Футбол
Бывшим игрокам сборной Англии предлагали деньги за критику ЧМ-2022Матч ТВ 07:13
Бывшим футболистам сборной Англии Солу Кэмпбеллу и Стэну Коллимору предлагали деньги за негативные слова в адрес чемпионата мира 2022 года в Катаре. По данным источника, Кэмпбелл и Коллимор подтвердили эту информацию.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 08:30, Вашингтон
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Партии Зеленского и Вакарчука могут объединить усилия в Раде
Партия украинского президента Владимира Зеленского "Слуга народа" хочет вступить в коалицию в Верховной раде с партией "Голос" музыканта Святослава Вакарчука.
Обновлено в 05:38
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Росстат подсчитал число граждан с зарплатой свыше 1 млн рублей
Отмечается, что больше всего работников с зарплатами более 1 млн рублей связаны с торговлей и ремонтом транспорта — 1960 человек.
Обновлено в 03:13
Экономика
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AliExpress Россия будет развивать в стране платежные и логистические решения для электронной коммерции.
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Пушков оценил выдвинутые Украиной условия по транзиту газа
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Народная артистка СССР Инна Чурикова, которая в четверг получила травму, играя в спектакле на сцене московского театра "Русская песня", находится в реанимации НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, ее состояние врачи оценивают как тяжелое.
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Обновлено в 06:11
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Беглов пообещал закрыть крыши домов Петербурга для туристов
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Политика
Глава Чувашии попал в больницу в Санкт-Петербурге
Известно, что глава Чувашии прибыл на форум регионов России и Белоруссии, который прошел в Таврическом дворце.
Обновлено в 06:55
Интернет
Google и Facebook следят за пользователями порносайтов
Исследователи Корнеллского университета в США выяснили, что Google и Facebook следят за пользователями, которые в режиме инкогнито посещают порносайты.
Обновлено вчера в 13:22
Хоккей
Серебряный призер Олимпиады покончил жизнь самоубийством
В составе сборной Канады Джонсон стал серебряным призером Олимпиады-1994.
Обновлено в 07:11
Происшествия
Подозреваемый в загрязнении «Дружбы» попросил убежища в Литве
Подозреваемый в причастности к загрязнению нефтепровода «Дружба» бывший гендиректор компании «Самаратранснефть-терминал» (СТНТ) Роман Ружечко попросил политического убежища в Литве.
Обновлено в 07:56
Происшествия
Правозащитники сообщили об обысках у однополой пары с детьми в Москве
В Москве в квартире гей-пары, воспитывающей детей, прошли обыски.
Обновлено в 08:17
Политика
Пять партий могут пройти в Верховную раду по итогам выборов
Пять партий смогут преодолеть пятипроцентный барьер и попасть по итогам внеочередных выборов в новый состав Верховной рады.
Обновлено вчера в 13:05
Политика
Суд в Киеве рассматривает дело Вышинского
Как сообщала ранее «Газета.ру», Вышинского арестовали в Киеве 15 мая 2018 года.
Обновлено в 08:15
Политика
Команда Зеленского пообещала добиться переговоров с Путиным
Команда украинского президента Владимира Зеленского намерена добиваться переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, заявил первый помощник президента Украины Сергей Шефир.
Обновлено вчера в 01:15
Политика
Путин поручил отменить штрафы с неправильно установленных камер
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству аннулировать штрафы за нарушения правил дорожного движения, которые зафиксировали неправильно установленные камеры.
Обновлено вчера в 13:15
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Обновлено в 04:46
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В Госдуме отреагировали на слова Волкера о паспортах РФ для Донбасса
В Госдуме прокомментировали заявление американского спецпредставителя по Украине Курта Волкера о том, что решение об упрощенном получении гражданства РФ для жителей Донецкой и Луганской областей Украины противоречащим духу Минских соглашений.
Обновлено в 07:36
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Внучка отсудила у ветерана подаренную Путиным квартиру
Обновлено в 02:57
Политика
В Конгрессе США провели обряд изгнания злых духов
Скандал вокруг расистских высказываний президента США Дональда Трампа достиг такого накала, что капеллан палаты представителей провел в здании Конгресса обряд экзорцизма.
Обновлено в 04:18
Армия и оружие
Видео ракетных стрельб в Черном море появилось в сети
Телеканал «Звезда» опубликовал видео учебных стрельб фрегата «Адмирал Макаров» и берегового ракетного комплекса «Утес» в Черном море.
Обновлено в 01:26
Политика
Новая глава Еврокомиссии призвала говорить с Россией с позиции силы
Избранная новой главой Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен высказалась по поводу антироссийских санкций.
Обновлено в 08:10