Экс-канцлер Германии Шредер назвал законным присоединение Крыма к РФИнтерфакс вчера в 22:29

с чего всё началось

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер назвал законным присоединение Крыма к территории Российской Федерации. Соответствующее заявление он сделал в интервью газете Bild.

Энергетика В «Укртрансгазе» сообщили о чрезвычайной ситуации на Украине Оператор ГТС сообщил, что компания не может вовремя рассчитаться по контрактам на закупку газа для собственных нужд.

Происшествия В Москве задержали бывшего владельца табачного дистрибутора «Оптима» Московская полиция задержала бывшего владельца табачной дистрибуторской компании «Оптима» Альберта Худояна.

Политика Яценюк назвал причину поражения Порошенко на выборах президента Экс-глава правительства Украины и лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк назвал причину поражения Петра Порошенко на президентских выборах.

Футбол Ребко объявил о завершении карьеры игрока Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Алексей Ребко сообщил, что принял решение завершить карьеру футболиста.

Спорт Оберхоф утвержден местом проведения ЧМ по санному спорту 2023 года Немецкий Оберхоф утвержден в качестве места проведения чемпионата мира по санному спорту в 2023 году, сообщается на официальном сайте Международной федерации санного спорта (FIL).

Экономика Доля нацвалют в торговле России с ЕС будет расти, считает Набиуллина Торговля России и Евросоюза проходит в долларах из-за того, что значительную часть российского экспорта составляют сырьевые товары, административным путем перевести торговлю на иные валюты невозможно, однако постепенно будет происходить переход на другие валюты, в том числе национальные, считает глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

Финансы Банк России снизил ключевую ставку Центральный банк снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,5% годовых, следует из пресс-релиза регулятора.

Здоровье Ярославский врач-депутат: Оптимизация больниц противоречит Конституции Доктор медицинских наук Дмитрий Петровский считает, что действия чиновников противоречат Конституции и документам Минздрава.

Происшествия В Смоленской области сорванный ветром лист кровли упал на поезд Сорванный сильным ветром лист кровли упал накануне на проходящий пассажирский поезд на железнодорожной станции Вязьма в Смоленской области, из-за ЧП движение состава было задержано почти на полчаса, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Политика Первые жители Донбасса получили российское гражданство Около 7,5 тысяч жителей ДНР и ЛНР подали прошение о получении российского гражданства.

Наука Звуковыми сигналами мышей научились управлять при помощи «переключателя» в мозге Биологи из Университета Дьюка нашли в среднем мозге мышей область, воздействуя на которую, можно заставить самцов воспроизводить сигналы, составляющие часть брачного ритуала.

Политика Путин подарил Си Цзиньпину на день рождения российское мороженое Президент РФ Владимир Путин до официального начала в Душанбе саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с днем рождения и подарил мороженое российского производства, которое так полюбилось китайскому лидеру.

Шоу-бизнес Сергей Лазарев уехал отдыхать в США с певцом Алексом Малиновским В московском аэропорту «Шереметьево» был замечен Сергей Лазарев вместе с другом Алексом Малиновским, сообщает News.ru.

Происшествия Самолет совершил жесткую посадку в Краснодаре По словам представителей пресс-службы аэропорта, около двух часов ночи воздушное судно коснулось хвостом взлетно-посадочной полосы при попытке уйти на второй круг.

Авто Mercedes-Benz выпустит юбилейное издание G-Class Mercedes-Benz G-Class празднует 40 лет с начала появления первого внедорожника, а также 20 лет с момента появления первого G55 AMG.

Космос Спутник НАСА нашел на Марсе эмблему Звездного флота из Star Trek Сфотографированная спутником НАСА поверхность Марса напоминает эмблему Звездного флота из сериала «Звездный путь» (Star Trek), сообщают СМИ.

Шоу-бизнес Орнеллу Мути приговорили к шести месяцам заключения за ужин с Путиным В феврале 2015 года суд приговорил актрису к 8 месяцам тюрьмы и штрафу в 600 евро.

Происшествия На Серовском тракте произошло смертельное ДТП Авария произошла 15 июня на участке Серовского тракта от Екатеринбурга до Невьянска.