Футбол
Экс-игрокам сборной Англии предлагали деньги за критику ЧМ-2022Еженедельник Футбол 06:30
Бывших игроков сборной Англии Сола Кэмпбелла и Стэна Коллимора попросили критиковать чемпионат мира в Катаре 2022 года. Им предлагали денежное вознаграждение. Утверждается, сами экс-футболисты подтвердили эту информацию.
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