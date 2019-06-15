Политика
Экс-канцлер Германии Шредер назвал законным присоединение Крыма к РФИнтерфакс вчера в 22:29
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер назвал законным присоединение Крыма к территории Российской Федерации. Соответствующее заявление он сделал в интервью газете Bild.
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с чего всё началось
Ранее в интервью Bild Шредер отметил, что "Крым — это давняя русская территория", а его передача Украинской ССР во времена Хрущева была обусловлена особенностями советского подхода к управлению страной.РИА Новости04:34
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 05:38, Вашингтон
Происшествия
Нашелся пропавший кот Бари Алибасова
Обновлено вчера в 12:09
Культура
Экстренно госпитализирован Ален Делон
Обновлено вчера в 12:10
Энергетика
В «Укртрансгазе» сообщили о чрезвычайной ситуации на Украине
Оператор ГТС сообщил, что компания не может вовремя рассчитаться по контрактам на закупку газа для собственных нужд.
Обновлено вчера в 14:00
Происшествия
В Москве задержали бывшего владельца табачного дистрибутора «Оптима»
Московская полиция задержала бывшего владельца табачной дистрибуторской компании «Оптима» Альберта Худояна.
Обновлено вчера в 15:11
Религия
Православные отмечают Троицкую субботу
Обновлено вчера в 22:41
Происшествия
Звезду сериала «Универ» задержали в центре Москвы
Обновлено в 03:45
Политика
Яценюк назвал причину поражения Порошенко на выборах президента
Экс-глава правительства Украины и лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк назвал причину поражения Петра Порошенко на президентских выборах.
Обновлено в 04:18
Футбол
Ребко объявил о завершении карьеры игрока
Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Алексей Ребко сообщил, что принял решение завершить карьеру футболиста.
Обновлено в 04:32
Спорт
Оберхоф утвержден местом проведения ЧМ по санному спорту 2023 года
Немецкий Оберхоф утвержден в качестве места проведения чемпионата мира по санному спорту в 2023 году, сообщается на официальном сайте Международной федерации санного спорта (FIL).
Обновлено в 05:18
Политика
Нюта Федермессер снялась с выборов в Мосгордуму
Обновлено в 04:56
Происшествия
Младший сын Соколова мог убить мать из ревности
Обновлено вчера в 09:22
Экономика
Доля нацвалют в торговле России с ЕС будет расти, считает Набиуллина
Торговля России и Евросоюза проходит в долларах из-за того, что значительную часть российского экспорта составляют сырьевые товары, административным путем перевести торговлю на иные валюты невозможно, однако постепенно будет происходить переход на другие валюты, в том числе национальные, считает глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
Обновлено в 05:27
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку
Центральный банк снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,5% годовых, следует из пресс-релиза регулятора.
Обновлено вчера в 06:56
Здоровье
Ярославский врач-депутат: Оптимизация больниц противоречит Конституции
Доктор медицинских наук Дмитрий Петровский считает, что действия чиновников противоречат Конституции и документам Минздрава.
Обновлено вчера в 09:09
Происшествия
В Смоленской области сорванный ветром лист кровли упал на поезд
Сорванный сильным ветром лист кровли упал накануне на проходящий пассажирский поезд на железнодорожной станции Вязьма в Смоленской области, из-за ЧП движение состава было задержано почти на полчаса, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 04:58
Политика
Первые жители Донбасса получили российское гражданство
Около 7,5 тысяч жителей ДНР и ЛНР подали прошение о получении российского гражданства.
Обновлено вчера в 06:03
Наука
Звуковыми сигналами мышей научились управлять при помощи «переключателя» в мозге
Биологи из Университета Дьюка нашли в среднем мозге мышей область, воздействуя на которую, можно заставить самцов воспроизводить сигналы, составляющие часть брачного ритуала.
Обновлено в 03:50
Политика
Путин подарил Си Цзиньпину на день рождения российское мороженое
Президент РФ Владимир Путин до официального начала в Душанбе саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с днем рождения и подарил мороженое российского производства, которое так полюбилось китайскому лидеру.
Обновлено в 01:58
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев уехал отдыхать в США с певцом Алексом Малиновским
В московском аэропорту «Шереметьево» был замечен Сергей Лазарев вместе с другом Алексом Малиновским, сообщает News.ru.
Обновлено в 03:49
Происшествия
Самолет совершил жесткую посадку в Краснодаре
По словам представителей пресс-службы аэропорта, около двух часов ночи воздушное судно коснулось хвостом взлетно-посадочной полосы при попытке уйти на второй круг.
Обновлено в 04:26
Театры
В аэропорту Платов представят спектакль «Воздух-9»
Обновлено в 02:08
Общество
Сын Алибасова рассказал о результатах обследования отца
Обновлено в 04:45
Авто
Mercedes-Benz выпустит юбилейное издание G-Class
Mercedes-Benz G-Class празднует 40 лет с начала появления первого внедорожника, а также 20 лет с момента появления первого G55 AMG.
Обновлено в 01:35
Космос
Спутник НАСА нашел на Марсе эмблему Звездного флота из Star Trek
Сфотографированная спутником НАСА поверхность Марса напоминает эмблему Звездного флота из сериала «Звездный путь» (Star Trek), сообщают СМИ.
Обновлено 13 июня в 23:59
Шоу-бизнес
Орнеллу Мути приговорили к шести месяцам заключения за ужин с Путиным
В феврале 2015 года суд приговорил актрису к 8 месяцам тюрьмы и штрафу в 600 евро.
Обновлено вчера в 13:38
Происшествия
На Серовском тракте произошло смертельное ДТП
Авария произошла 15 июня на участке Серовского тракта от Екатеринбурга до Невьянска.
Обновлено в 04:57
Футбол
Джано: медосмотр прошёл отлично
«Медосмотр прошёл отлично», — передаёт слова Ананидзе корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
Обновлено в 03:47