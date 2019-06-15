Политика

Экс-канцлер Германии Шредер назвал законным присоединение Крыма к РФИнтерфакс вчера в 22:29

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер назвал законным присоединение Крыма к территории Российской Федерации. Соответствующее заявление он сделал в интервью газете Bild.
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«Истина пробивается»: готовы ли на Западе признать российский Крым

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В Крыму оценили слова Шредера о законности присоединения полуострова

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Экс-канцлер ФРГ Шрёдер: Крым — «давняя русская территория»

REGNUMвчера в 07:28

Шредер признал законным присоединение Крыма к России

Газета.Ru02:40

Шредер назвал законным присоединение Крыма к России

РБК00:04

Шрёдер признал законным присоединение Крыма к России

RT на русскомвчера в 22:30

Бывший канцлер Германии признал законным присоединение Крыма к России

Известия04:34
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Футбол

«Для чемпионства Кононову надо купить четырех игрочищ». Романцев и Ярцев - о «Спартаке»

Кононов же не думал, что придет и сразу из довольно средней команды по игре и результатам сделает победителей.
Обновлено вчера в 17:00
Происшествия

Дело об убийстве в селе Чемодановка передано в центральный аппарат СКР

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин передал уголовное дело об убийстве жителя села Чемодановка Пензенской области в Главное следственное управление СКР.
Обновлено в 06:00
Единоборства

Кудряшов оказался тяжелее Макабу на 0,65 кг

Обновлено в 05:53
Происшествия

Звезду сериала «Универ» задержали в центре Москвы

Обновлено в 03:45
Происшествия

Российские туристы пострадали в ДТП в Турции

В ДТП с микроавтобусом в турецкой провинции Анталья пострадали семь туристов из России и Узбекистана, сообщает телеканал Habertürk.
Обновлено в 05:55
Общество

Сын Алибасова рассказал о результатах обследования отца

Обновлено в 04:45
Происшествия

Самолет совершил жесткую посадку в Краснодаре

Обновлено в 04:26
Экономика

Титов выступил на российско-китайском деловом форуме

Россия бы хотела, чтобы Китай снизил барьерные ограничения на российские сельскохозяйственные товары, чтобы нарастить объемы экспорта в КНР этого вида продукции, заявил в субботу уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов в рамках российско-китайского делового форума малого и среднего бизнеса в Харбине.
Обновлено в 03:30
Авто

Nissan снизил стоимость на кроссовер Nissan Murano в России

Мониторинг российского рынка новых легковых автомобилей выявил снижение цен на кроссовер Nissan Murano 2019 года выпуска во всех комплектациях.
Обновлено в 01:20
Происшествия

Восьмилетняя девочка умерла после катания на аттракционе в Анапе

Обновлено в 05:25
Шоу-бизнес

Максим Галкин опубликовал архивное фото со старшим братом

Обновлено в 03:35
Политика

Яценюк заявил, что его проект «Стена» подвергся дискредитации

Сам Яценюк заявляет, что его проект укрепления границы «подвергся дискредитации».
Обновлено в 04:25
Спорт

Уно прилетел в Новогорск, где проведет сбор в группе Тутберидзе

Обновлено в 04:02
Шоу-бизнес

Певица Нюша впервые показала подросшую дочь

Отечественная певица Нюша впервые показала поклонникам свою подросшую дочь.
Обновлено в 05:39
Политика

Страны СВМДА выступили за сохранение статус-кво Иерусалима

Лидеры стран-участниц Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) выступили против любых «односторонних решений», которые могут привести к изменению статус-кво Иерусалима.
Обновлено в 06:25
Происшествия

Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери

Обновлено вчера в 04:08
Религия

Православные празднуют Троицкую родительскую субботу

Обновлено в 00:19
Политика

Уволенное Додоном правительство Молдавии ушло в отставку

В свою очередь президент республики Игорь Додон, уволивший ранее команду Филипа, в ходе пятничного брифинга призвал новое правительство незамедлительно приступить к работе для принятия «важных для страны решений».
Обновлено вчера в 14:40
Финансы

Цена на золото поднялась до максимума с апреля 2018 года

Цена на золото достигла самого высокого уровня с апреля 2018 года.
Обновлено вчера в 13:06
Политика

Певица Вика Цыганова вошла в списки кандидатов в Госдуму

Обновлено в 05:52
Происшествия

Скандальная блогерша из Северной Осетии устроила стрельбу в Чечне

Стрельбу устроила скандально известная блогерша из Северной Осетии Малика Джикаева.
Обновлено вчера в 15:44
Наука

Фекальная трансплантация может быть ключом к здоровому старению

В своей работе ученые доказали, что фекальная трансплантация или пересадка донорских кишечных бактерий от молодых грызунов пожилым представителям фауны частично исправила обусловленное возрастом снижение здоровья иммунного ответа кишечника.
Обновлено в 03:18
Политика

Зеленский назначил врио глав Одесской и Полтавской областей

Президент Украины Владимир Зеленский назначил временно исполняющих обязанности глав Одесской и Полтавской областных государственных администраций (ОГА), соответствующие указы обнародованы на официальном сайте главы государства в субботу.
Обновлено в 06:19
Политика

Суд прекратил дело против Трампа за поцелуй

Дело против президента США Дональда Трампа после иска за "неуместный" поцелуй от одной из экс-сотрудниц прекращено, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 04:19
Армия и оружие

Росстат впервые раскрыл число погибших от военных действий

Росстат в сведениях о смертности населения по причинам смерти за 2018 год раскрыл данные о четырех погибших от «повреждений в результате военных действий».
Обновлено в 03:00
Шоу-бизнес

Орнеллу Мути приговорили к шести месяцам заключения за ужин с Путиным

В феврале 2015 года суд приговорил актрису к 8 месяцам тюрьмы и штрафу в 600 евро.
Обновлено вчера в 13:38
Общество

Памятник военным врачам открыли в Москве

Обновлено в 06:02
Шоу-бизнес

«Мисс Москва» впервые показала сына от экс-короля Малайзии

«Мисс Москва 2015» Оксана Воеводина впервые показала сына, рожденного от бывшего короля Малайзии Мухаммада V Фариса.
Обновлено в 01:21
Происшествия

Огненное ДТП с грузовиками под Екатеринбургом попало на видео

В Сети появилось видео с регистратора, запечатлевшего момент столкновения грузовиков, произошедшего вечером в минувшую пятницу, 14 июня, под Екатеринбургом.
Обновлено в 06:33
Происшествия

Посадку SSJ 100 в Шереметьево воссоздадут летчики-испытатели

Обновлено в 05:00
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