеве в связи с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова ранее писал «Проект».

Транспорт Построили первый железнодорожный путь Крымского моста На строительство железнодорожного пути ушло 2,5 тысячи тонн рельсов и 38 тысяч железобетонных шпал.

Технологии Крупнейший в мире самолет продается за 400 миллионов долларов Холдинг-компания Vulcan планирует продать крупнейший в мире самолет Stratolaunch Systems за 400 миллионов долларов США.

Наука В США фекальная трансплантация впервые закончилась смертью пациента О произошедшей смерти пациента в результате проведенной фекальной трансплантации, проинформировали в американском Управлении по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).

Политика Члены Демократической партии Молдавии спешно покинули страну 14 июня уволенное президентом Игорем Додоном правительство Молдавии во главе с премьер-министром Павлом Филипом согласилось уйти в отставку.

Политика Следователи представят новые данные в рамках дела о катастрофе MH17 Объединенная следственная группа была сформирована в 2014 году Австралией, Бельгией, Малайзией, Нидерландами и Украиной для совместного проведения расследования.

Космос Озвучен срок гибели современной человеческой цивилизации Астрономы озвучили срок гибели современной цивилизации. По их глубокому убеждению, Конец света может наступить уже через столетие.

Единоборства Федор Емельяненко подписал контракт с Bellator Глава Bellator Скотт Кокер заявил, что российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко подписал контракт с организацией, передает "Советский спорт".

Шоу-бизнес Имя нового избранника Ани Лорак узнали СМИ Певица Ани Лорак встречается с саунд-продюсером Black Star Егором Глебом. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на телеграм канал.

Теннис Вихлянцева вышла в четвертьфинал турнира в Хертогенбосе Российская теннисистка Наталья Вихлянцева вышла в четвертьфинал турнира в Хертогенбосе (Нидерланды), призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов.

Общество Малышева отреагировала на критику передачи о кретинах Телеведущая Елена Малышева в ответ на критику выпуска программы «Жить здорово» под названием «Откуда берутся кретины» посоветовала посмотреть саму передачу, перед тем как критиковать.