Происшествия
Газета.RuЭкс-игроки сборной России подали иск к МВД в размере 123 млн рублей
После обращения в Таганский районный суд требование главного тренера "Динамо" было выполнено. Вместе с Хохловым в суд обратились его помощник Юрий Никифоров и бывшие футболисты сборной России Андрей Каряка и Дмитрий Кириченко. Общая сумма коллективного иска превышает 123 млн рублей.
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с чего всё началось
Дмитрий Хохлов направил свой иск к МВД в Замоскворецкий райсуд. Главный тренер ФК «Динамо» требует, чтобы ведомство выплатило ему 28,7 млн руб. в качестве компенсации за пятилетнее бездействие следователей, разбирающихся в обстоятельствах хищений средств вкладчиков банка «Замоскворецкий».Коммерсантъвчера в 19:12
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Футбол
Неймар на тренировке устроил стычку с одноклубником
Нападающий «ПСЖ» Неймар чуть не подрался с одним из одноклубников на тренировке команды.
Bookmaker-ratings.ru 04:54
Общество
Появились первые жертвы урагана «Дориан» на Багамах
В Соединённых Штатах сообщается о первой жертве урагана «Дориан», который движется в сторону США и уже достиг наивысшей, пятой категории скорости ветра.
REGNUM 04:27
Политика
В России изменились правила призыва в армию
С 1 сентября в России вступили в силу поправки в закон о воинской обязанности и военной службе.
Ведомости вчера в 05:12
ЖКХ
В Якутске ввели режим ЧС из-за низкого уровня воды в Лене
В Якутске введен режим чрезвычайной ситуации из-за низкого уровня воды в реке Лена и угрозы устойчивому водоснабжению.
РБК вчера в 22:57
Авто
BMW выпустит особые версии электрокаров i3 и i8
Баварский автопроизводитель объявил о старте продаж лимитированных серий BMW i3s Edition RoadStyle и BMW i8 Ultimate Sophisto Editions, которые выйдут тиражом в 900 и 200 экземпляров соответственно.
SpeedMe 05:00
Экономика
Пенсионный фонд хочет изменить механизм выплат накопительных пенсий
По подсчетам специалистов индустрии негосударственных пенсионных фондов, к моменту выхода на пенсию сегодня надо иметь на счету порядка 177 тыс. рублей пенсионных накоплений, чтобы была назначена ежемесячная сумма накопительной выплаты.
Газета.Ru 03:18
Финансы
ЦБ предупредил о близкой к пиковой кредитной нагрузке россиян
С учетом всех займов общая долговая нагрузка населения за первое полугодие увеличилась с 9,9 до 10,4%. При этом, отметили в ЦБ, это значение показателя является заниженным, поскольку учитывается располагаемый доход населения России в целом, в том числе тех россиян, у которых нет кредитов.
РБК 04:09
Энергетика
Орешкин заявил о готовности экономики России к нефти по $40 за баррель
Экономика России не будет испытывать негативного влияния при стоимости нефти на уровне $40 за баррель, заявил в интервью ТАСС министр экономического развития Максим Орешкин.
Ведомости вчера в 20:54
Политика
Председательство в Совбезе ООН перешло к России
Ожидается, что 3 сентября постоянный представитель России при ООН Василий Небензя представит программу председательства РФ в Совбезе.
REGNUM вчера в 00:29
Космос
Китайский луноход нашёл на обратной стороне Луны неизвестное вещество
Китайский луноход «Юйту-2», исследующий обратную сторону Луны, нашёл там неизвестное вещество.
Слово и Дело вчера в 13:39
Политика
Вице-премьер РФ: «Ангара» не соответствует требованиям Минобороны
По словам заместителя председателя правительства РФ по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрия Борисова, новая ракета "Ангара" не соответствует требованиям Минобороны РФ, которое выступает основным заказчиком этого носителя.
Московский Комсомолец вчера в 19:25
Хоккей
«Авангард» обыграл ЦСКА в стартовом матче сезона КХЛ
В прошлом сезоне ЦСКА выиграл не только регулярный сезон КХЛ, но и Кубок Гагарина, поэтому соперником армейцев в Кубке открытия стал «Авангард», который встречался с московским клубом в финале плей-офф турнира.
РБК вчера в 11:31
Политика
Россия предложила странам НАТО мораторий по размещению ракет
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия предложила членам НАТО присоединиться к мораторию по размещению ракет средней и меньшей дальности.
Известия 05:19
Футбол
Караваев подпишет 4-летний контракт с «Зенитом»
Sports.ru вчера в 17:58
Политика
Кадыров не стал спорить с Путиным по поводу новой мечети в Чечне
Московский Комсомолец 31 августа в 09:35
Музыка
Исполнение брянцами гимна России попало в Книгу рекордов Гиннесса
Городской телеканал (Брянск) 03:27
Происшествия
Розенбаум перенес тяжелую операцию
Газета.Ru 05:25
Политика
Памфилова оценила готовность избирательной системы к выборам на 98%
Избирательная система готова к единому дню голосования на 98%, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова в интервью НТВ, опубликованном на сайте телеканала.
РИА Новости 04:45
Экономика
В ЦБ предложили передать правительству функции в сфере техосмотра
Центробанк выступил с предложением передачи правительству функций Российского союза автостраховщиков (РСА) по контролю за техосмотром автомобилей.
RT на русском 04:15
Армия и оружие
Jerusalem Post: Российские самолеты для Турции в обмен на территорию
Со слов The Jerusalem Post, внимание Эрдогана в ходе посещения Москвы к Су-35 и Су-57, моментально подхваченное СМИ из РФ, как раз и можно воспринимать в контексте указанного обмена.
Военное обозрение вчера в 23:29
Происшествия
В Зеленограде подросток покончил с собой во время школьной линейки
Школьник покончил с собой во время праздничной линейки в Зеленограде, подтвердил информированный источник "Интерфакса".
Интерфакс 04:47
Политика
Премьер Грузии подал в отставку
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил об уходе в отставку.
РИА Новости 04:28
Политика
Грузия концентрирует военнослужащих на границе с Южной Осетией
Грузия продолжает стягивать военнослужащих на границу с Южной Осетией Стало известно, что сегодня в приграничный Хашурский район Грузии переброшено около 30 вооруженных солдат и офицеров.
Rusvesna.su вчера в 13:09
Авто
Новую Lada 4x4 построят на французской платформе
Что касается самой платформы, то в случае с «Нивой» речь идет о слегка модернизированной версии шасси CMFB-LS с новым передним подрамником и моторным щитом.
Автоновости дня вчера в 08:26
Общество
Суд закрыл заседания по лишению прав родителей с детьми из-за митингов
Лефортовский районный суд Москвы принял решение провести заседание по делу Дмитрия и Ольги Проказовых о лишении родительских прав и взыскании алиментов в закрытом режиме.
РБК 04:50
Политика
Продавщица мороженого объяснила вторую встречу с Путиным на МАКСе
Чуть позже репортеры вспомнили, что два года назад на МАКСе Владимиру Путину продала десерт та же девушка.
Телепрограмма вчера в 02:54
Экономика
Склад для «Марвел-Дистрибуции» в Петербурге построит PNK Group
Компания PNK Group построит в Петербурге складской комплекс площадью 51 тыс. кв. метров для компании «Марвел-Дистрибуция».
Gazeta.SPb 05:38
Политика
Додон прибыл в Москву с рабочим визитом
В рамках визита Додон собирается провести встречу с вице-премьером, специальным представителем президента России по развитию торгово-экономических отношений с Молдавией Дмитрием Козаком.
Аргументы и Факты 02:42
Гаджеты
Демонстрация возможностей камеры Redmi Note 8 Pro
Снимки подтверждают, что как минимум при хорошем освещении Redmi Note 8 Pro выходит вперед за счет 64-мегапиксельного датчика изображения, который позволяет передать на фотографиях больше деталей.
iXBT.com 00:09