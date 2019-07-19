Футбол
Экс-игрокам сборной Англии предлагали деньги за критику ЧМ в КатареSports.ru 06:08
Экс-футболисты подтвердили The Times, что им была предложена плата за критику Катара на конференции в Лондоне, что должно было серьезно помешать стране-хозяйке ЧМ-2022. Сообщается, что данная акция могла быть частью борьбы стран Персидского залива с Катаром.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 10:13, Вашингтон
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