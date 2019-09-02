Дмитрий Хохлов направил свой иск к МВД в Замоскворецкий райсуд. Главный тренер ФК «Динамо» требует, чтобы ведомство выплатило ему 28,7 млн руб. в качестве компенсации за пятилетнее бездействие следователей, разбирающихся в обстоятельствах хищений средств вкладчиков банка «Замоскворецкий».

с чего всё началось

После обращения в Таганский районный суд требование главного тренера "Динамо" было выполнено. Вместе с Хохловым в суд обратились его помощник Юрий Никифоров и бывшие футболисты сборной России Андрей Каряка и Дмитрий Кириченко. Общая сумма коллективного иска превышает 123 млн рублей.

Экс-игроки сборной России подали иск к МВД в размере 123 млн рублей

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