Футбол

Экс-игрокам сборной Англии предлагали деньги за критику ЧМ-2022Еженедельник Футбол 06:30

Бывших игроков сборной Англии Сола Кэмпбелла и Стэна Коллимора попросили критиковать чемпионат мира в Катаре 2022 года. Им предлагали денежное вознаграждение. Утверждается, сами экс-футболисты подтвердили эту информацию.
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Бывшим игрокам сборной Англии предлагали деньги за критику ЧМ-2022 в Катаре

Sport24.ru07:08

Экс-игрокам сборной Англии предлагали деньги за критику чемпионата мира в Катаре

Спорт-Экспресс05:10

Бывшим игрокам сборной Англии предлагали деньги за критику ЧМ-2022

Матч ТВ07:13

СМИ: экс-футболистам сборной Англии предлагали деньги за критику ЧМ-2022

РИА Новости06:22

Экс-игрокам сборной Англии предлагали деньги за критику ЧМ в Катаре

Sports.ru06:08

Бывшим игрокам сборной Англии предлагали деньги за критику ЧМ-2022 в Катаре

Чемпионат05:44

Бывшим игрокам сборной Англии предлагали деньги за критику ЧМ-2022

Sportbox.RU07:13
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Английский футболист, в прошлом игрок «Ливерпуля» и «Астон Виллы». Выступал на позиции нападающего. Завершил карьеру в 2001 году.
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Сол Кэмпбелл
Британский футболист
Английский футболист, центральный защитник.
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