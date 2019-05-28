Футбол
В испанском футболе разгорелся скандал с договорными матчамиPravda.Ru 07:57
В результате были задержаны действующие футболисты Борха Фернандес, Карлос Аранда и Иньиго Лопес, а также президент клуба "Уэска" Августин Ласаоса, сообщает El Pais . Под подозрение попал матч "Уэска" - "Химнастик", который состоялся год назад в рамках второго дивизиона испанского чемпионата.
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Энергетика
Прибыль от продажи бензина на АЗС упала почти до нуля
Прибыльность от продажи бензина на АЗС снизилась в 10 раз с начала 2019 года, почти до нуля.
Обновлено в 09:13
Энергетика
«Газпром» займется развитием СПГ-технологий на острове Русский
«Газпром» принял решение об открытии на острове Русский во Владивостоке своего инжинирингового подразделения, которое будет заниматься развитием технологий сжиженного природного газа (СПГ).
Обновлено в 09:00
Общество
Росстат: почти половине россиян хватает денег только на еду и одежду
Почти половина (48,2%) российских семей не могут приобрести товары длительного пользования, поскольку денег хватает только на еду и одежду, сообщил РБК со ссылкой на данные Росстата.
Обновлено в 03:38
Политика
Задержанный в Косово российский сотрудник ООН освобожден
Россиянин Михаил Краснощеков, который является сотрудником Миссии ООН по делам временной администрации в Косове (МООНК), освобожден, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МООНК.
Обновлено в 09:20
Шоу-бизнес
Семикратная чемпионка Слуцкая ждет третьего ребенка от нового мужа
Семикратная чемпионка Европы по фигурному катанию Ирина Слуцкая ждет третьего ребенка, передает "Советский спорт".
Обновлено в 06:03
Политика
Зеленский вернул Михаилу Саакашвили гражданство Украины
Обновлено в 09:37
Политика
Глава района Хакасии заявил в полицию на корреспондента «России 24»
Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев, напавший на журналиста «России 24» Ивана Литомина 22 мая, подал на него заявление в полицию.
Обновлено в 06:03
Авто
Стали известны российские цены на новый Volvo S60
Дилеры Volvo в России начали прием заказов на седан Volvo S60 нового поколения.
Обновлено в 06:43
Здоровье
Основатель системы ОМС оценил изменение правил страхования
Основатель системы ОМС Владимир Гришин прокомментировал в разговоре с RT изменение правил обязательного медицинского страхования (ОМС) в России.
Обновлено в 05:34
Армия и оружие
Ка-52 «Аллигатор» модернизируют с учетом сирийского опыта
Ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор" будет модернизирован с учетом опыта применения армейской авиации в Сирии, сообщили в Минобороны России.
Обновлено в 06:24
Экономика
Госдума прописывает правила работы специнвестконтрактов
Инициатива дополняет закон понятием специнвестконтрактов, особо отмечая, что работа по ним связана с разработкой и внедрением современных технологий.
Обновлено в 08:41
Политика
Зеленский назначил Александра Данилюка секретарем СНБО Украины
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский назначил Александра Данилюка секретарем СНБО страны.
Обновлено в 09:31
Политика
Шеф-редактора «Sputnik Литва» задержали в Вильнюсе
Шеф-редактора «Sputnik Литва» Марата Касема задержали в аэропорту Вильнюса, куда он приехал в командировку.
Обновлено в 08:59
Происшествия
В Тамбове четырехлетний ребенок сбил на машине 80-летнюю женщину
Четырехлетний мальчик в Тамбове, оставленный без присмотра взрослых, завел автомобиль матери и сбил 80-летнюю женщину.
Обновлено в 05:43
Экономика
Европа вводит новые купюры номиналом 100 и 200 евро
Европейский центробанк обновил купюры номиналом 100 и 200 евро.
Обновлено в 08:00
Футбол
«Сахалин» выиграл первенство ПФЛ в зоне «Восток», но не сыграет в ФНЛ
Футбольный клуб "Сахалин" стал победителем зоны "Восток" Профессиональной футбольной лиги (третий по силе дивизион), но не сыграет в следующем сезоне в Футбольной национальной лиге (ФНЛ).
Обновлено в 07:29
Экономика
На Урале нашли самый крупный за 30 лет изумруд
Шахтеры АО "Мариинский прииск" (Свердловская область, предприятие "Ростеха") добыли на Малышевском месторождении изумруд весом 1,6 кг, сообщает департамент информполитики губернатора Свердловской области.
Обновлено в 05:26
Футбол
РФС поддерживает идею вернуть продажу пива на стадионах
Идея вернуть продажу и рекламу пива на стадионах нашла поддержку в Российском футбольном союзе, никакой проблемы в организации и клубах в этом не видят.
Обновлено в 06:50
Общество
В России создадут реестр лишенных прав родителей
Бывает, что лишенные родительских прав граждане делают попытки выступить в роли усыновителей или опекунов и попечителей, чтобы таким образом заработать деньги, пояснили в "Единой России".
Обновлено в 09:00
Шоу-бизнес
Диана Шурыгина теперь живет в элитном столичном жилом комплексе
Диана Шурыгина вместе с мужем переехала в элитный жилой комплекс, передает СтарХит.
Обновлено в 05:58
Авто
Acura NSX Type R дебютирует в октябре
На автосалоне в Токио, который откроет свои двери в октябре 2019 года, японский автопроизводитель может показать экстремальный вариант суперкара NSX с шильдиком «Type R». Ожидается, что такой автомобиль станет мощнее и получит адаптированный для дорог общего пользования аэродинамический обвес от гоночного NSX GT3.
Обновлено в 08:28
Экономика
На Украине свиное сало за два года подорожало на 70%
Популярный на Украине продукт - свиное сало - за два года подорожал на 70%.
Обновлено в 08:13
Наука
Потеря одного члена семьи косаток приводит к снижению их выживаемости
Потеря одного члена семьи косаток привела к снижению выживаемости всей остальной группы.
Обновлено вчера в 17:59
Гаджеты
Опрос: китайский ли у вас телефон?
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Обновлено в 00:00
Армия и оружие
Удар многоглавой бомбы по танку в Сирии показали на видео
В Сети появилось видео применения в Сирии редкого и весьма эффективного боеприпаса, кассетной противотанковой авиабомбы российского производства РБК-500 СПБЭ.
Обновлено вчера в 09:20
Происшествия
В Башкирии кассир ограбила банк на 23 млн рублей и подалась в бега
В Салавате филиал «Россельхозбанка» ограбили на 23 млн рублей. В краже подозревают 36-летнего старшего кассира компании.
Обновлено в 05:19