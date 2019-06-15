Экс-канцлер Германии Шредер назвал законным присоединение Крыма к РФИнтерфакс вчера в 22:29

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер назвал законным присоединение Крыма к территории Российской Федерации. Соответствующее заявление он сделал в интервью газете Bild.

Происшествия Дело об убийстве в селе Чемодановка передано в центральный аппарат СКР Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин передал уголовное дело об убийстве жителя села Чемодановка Пензенской области в Главное следственное управление СКР.

Происшествия Российские туристы пострадали в ДТП в Турции В ДТП с микроавтобусом в турецкой провинции Анталья пострадали семь туристов из России и Узбекистана, сообщает телеканал Habertürk.

Экономика Титов выступил на российско-китайском деловом форуме Россия бы хотела, чтобы Китай снизил барьерные ограничения на российские сельскохозяйственные товары, чтобы нарастить объемы экспорта в КНР этого вида продукции, заявил в субботу уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов в рамках российско-китайского делового форума малого и среднего бизнеса в Харбине.

Авто Nissan снизил стоимость на кроссовер Nissan Murano в России Мониторинг российского рынка новых легковых автомобилей выявил снижение цен на кроссовер Nissan Murano 2019 года выпуска во всех комплектациях.

Шоу-бизнес Певица Нюша впервые показала подросшую дочь Отечественная певица Нюша впервые показала поклонникам свою подросшую дочь.

Политика Страны СВМДА выступили за сохранение статус-кво Иерусалима Лидеры стран-участниц Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) выступили против любых «односторонних решений», которые могут привести к изменению статус-кво Иерусалима.

Политика Уволенное Додоном правительство Молдавии ушло в отставку В свою очередь президент республики Игорь Додон, уволивший ранее команду Филипа, в ходе пятничного брифинга призвал новое правительство незамедлительно приступить к работе для принятия «важных для страны решений».

Финансы Цена на золото поднялась до максимума с апреля 2018 года Цена на золото достигла самого высокого уровня с апреля 2018 года.

Происшествия Скандальная блогерша из Северной Осетии устроила стрельбу в Чечне Стрельбу устроила скандально известная блогерша из Северной Осетии Малика Джикаева.

Наука Фекальная трансплантация может быть ключом к здоровому старению В своей работе ученые доказали, что фекальная трансплантация или пересадка донорских кишечных бактерий от молодых грызунов пожилым представителям фауны частично исправила обусловленное возрастом снижение здоровья иммунного ответа кишечника.

Политика Зеленский назначил врио глав Одесской и Полтавской областей Президент Украины Владимир Зеленский назначил временно исполняющих обязанности глав Одесской и Полтавской областных государственных администраций (ОГА), соответствующие указы обнародованы на официальном сайте главы государства в субботу.

Политика Суд прекратил дело против Трампа за поцелуй Дело против президента США Дональда Трампа после иска за "неуместный" поцелуй от одной из экс-сотрудниц прекращено, сообщает РИА "Новости".

Армия и оружие Росстат впервые раскрыл число погибших от военных действий Росстат в сведениях о смертности населения по причинам смерти за 2018 год раскрыл данные о четырех погибших от «повреждений в результате военных действий».

Шоу-бизнес Орнеллу Мути приговорили к шести месяцам заключения за ужин с Путиным В феврале 2015 года суд приговорил актрису к 8 месяцам тюрьмы и штрафу в 600 евро.

Шоу-бизнес «Мисс Москва» впервые показала сына от экс-короля Малайзии «Мисс Москва 2015» Оксана Воеводина впервые показала сына, рожденного от бывшего короля Малайзии Мухаммада V Фариса.