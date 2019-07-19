Футбол

Экс-игрокам сборной Англии предлагали деньги за критику ЧМ в КатареSports.ru 06:08

Экс-футболисты подтвердили The Times, что им была предложена плата за критику Катара на конференции в Лондоне, что должно было серьезно помешать стране-хозяйке ЧМ-2022. Сообщается, что данная акция могла быть частью борьбы стран Персидского залива с Катаром.
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Бывшим игрокам сборной Англии предлагали деньги за критику ЧМ-2022 в Катаре

Sport24.ru07:08

Бывшим игрокам сборной Англии предлагали деньги за критику ЧМ-2022 в Катаре

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Бывшим игрокам сборной Англии предлагали деньги за критику ЧМ-2022

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СМИ: экс-футболистам сборной Англии предлагали деньги за критику ЧМ-2022

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Экс-игрокам сборной Англии предлагали деньги за критику ЧМ в Катаре

Sports.ru06:08

Бывшим игрокам сборной Англии предлагали деньги за критику ЧМ-2022

Sportbox.RU07:13

Экс-игрокам сборной Англии предлагали деньги за критику чемпионата мира в Катаре

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