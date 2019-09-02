Происшествия

Газета.RuГазета.RuЭкс-игроки сборной России подали иск к МВД в размере 123 млн рублей

После обращения в Таганский районный суд требование главного тренера "Динамо" было выполнено. Вместе с Хохловым в суд обратились его помощник Юрий Никифоров и бывшие футболисты сборной России Андрей Каряка и Дмитрий Кириченко. Общая сумма коллективного иска превышает 123 млн рублей.
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с чего всё началось

МВД досталось от милицейского клуба

Дмитрий Хохлов направил свой иск к МВД в Замоскворецкий райсуд. Главный тренер ФК «Динамо» требует, чтобы ведомство выплатило ему 28,7 млн руб. в качестве компенсации за пятилетнее бездействие следователей, разбирающихся в обстоятельствах хищений средств вкладчиков банка «Замоскворецкий».
Коммерсантъвчера в 19:12

Подробнее о событии

Хохлов подал в суд на МВД. Тренер «Динамо» требует от ведомства возместить ему 29 миллионов рублей

Sport24.ru02:55

Бывшие футболисты сборной России судятся с МВД

Вести.Ru05:28

МВД досталось от милицейского клуба

Коммерсантъвчера в 19:12

Бывшие футболисты сборной России Дмитрий Хохлов, Юрий Никофоров и Андрей Каряка подали в суд на МВД

Эхо Москвы05:00

Экс-игроки сборной России подали иск к МВД в размере 123 млн рублей

Газета.Ru03:34

Тренер ФК «Динамо» Хохлов подал иск к МВД на 28 млн рублей из-за бездействия следователей

ТАСС03:08

Экс-футболисты сборной России хотят взыскать с МВД более 124 млн рублей

РИА Новости05:06
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Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 05:47, Вашингтон
Футбол

Неймар на тренировке устроил стычку с одноклубником

Нападающий «ПСЖ» Неймар чуть не подрался с одним из одноклубников на тренировке команды.
Bookmaker-ratings.ru 04:54
Общество

Появились первые жертвы урагана «Дориан» на Багамах

В Соединённых Штатах сообщается о первой жертве урагана «Дориан», который движется в сторону США и уже достиг наивысшей, пятой категории скорости ветра.
REGNUM 04:27
Политика

В России изменились правила призыва в армию

С 1 сентября в России вступили в силу поправки в закон о воинской обязанности и военной службе.
Ведомости вчера в 05:12
ЖКХ

В Якутске ввели режим ЧС из-за низкого уровня воды в Лене

В Якутске введен режим чрезвычайной ситуации из-за низкого уровня воды в реке Лена и угрозы устойчивому водоснабжению.
РБК вчера в 22:57
Авто

BMW выпустит особые версии электрокаров i3 и i8

Баварский автопроизводитель объявил о старте продаж лимитированных серий BMW i3s Edition RoadStyle и BMW i8 Ultimate Sophisto Editions, которые выйдут тиражом в 900 и 200 экземпляров соответственно.
SpeedMe 05:00
Экономика

Пенсионный фонд хочет изменить механизм выплат накопительных пенсий

По подсчетам специалистов индустрии негосударственных пенсионных фондов, к моменту выхода на пенсию сегодня надо иметь на счету порядка 177 тыс. рублей пенсионных накоплений, чтобы была назначена ежемесячная сумма накопительной выплаты.
Газета.Ru 03:18
Финансы

ЦБ предупредил о близкой к пиковой кредитной нагрузке россиян

С учетом всех займов общая долговая нагрузка населения за первое полугодие увеличилась с 9,9 до 10,4%. При этом, отметили в ЦБ, это значение показателя является заниженным, поскольку учитывается располагаемый доход населения России в целом, в том числе тех россиян, у которых нет кредитов.
РБК 04:09
Энергетика

Орешкин заявил о готовности экономики России к нефти по $40 за баррель

Экономика России не будет испытывать негативного влияния при стоимости нефти на уровне $40 за баррель, заявил в интервью ТАСС министр экономического развития Максим Орешкин.
Ведомости вчера в 20:54
Политика

Председательство в Совбезе ООН перешло к России

Ожидается, что 3 сентября постоянный представитель России при ООН Василий Небензя представит программу председательства РФ в Совбезе.
REGNUM вчера в 00:29
Космос

Китайский луноход нашёл на обратной стороне Луны неизвестное вещество

Китайский луноход «Юйту-2», исследующий обратную сторону Луны, нашёл там неизвестное вещество.
Слово и Дело вчера в 13:39
Политика

Вице-премьер РФ: «Ангара» не соответствует требованиям Минобороны

По словам заместителя председателя правительства РФ по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрия Борисова, новая ракета "Ангара" не соответствует требованиям Минобороны РФ, которое выступает основным заказчиком этого носителя.
Московский Комсомолец вчера в 19:25
Хоккей

«Авангард» обыграл ЦСКА в стартовом матче сезона КХЛ

В прошлом сезоне ЦСКА выиграл не только регулярный сезон КХЛ, но и Кубок Гагарина, поэтому соперником армейцев в Кубке открытия стал «Авангард», который встречался с московским клубом в финале плей-офф турнира.
РБК вчера в 11:31
Политика

Россия предложила странам НАТО мораторий по размещению ракет

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия предложила членам НАТО присоединиться к мораторию по размещению ракет средней и меньшей дальности.
Известия 05:19
Футбол

Караваев подпишет 4-летний контракт с «Зенитом»

Sports.ru вчера в 17:58
Политика

Кадыров не стал спорить с Путиным по поводу новой мечети в Чечне

Московский Комсомолец 31 августа в 09:35
Музыка

Исполнение брянцами гимна России попало в Книгу рекордов Гиннесса

Городской телеканал (Брянск) 03:27
Происшествия

Розенбаум перенес тяжелую операцию

Газета.Ru 05:25
Политика

Памфилова оценила готовность избирательной системы к выборам на 98%

Избирательная система готова к единому дню голосования на 98%, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова в интервью НТВ, опубликованном на сайте телеканала.
РИА Новости 04:45
Экономика

В ЦБ предложили передать правительству функции в сфере техосмотра

Центробанк выступил с предложением передачи правительству функций Российского союза автостраховщиков (РСА) по контролю за техосмотром автомобилей.
RT на русском 04:15
Армия и оружие

Jerusalem Post: Российские самолеты для Турции в обмен на территорию

Со слов The Jerusalem Post, внимание Эрдогана в ходе посещения Москвы к Су-35 и Су-57, моментально подхваченное СМИ из РФ, как раз и можно воспринимать в контексте указанного обмена.
Военное обозрение вчера в 23:29
Происшествия

В Зеленограде подросток покончил с собой во время школьной линейки

Школьник покончил с собой во время праздничной линейки в Зеленограде, подтвердил информированный источник "Интерфакса".
Интерфакс 04:47
Политика

Премьер Грузии подал в отставку

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил об уходе в отставку.
РИА Новости 04:28
Политика

Грузия концентрирует военнослужащих на границе с Южной Осетией

Грузия продолжает стягивать военнослужащих на границу с Южной Осетией Стало известно, что сегодня в приграничный Хашурский район Грузии переброшено около 30 вооруженных солдат и офицеров.
Rusvesna.su вчера в 13:09
Авто

Новую Lada 4x4 построят на французской платформе

Что касается самой платформы, то в случае с «Нивой» речь идет о слегка модернизированной версии шасси CMFB-LS с новым передним подрамником и моторным щитом.
Автоновости дня вчера в 08:26
Общество

Суд закрыл заседания по лишению прав родителей с детьми из-за митингов

Лефортовский районный суд Москвы принял решение провести заседание по делу Дмитрия и Ольги Проказовых о лишении родительских прав и взыскании алиментов в закрытом режиме.
РБК 04:50
Политика

Дочь Назарбаева переизбрали спикером сената Казахстана

РБК 04:06
Политика

Продавщица мороженого объяснила вторую встречу с Путиным на МАКСе

Чуть позже репортеры вспомнили, что два года назад на МАКСе Владимиру Путину продала десерт та же девушка.
Телепрограмма вчера в 02:54
Экономика

Склад для «Марвел-Дистрибуции» в Петербурге построит PNK Group

Компания PNK Group построит в Петербурге складской комплекс площадью 51 тыс. кв. метров для компании «Марвел-Дистрибуция».
Gazeta.SPb 05:38
Политика

Додон прибыл в Москву с рабочим визитом

В рамках визита Додон собирается провести встречу с вице-премьером, специальным представителем президента России по развитию торгово-экономических отношений с Молдавией Дмитрием Козаком.
Аргументы и Факты 02:42
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Демонстрация возможностей камеры Redmi Note 8 Pro

Снимки подтверждают, что как минимум при хорошем освещении Redmi Note 8 Pro выходит вперед за счет 64-мегапиксельного датчика изображения, который позволяет передать на фотографиях больше деталей.
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