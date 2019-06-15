Политика
Экс-канцлер Германии Шредер назвал законным присоединение Крыма к РФИнтерфакс вчера в 22:29
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер назвал законным присоединение Крыма к территории Российской Федерации. Соответствующее заявление он сделал в интервью газете Bild.
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Футбол
«Для чемпионства Кононову надо купить четырех игрочищ». Романцев и Ярцев - о «Спартаке»
Кононов же не думал, что придет и сразу из довольно средней команды по игре и результатам сделает победителей.
Обновлено вчера в 17:00
Происшествия
Дело об убийстве в селе Чемодановка передано в центральный аппарат СКР
Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин передал уголовное дело об убийстве жителя села Чемодановка Пензенской области в Главное следственное управление СКР.
Обновлено в 06:00
Единоборства
Кудряшов оказался тяжелее Макабу на 0,65 кг
Обновлено в 05:53
Происшествия
Звезду сериала «Универ» задержали в центре Москвы
Обновлено в 03:45
Происшествия
Российские туристы пострадали в ДТП в Турции
В ДТП с микроавтобусом в турецкой провинции Анталья пострадали семь туристов из России и Узбекистана, сообщает телеканал Habertürk.
Обновлено в 05:55
Общество
Сын Алибасова рассказал о результатах обследования отца
Обновлено в 04:45
Происшествия
Самолет совершил жесткую посадку в Краснодаре
Обновлено в 04:26
Экономика
Титов выступил на российско-китайском деловом форуме
Россия бы хотела, чтобы Китай снизил барьерные ограничения на российские сельскохозяйственные товары, чтобы нарастить объемы экспорта в КНР этого вида продукции, заявил в субботу уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов в рамках российско-китайского делового форума малого и среднего бизнеса в Харбине.
Обновлено в 03:30
Авто
Nissan снизил стоимость на кроссовер Nissan Murano в России
Мониторинг российского рынка новых легковых автомобилей выявил снижение цен на кроссовер Nissan Murano 2019 года выпуска во всех комплектациях.
Обновлено в 01:20
Шоу-бизнес
Максим Галкин опубликовал архивное фото со старшим братом
Обновлено в 03:35
Политика
Яценюк заявил, что его проект «Стена» подвергся дискредитации
Сам Яценюк заявляет, что его проект укрепления границы «подвергся дискредитации».
Обновлено в 04:25
Спорт
Уно прилетел в Новогорск, где проведет сбор в группе Тутберидзе
Обновлено в 04:02
Шоу-бизнес
Певица Нюша впервые показала подросшую дочь
Отечественная певица Нюша впервые показала поклонникам свою подросшую дочь.
Обновлено в 05:39
Политика
Страны СВМДА выступили за сохранение статус-кво Иерусалима
Лидеры стран-участниц Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) выступили против любых «односторонних решений», которые могут привести к изменению статус-кво Иерусалима.
Обновлено в 06:25
Происшествия
Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери
Обновлено вчера в 04:08
Религия
Православные празднуют Троицкую родительскую субботу
Обновлено в 00:19
Политика
Уволенное Додоном правительство Молдавии ушло в отставку
В свою очередь президент республики Игорь Додон, уволивший ранее команду Филипа, в ходе пятничного брифинга призвал новое правительство незамедлительно приступить к работе для принятия «важных для страны решений».
Обновлено вчера в 14:40
Финансы
Цена на золото поднялась до максимума с апреля 2018 года
Цена на золото достигла самого высокого уровня с апреля 2018 года.
Обновлено вчера в 13:06
Политика
Певица Вика Цыганова вошла в списки кандидатов в Госдуму
Обновлено в 05:52
Происшествия
Скандальная блогерша из Северной Осетии устроила стрельбу в Чечне
Стрельбу устроила скандально известная блогерша из Северной Осетии Малика Джикаева.
Обновлено вчера в 15:44
Наука
Фекальная трансплантация может быть ключом к здоровому старению
В своей работе ученые доказали, что фекальная трансплантация или пересадка донорских кишечных бактерий от молодых грызунов пожилым представителям фауны частично исправила обусловленное возрастом снижение здоровья иммунного ответа кишечника.
Обновлено в 03:18
Политика
Зеленский назначил врио глав Одесской и Полтавской областей
Президент Украины Владимир Зеленский назначил временно исполняющих обязанности глав Одесской и Полтавской областных государственных администраций (ОГА), соответствующие указы обнародованы на официальном сайте главы государства в субботу.
Обновлено в 06:19
Политика
Суд прекратил дело против Трампа за поцелуй
Дело против президента США Дональда Трампа после иска за "неуместный" поцелуй от одной из экс-сотрудниц прекращено, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 04:19
Армия и оружие
Росстат впервые раскрыл число погибших от военных действий
Росстат в сведениях о смертности населения по причинам смерти за 2018 год раскрыл данные о четырех погибших от «повреждений в результате военных действий».
Обновлено в 03:00
Шоу-бизнес
Орнеллу Мути приговорили к шести месяцам заключения за ужин с Путиным
В феврале 2015 года суд приговорил актрису к 8 месяцам тюрьмы и штрафу в 600 евро.
Обновлено вчера в 13:38
Общество
Памятник военным врачам открыли в Москве
Обновлено в 06:02
Шоу-бизнес
«Мисс Москва» впервые показала сына от экс-короля Малайзии
«Мисс Москва 2015» Оксана Воеводина впервые показала сына, рожденного от бывшего короля Малайзии Мухаммада V Фариса.
Обновлено в 01:21
Происшествия
Огненное ДТП с грузовиками под Екатеринбургом попало на видео
В Сети появилось видео с регистратора, запечатлевшего момент столкновения грузовиков, произошедшего вечером в минувшую пятницу, 14 июня, под Екатеринбургом.
Обновлено в 06:33